El invierno llega antes: un frente ártico provocará un descenso drástico de las temperaturas y cubrirá de blanco la Península Ibérica

Un viento helado recorre la Península Ibérica y no es precisamente el aire acondicionado de algún centro comercial anticipándose a la Navidad.

Desde el norte, una masa de aire ártico irrumpe con fuerza, provocando un descenso generalizado de las temperaturas y un espectáculo inusual de nieve en altitudes tan bajas como los 700 metros.

Este episodio, aunque breve, promete heladas, nevadas en lugares poco comunes y paisajes invernales cuando aún hay hojas en los árboles.

Desde el miércoles, la llegada de este frente frío marca un cambio drástico. Las máximas caen entre 8 y 12 grados por debajo de lo habitual para esta época del año, mientras que las mínimas se desploman hasta los –4 o –6 ºC en zonas montañosas y parameras expuestas.

El viento del norte y noroeste intensifica la sensación térmica, especialmente en el Cantábrico, Pirineos y amplias áreas del interior. Quien pensara que el frío solo se reservaba para enero, tendrá que reconsiderarlo.

Nevadas a 700 metros… y aún más abajo

La nieve no se limita a las cumbres. Durante la tarde del jueves y la madrugada del viernes, la cota de nieve cae rápidamente, situándose por debajo de los 700 metros en el tercio norte peninsular. Ciudades como Burgos, Vitoria o León podrían despertar cubiertas por un manto blanco, y en zonas como el País Vasco, La Rioja y Navarra la cota podría descender incluso a los 400 metros puntualmente.

En las áreas montañosas y valles del norte, las acumulaciones podrían superar los 20-30 centímetros si la precipitación es generosa durante las horas centrales del episodio. Las alertas naranjas y amarillas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) aumentan: nieve en cotas bajas, acumulaciones significativas en montaña, viento fuerte y temperaturas mínimas realmente récord.

Algunas cifras para mantener el asombro:

Entre 5 y 15 cm de nieve en el Pirineo oscense y Valle de Arán, con cotas bajando a 700-800 metros.

Hasta 10 cm a partir de 700 metros en Cantabria y el norte de Castilla y León.

Más de 30 cm en cotas superiores a 900 metros en Navarra, País Vasco y Asturias.

El jueves y el viernes: cielos despejados, pero frío real

Tras el paso del frente, el ambiente se estabiliza. El jueves y viernes predominará un tiempo seco y estable; sin embargo, eso no significa que el frío se tome unas vacaciones. Al contrario: las madrugadas serán especialmente heladas, con heladas generalizadas en el interior y valores bajo cero en muchas capitales. Las máximas diurnas no superarán los 8-10 ºC en la Meseta Norte y apenas alcanzarán los 12 ºC en otras áreas del interior. Solo en la costa mediterránea y el valle del Guadalquivir se prevén temperaturas más suaves, pero lejos de lo normal para noviembre.

Así que nos esperan varias jornadas de frío seco y heladas. El sábado podría llegar un nuevo frente que aporte aire más templado e impulse ligeramente la cota de nieve; sin embargo, hasta entonces será mejor abrigarse bien.

¿Por qué ocurre este desplome térmico? La ciencia detrás del vórtice polar

La clave detrás de este fenómeno radica en el comportamiento del vórtice polar, ese coloso atmosférico que retiene el frío en el Ártico… hasta que pierde atención. Cuando este vórtice se debilita, masas de aire gélido pueden escapar hacia latitudes más bajas, provocando inviernos adelantados en gran parte del hemisferio norte. Este año ha mostrado una fragilidad inusual por parte del vórtice polar; influido por un otoño con temperaturas altas en la estratosfera e incluso por tormentas solares que han perturbado su equilibrio.

El resultado es una corriente en chorro más sinuosa que permite a esas masas árticas infiltrarse hasta nuestra Península. Este fenómeno no es exclusivo de España; ciudades como las estadounidenses o canadienses así como algunas europeas también están sufriendo olas extremas de frío.

Curiosidades científicas: lo que el frío no cuenta

El vórtice polar puede alcanzar vientos superiores a los 200 km/h a unos 30 km sobre nuestras cabezas. Si existieran vuelos comerciales allí arriba, ahorraríamos tiempo… aunque nuestro café saldría frío.

No es un fenómeno reciente: fue descrito por primera vez durante los años 50 por el meteorólogo alemán Richard Scherhag.

Cuando se debilita este vórtice pueden darse nevadas históricas en lugares tan poco acostumbrados como Roma o Madrid.

Las auroras boreales pueden intensificarse durante estas tormentas solares que alteran al vórtice polar. Un dos por uno: frío abajo, luces arriba.

El récord histórico de temperatura más baja registrado en EE.UU. fue durante una irrupción ártica: –62 ºC en Alaska.

Un “calentamiento estratosférico súbito” puede elevar drásticamente la temperatura estratosférica polar hasta 60 ºC rápidamente; sin embargo, lo que sentimos aquí abajo es justo lo contrario: una ola brutal de frío.

El deshielo del Ártico está desplazando físicamente al Polo Norte geográfico, alterando así la distribución de masas sobre nuestro planeta junto con sus patrones climáticos globales.

Mientras la Península se arropa ante estos cambios climáticos inesperados y los meteorólogos ajustan sus alertas, el invierno hace su entrada anticipada. Será momento de desempolvar bufandas; para aquellos más optimistas quizás sea ocasión para sacar una cámara: ver nieve a solo 700 metros no es algo que suceda todos los años. Y si alguien ve a un científico sonriendo bajo esta ventisca invernal no está loco; simplemente disfruta uno de los espectáculos más fascinantes que nos brinda la física planetaria.