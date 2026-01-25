El bufón sanchista ‘Quequé’ fulminado en la SER, tras la miserable burla a Nacho Abad por el trágico accidente de Adamuz

Se pensó el tiparraco este que estábamos en un buen momento como para andarse con imbecilidades. Y mira que se lo avisamos en Periodista Digital.

Pero el tipo no tiene muchas neuronas, así que este domingo 25 de enero ha estallado la burbuja de este humorista pésimo en la Cadena Ser, hasta ahora, culpable como él de haberle tenido en nómina.

Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, comunica a través de sus redes sociales este domingo la suspensión temporal de su programa Hora Veintipico en la Cadena SER.

La decisión llega tras el revuelo generado por su imitación de Nacho Abad, el periodista de Cuatro que transmitió en directo el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. En este siniestro, que cobró la vida de 45 personas, Abad estuvo durante nueve horas conectado con las víctimas, brindándoles consuelo y recaudando fondos para ayudarles. Pero a los perroflautas podemitas les hace mucha gracia meterse con la gente que trabaja, porque ellos no lo han hecho en su vida, claro.

La parodia realizada por Quequé incluyó imágenes de buitres y hasta el himno Cara al sol, lo que ridiculizaba la labor del periodista en programas como En boca de todos y Código 10.

El humorista, que ya ha perdido una condena por injurias hacia Alfonso Rojo y por la que aún sigue imputado y embargado, defendió su actuación diciendo:

«Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia, y quien diga que les faltamos al respeto a las víctimas simplemente miente». Además, afirmó que su crítica al «inefable escoció» fue acertada y acusó a otros programas de utilizar imágenes impactantes para atraer audiencia.

Por su parte, Nacho Abad no tardó en responder. En un directo, contestó a un sindicalista que le recriminó su forma de tratar a las víctimas: «No me des lecciones de moral, que yo llevo nueve horas de directo hablando con víctimas, consolando y dando información. Incluso recopilando dinero si hacía falta». Posteriormente, en X, hizo un llamado a la empatía: «Si alguien se ha sentido ofendido por algún comentario que haya podido hacer, pido disculpas».

A Quequé este tsunami le ha coincidido además con la cancelación de una actuación este mismo domingo 25 de enero de la que, efectivamente, se ha borrado. Y es que pensará el tipejo que lo mejor es hacerse un Errejón, esto es, apartarse de la vida pública por completo e irse lejos.

Una pena porque un equipo de Periodista Digital estaba dispuesto en el lugar para ponerle el micro y que se atreviera a hablar por una vez, dado que normalmente balbucea.

La has liado, te han echado y te has cagado

¡CAGÓN!😂😂😂😂😂😂@HectordeMiguel https://t.co/Hom94IFV60 pic.twitter.com/BiFimYAJpU — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 25, 2026

La decisión de Quequé precipita el parón

En un mensaje compartido en X e Instagram, Quequé explicó las razones detrás de su decisión: «Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que llevaba tiempo barruntando».

A sus más de 430.000 seguidores en X y sus casi 200.000 en Instagram, les expresó: «No tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir». Pidió disculpas a quienes se sintieran ofendidos, aunque insistió en que no hubo falta de respeto hacia las víctimas del trágico accidente.

El humorista originario de Salamanca agradeció a la SER por confiar en él para programas como La vida moderna junto a David Broncano y La lengua moderna.

Describió a Hora Veintipico como «el mejor programa que he hecho nunca», caracterizado por ser «Mucha actualidad, menos periodismo». Finalizó su mensaje con: «Tengo que descansar un rato y después ya veremos. Salud».