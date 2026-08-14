Pronóstico del tiempo en España: calor, tormentas y alguna sorpresa este viernes 14 de agosto de 2026

La predicción del tiempo para este viernes 14 de agosto nos presenta un día muy típico de agosto: por un lado, el calor, y por otro, las tormentas, con alertas de fenómenos severos en diversas áreas de España.

La mañana amanece tranquila en muchas localidades, pero a medida que avance la tarde, se activará la atmósfera, trayendo nubes de evolución, chaparrones y descargas eléctricas que pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Así que, definitivamente, el cielo no busca aburrirse.

Panorama general en España

De acuerdo con la previsión de AEMET, tal como se recoge en varias publicaciones especializadas en meteorología, se anticipa un incremento de la inestabilidad debido al acercamiento de una vaguada, con la posibilidad de que se convierta en dana en los días venideros.

Durante la mañana, predominan cielos poco nublados en gran parte de la Península, aunque la costa norte de Galicia, Asturias y Cantabria tendrá mayor cobertura nubosa y algunas ligeras precipitaciones; el litoral de Alborán también podrá comenzar nublado.

Sin embargo, la situación variará por la tarde:

Se formarán nubes de evolución en el interior peninsular.

Habrá chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental.

Las tormentas tendrán la posibilidad de ser localmente fuertes en las sierras del sureste, el sistema Ibérico y el Cantábrico, trayendo granizo y rachas intensas de viento.

En Canarias, la parte norte de las islas más montañosas mostrará cielos nublados, mientras que el resto de las islas estará más despejado; además, se espera un leve episodio de calima.

El calor persiste

El otro gran protagonista del día es, sin duda, el calor. La predicción revela que las temperaturas máximas descenderán en la Península, excepto en el arco mediterráneo, aunque seguirán superando los 35 grados en gran parte del territorio.

Además, se prevé que el calor alcance los 40 grados en el valle del Guadalquivir y en el Ebro, con valores también muy altos en otras áreas del suroeste y en las zonas del Genil y el Segura.

En la práctica, el día se presenta así:

Máximas bastante elevadas en el interior peninsular.

Noches tropicales en amplias regiones del sur, nordeste, Meseta Norte, Cantábrico e islas.

Mínimas superiores a 25 grados en el Mediterráneo y el sur de Gran Canaria.

Madrid: calor intenso y poca tregua

En Madrid, la previsión ofrecida por medios especializados indica que la temperatura máxima alcanzará los 37,7 grados y la mínima será de 21,8 grados.

La probabilidad de precipitación se sitúa alrededor del 55% a lo largo del día, aunque el mismo informe precisa que no se esperan lluvias significativas y que el viento será leve, con rachas de entre 7 y 9 kilómetros por hora.

En la capital, el panorama es claro:

Un calor intenso dominará durante las horas centrales del día.

Cielos con nubosidad variable.

Alto riesgo de insolación si se decide practicar deporte al sol; el índice UV puede alcanzar un valor de hasta 9.

Zonas bajo especial vigilancia

AEMET y las publicaciones meteorológicas analizadas coinciden en señalar que se debe prestar especial atención a:

Sierras del sureste.

Sistema Ibérico y áreas contiguas.

Cordillera Cantábrica y regiones próximas.

Interior del este peninsular, donde las tormentas de la tarde pueden intensificarse.

Se prevén también brisas, viento débil o componente variable en muchas áreas, con alisio moderado en Canarias y levante de intensidad moderada en el Estrecho y Alborán.

Curiosidades del día: el cielo también tiene su toque

Cuando el verano español se pone serio, lo hace a lo grande: calor extremo, noches que no bajan de los 20 grados y, para mayor diversión, tormentas que aparecen justo cuando parecía que la tarde iba a ser perfecta.

Y, como ocurre a menudo en agosto, el tiempo nos ofrece su particular ironía: en medio de una ola de calor, una nube puede generar un espectáculo de luz, estruendo y granizo en cuestión de minutos. El cielo, al parecer, no siempre sigue el guion establecido.