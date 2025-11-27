Pronóstico del Tiempo: estabilidad y frío moderado en España este jueves 27 de noviembre de 2025

Este jueves 27 de noviembre de 2025 se presenta en España como un día de transición en el ámbito meteorológico.

Si el miércoles fue el día más frío de la semana, con temperaturas que apenas alcanzaban los 9 grados en Madrid, hoy experimentamos un ligero aumento, aunque el frío sigue siendo el protagonista absoluto, sobre todo durante las primeras horas.

La Agencia Estatal de Meteorología señala una situación de estabilidad con heladas nocturnas en diversas zonas del interior, un fenómeno habitual a finales de noviembre cuando los cielos despejados permiten que el calor se escape rápidamente por la noche.

La jornada se distingue por una notable ausencia de precipitaciones en gran parte del país, salvo en el tercio norte, donde se anticipan algunas lluvias débiles limitadas al extremo septentrional.

Este escenario anticiclónico propicia cielos mayormente despejados o poco nubosos en amplias áreas, aunque lugares como Cantabria y los Pirineos tendrán cielos más cubiertos con posibilidad de bancos de niebla matutinos.

El viento, que fue muy intenso el miércoles con rachas fuertes, moderará su fuerza hoy, aunque seguirá soplando del norte en ciertas regiones, especialmente en el nordeste peninsular y Baleares, donde podrían registrarse rachas puntuales significativas.

Madrid: máximas de 11 grados y madrugadas gélidas

En Madrid, la capital despierta con una atmósfera invernal bien definida. Se espera que el termómetro alcance una máxima de 11 grados a lo largo del día, mejorando respecto a los 9 grados del miércoles. Sin embargo, las mínimas caerán hasta los -1 grado, asegurando heladas nocturnas. La sensación térmica será más fría que lo que marcan los termómetros, especialmente durante las primeras horas cuando sople el viento del norte con rachas moderadas hasta 10 km/h. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, lo que contribuye a la pérdida de calor radiativo durante la noche y acentúa esa sensación de frío extremo. La humedad relativa variará entre el 55 y el 70 por ciento, típica para días anticiclónicos como este.

El norte peninsular: lluvias débiles y heladas en montaña

El tercio norte de España presenta hoy un panorama algo diferente. Se prevén lluvias débiles en la zona cantábrica, especialmente en el Cantábrico oriental, así como en áreas del alto Ebro, norte de Galicia, la Ibérica y los Pirineos. Estas precipitaciones serán generalmente ligeras, aunque podrían persistir en el Cantábrico oriental. La nieve comenzará a caer en regiones montañosas a partir de cotas entre 1.000 y 1.300 metros, bajando puntualmente hasta los 700 metros en algunos sectores pirenaicos. Las heladas serán leves en zonas montañosas pero moderadas en los Pirineos, donde las temperaturas nocturnas descenderán notablemente. En ciudades como Palencia y Teruel, las mínimas rondarán entre 2 y 3 grados bajo cero, aumentando así el riesgo de heladas.

Mediterráneo y Levante: frío matutino con ambiente seco

En la costa mediterránea, las primeras horas serán frías, con valores inferiores a los 5 grados en ciudades como Barcelona, Castellón y Valencia. No obstante, durante el día las temperaturas irán subiendo moderadamente. En Alicante, se prevé que las máximas alcancen los 19 grados mientras que las mínimas rondarán los 7 grados, sin grandes cambios respecto al día anterior. En Mallorca, las temperaturas máximas estarán cerca de los 14 grados con mínimas alrededor de los 3 grados. El viento seguirá siendo notable en algunas áreas, especialmente en el Ampurdán y las Baleares, aunque su intensidad será menor que la del miércoles. Los cielos permanecerán mayormente despejados o con escasos intervalos nubosos, favoreciendo un ambiente seco.

Bilbao y Euskadi: transición de lluvia a estabilidad

En Bilbao, la jornada comienza con cielos muy cubiertos y posibilidad de lluvia ocasional durante las primeras horas; sin embargo, a medida que avance el día cesará la precipitación y comenzarán a abrirse claros progresivamente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 13 grados mientras que las mínimas se situarán alrededor de los 7 grados, sin cambios significativos respecto al miércoles. El viento soplará del norte-noroeste con rachas moderadas por la mañana antes de cambiar hacia el suroeste por la tarde-noche. Esta transición refleja el paso de un frente que está finalizando su recorrido por el norte peninsular.

Fenómenos meteorológicos destacables

Aunque este jueves es menos dramático que su predecesor, hay varios aspectos dignos de mención. Se formarán bancos de niebla en montañas del norte peninsular durante las primeras horas del día; esto afectará especialmente a zonas mesetarias reduciendo visibilidad en carreteras montañosas. La calima que afectó a Canarias ayer tenderá a disminuir. Las heladas nocturnas serán un fenómeno generalizado hoy afectando sobre todo al interior de la mitad norte, páramos centrales y algunas áreas del nordeste peninsular. En los Pirineos, estas heladas tendrán carácter moderado a intenso con descensos considerables en las temperaturas mínimas.

Perspectiva del fin de semana: estabilidad continua

De cara al viernes 28 de noviembre se anticipa una jornada similar a la actual; predominio de cielos poco nubosos salvo excepciones como Galicia, el Cantábrico y los Pirineos donde podrán producirse lluvias débiles. Las temperaturas diurnas oscilarán entre los 10 y 12 grados en áreas interiores del norte mientras que rondarán entre los 18 y 20 grados en la costa mediterránea. Las heladas continuarán presentes sobre todo en la meseta norte. El sábado 29 mantendrá este patrón estable aunque habrá un ligero ascenso térmico durante las horas diurnas; sin embargo, las mínimas seguirán marcando registros fríos.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en Madrid

Día Estado del cielo Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) Viento Fenómenos Jueves 27/11 Despejado 11 -1 N 10 km/h Heladas nocturnas Viernes 28/11 Poco nuboso 13 1 N 10 km/h Ligero ascenso térmico Sábado 29/11 Poco nuboso 14 1 Calma Día agradable y seco Domingo 30/11 Poco nuboso 12 2 Variable Estabilidad continua

Datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y fuentes meteorológicas oficiales

Recomendaciones prácticas para la jornada

Si tienes planes para salir a la calle ya sea en Madrid o cualquier otra región interior peninsular, no olvides abrigarte bien: las mañanas serán gélidas debido a esas heladas nocturnas que dejarán terrenos congelados. Aunque disfrutaremos de cielos despejados, es probable que la sensación térmica sea inferior a lo indicado por el termómetro. En carreteras montañosas —especialmente aquellas situadas en los Pirineos— hay que tener cuidado con posibles tramos resbaladizos por hielo durante las primeras horas del día. En el norte, aunque se esperan pocas precipitaciones débiles hoy, esos bancos de niebla matutinos pueden afectar notablemente la visibilidad al conducir por zonas elevadas. En resumen, será una jornada típicamente otoñal que nos recuerda que invierno ya asoma por nuestro calendario meteorológico.