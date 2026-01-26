  • ESP
Hoy, en Madrid, el termómetro marcará hasta 12 grados

Pronóstico del Tiempo para el lunes 26 de enero de 2026

España se enfrenta a un lunes con cielos cubiertos, lluvias extendidas debido a una borrasca atlántica y un incremento en las temperaturas, salvo en la cuenca del Ebro. Galicia y el norte serán las zonas más afectadas[1][2][3].

La borrasca Joseph llega por el oeste, trayendo consigo un frente que cubre la Península y Baleares.

Las precipitaciones se extienden desde Galicia hasta el sur, aunque el arco mediterráneo se libra de este fenómeno. Hoy el sol no será compañero de playa; el gris atlántico se apodera del cielo, pero las temperaturas aumentan, lo que alivia un poco el frío invernal.

En Madrid, se prevén cielos nublados con niebla por la mañana y precipitaciones moderadas que irán disminuyendo durante la tarde.

No es necesario que saques el chubasquero de siempre, pero no olvides abrigarte: las mínimas rondarán los 4°C y las máximas alcanzarán los 12°C, con viento soplando desde el suroeste.

Si decides salir, ten cuidado con el suelo resbaladizo; enero no es precisamente benévolo.

Panorama por regiones

  • Galicia y Cantábrico: Se esperan lluvias intensas, tormentas y deshielo. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 15°C, con heladas débiles en las partes altas. Rachas fuertes en la costa.
  • Cataluña: En los Pirineos, cielos nublados con precipitaciones, mientras que en el resto habrá poco nuboso por la mañana. Las temperaturas variarán entre -3 y 17°C, con heladas en los Pirineos.
  • Aragón: Se prevén precipitaciones en el norte; la cota de nieve ascenderá a 2000 m. Las temperaturas estarán entre 2 y 13°C con vientos moderados.
  • Asturias: Cielos cubiertos y lluvias generalizadas. Temperaturas entre 6 y 15°C.
  • Baleares: Intervalos nubosos con posibles chubascos. Las temperaturas irán de 7 a 17°C, con vientos fuertes del oeste que alcanzarán rachas de hasta 70-100 km/h.
  • Andalucía: Nuboso en las sierras Béticas con precipitaciones débiles a moderadas. Se espera un ascenso de las temperaturas y vientos moderados.
  • Castilla y León: Cielos nublados con precipitaciones en zonas montañosas. Temperaturas de -2 a 14°C con heladas débiles.
  • Canarias: Predominarán cielos poco nubosos y vientos suaves. La estabilidad será la nota predominante.

Los vientos del oeste dominarán la situación meteorológica, presentando rachas fuertes en litorales y montañas. Habrá heladas débiles en los Pirineos y en el norte del país. La cota de nieve sube: pasará de entre 500-700 m a situarse entre los 1000-1500 m.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Con base en tendencias atlánticas persistentes, se anticipan más nubes y lluvias variables. Los datos son aproximados según modelos; consulta AEMET para actualizaciones más precisas.

DíaMadridEspaña generalPrecipitación probable
Lunes 26 ene4-12°C, nuboso con lluviasLluvias intensas al norte, aumento tempsAlta (70%)
Martes 27 ene7-?°C, nubes y lluviasFrente atlántico traerá nevadas montañasMedia-alta (70%)
Miércoles 28 ene5-?°C, cubiertoNuboso, precipitaciones en el oesteMedia (10-70%)
Jueves 29 eneTendencia nubosaPersistencia de borrascas y vientos húmedosBaja-media

Hoy, la AEMET advierte sobre temporales en Cantábrico y ha emitido alerta naranja para Galicia debido a los efectos de Joseph. Si tienes planes de viaje, revisa el radar: aunque el Atlántico no ofrece tregua alguna, al menos podremos despedirnos del frío polar por un rato. Mañana se moverá el frente, pero las nubes seguirán haciendo acto de presencia.

¡Que no falte tu paraguas este lunes!

