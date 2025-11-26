Pronóstico del Tiempo: frío, viento y avisos en España este miércoles 26 de noviembre de 2025

Si has salido hoy a la calle en Madrid o en cualquier rincón de España y sientes que hasta el café necesita una bufanda, no es mera coincidencia.

Este miércoles 26 de noviembre nos trae el día más frío de la semana. Los termómetros parecen haberse decidido por un retiro invernal anticipado, mientras un viento del norte hace que muchos reconsideren su atuendo otoñal, optando por uno más propio del invierno.

El ambiente helado se hace presente de norte a sur, con heladas, rachas fuertes de viento y avisos naranjas y amarillos activados en varias comunidades.

Si pensabas que noviembre iba a ser ligero, mejor busca el abrigo largo y sigue leyendo para saber qué nos espera hoy y los próximos días.

Resumen general: frío, viento y estabilidad en el sur

Hoy miércoles será el día más frío de la semana en toda España , con una notable caída de las temperaturas, especialmente en la mitad este peninsular, Baleares y Melilla .

en toda , con una notable caída de las temperaturas, especialmente en la mitad este peninsular, y . Se prevén heladas débiles en áreas montañosas y acumulaciones de nieve en el Pirineo durante la mañana.

durante la mañana. Viento fuerte del norte, con rachas muy intensas, destacándose en el bajo Ebro, sierras de la Comunidad Valenciana, Pirineos, Ampurdán y Baleares.

Aviso naranja por viento y oleaje en Menorca y el Ampurdán ; además hay avisos amarillos activos en Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y País Vasco.

por viento y oleaje en y el ; además hay activos en Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y País Vasco. En la mitad sur y nordeste peninsular, los cielos estarán mayormente poco nubosos o despejados. En contraste, el resto del país tendrá más nubes y claros durante el día.

Madrid: máxima de 9ºC y ambiente invernal

En Madrid, hoy es momento de arroparse bien. El termómetro apenas alcanzará los 9 grados como máxima y descenderá hasta los 1ºC como mínima. La sensación térmica será aún más fría debido al viento del norte que soplará con rachas de hasta 40 km/h durante las primeras horas. Aunque el cielo estará mayormente despejado, el frío será el gran protagonista.

Resumen rápido para Madrid:

Temperatura máxima: 9°C

Temperatura mínima: 1°C

Viento: Norte, rachas fuertes por la mañana (hasta 40 km/h)

Cielos: Despejados

Humedad: Entre el 55% y el 70%

Cataluña y Baleares: avisos por viento y oleaje

La costa catalana junto a Baleares experimentan hoy una jornada marcada por la inestabilidad, con avisos naranjas debido al viento y fuerte oleaje, sobre todo en Menorca y el Ampurdán. En Mallorca, las temperaturas serán frías; se esperan máximas alrededor de 13ºC y mínimas cerca de 4ºC, además de posibilidad de chubascos e incluso granizo ocasional, principalmente en la parte norte de la isla.

Norte y zonas de montaña: nieve y lluvias débiles

El tercio norte peninsular se lleva la peor parte respecto a las precipitaciones. Se anticipan lluvias débiles a lo largo de la cornisa cantábrica, alto Ebro, norte de Galicia, así como en La Ibérica y los Pirineos. Aquí la nieve hará su aparición a partir de cotas entre 1000-1300 metros e incluso a solo 600 metros puntualmente en algunos sectores pirenaicos.

En Ávila y otras áreas del interior se vivirá una noche particularmente fría. Las mínimas rondarán los 1ºC con sensaciones térmicas que descenderán por debajo de cero durante las primeras horas del día.

Comunidad Valenciana y Murcia: viento y ambiente seco

En la costa levantina, el viento será el protagonista indiscutible. En Torrevieja así como en la zona sur de Alicante se prevé un día seco con cielos despejados. No obstante, habrá rachas moderadas provenientes del norte. Las máximas alcanzarán los 17ºC, mientras que las mínimas estarán alrededor de los 10ºC.

Canarias: nubes y alguna lluvia débil

En el archipiélago canario se disfrutará de un clima más suave aunque con nubosidad variable. Existe también posibilidad de lluvias débiles en el sector norte de las islas montañosas. Las demás islas presentarán intervalos nubosos sin precipitaciones significativas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (Madrid)

Día Estado del cielo Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) Viento (km/h) Comentarios Mié 26/11 Despejado 9 1 N 40 Sensación térmica baja Jue 27/11 Despejado 11 -1 N 10 Madrugada muy fría Vie 28/11 Poco nuboso 13 1 N 10 Ligero ascenso térmico Sáb 29/11 Poco nuboso 14 1 Calma Día agradable y seco

Datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Tendencia para el resto de la semana en España

El intenso frío que sentimos hoy comenzará a ceder ligeramente desde mañana jueves. Se prevén temperaturas ascendiendo suavemente sobre todo en las regiones centro-sur peninsulares.

El viento perderá fuerza prácticamente en todo el país; sin embargo, algunas áreas del noreste junto a Baleares podrían seguir sintiendo su intensidad hasta bien entrada la semana.

De cara al fin de semana se anticipa un clima más estable generalmente seco; salvo en el noroeste donde podrían regresar las lluvias hacia el domingo.

Consejos prácticos y una sonrisa

Si tienes que madrugar ya sea en Madrid o cualquier ciudad del interior español, no olvides buscar esos guantes o ese gorro que pensabas no necesitar hasta diciembre.

o cualquier ciudad del interior español, no olvides buscar esos guantes o ese gorro que pensabas no necesitar hasta diciembre. Mucho cuidado si conduces por carretera especialmente al norte o zonas montañosas; esa mezcla letal entre nieve, viento y heladas no es precisamente lo ideal para hacer turismo rural express.

Y si estás cerca del mar hoy te aconsejamos evitar surfear en Menorca, salvo que busques una dosis extra adrenalina ante los avisos naranjas por oleaje.

Si el frío aprieta demasiado recuerda que siempre puedes refugiarte bajo una manta junto al sofá con una buena serie; son aliados infalibles cuando afuera decide ser invierno.