Cuándo y dónde ver en TV el Alcaraz vs Fritz de semifinales en Wimbledon

Viernes, 11 de julio de 2025. El All England Club se prepara para vibrar con una de esas jornadas que acaban grabadas en la memoria colectiva del tenis. Carlos Alcaraz, el bicampeón defensor y actual icono del deporte español, se enfrenta a un Taylor Fritz que llega en su mejor momento, dispuesto a aguarle la fiesta al favorito local. El ambiente es de máxima expectación: 23 victorias consecutivas avalan a Alcaraz en hierba, mientras Fritz presume de un imponente 13-1 esta temporada sobre césped. Los ingredientes están servidos para una batalla sin tregua.

Para los aficionados españoles, la cita tiene horario continental: el partido arrancará aproximadamente a las 14:30 horas (hora peninsular española), en la pista central del All England Lawn Tennis Club. Para los más madrugadores o los que estén fuera de España, el choque empezará a las 8:30 am ET (Estados Unidos) o 5:30 am PT (costa oeste). Y si hay retrasos por la siempre imprevisible lluvia londinense, paciencia: Wimbledon nunca defrauda cuando la calidad está garantizada.

Dónde ver en TV y streaming el Alcaraz vs Fritz

No hay excusas para perderse este partidazo. En España, la retransmisión será exclusiva de Movistar Plus+, tanto en sus canales lineales (Movistar+, Vamos y Movistar Deportes) como en su plataforma de streaming para quienes prefieran verlo desde cualquier lugar. En Reino Unido, la BBC ofrecerá cobertura total del evento; mientras tanto, en América Latina y Estados Unidos se podrá seguir por ESPN y Disney+ (Latinoamérica) o ESPN+ (USA), así como por Tennis Channel. Así que ya sabes: sofá, televisor y algo fresco para sobrevivir al suspense.

¿Quién es el favorito? Pronósticos y apuestas con lupa

Las casas de apuestas lo tienen claro: Alcaraz es el gran favorito. La victoria del murciano se paga a apenas 1.17 según bet365, mientras que el triunfo de Fritz multiplica por cinco la apuesta (cuota 5.00). No parece que los expertos confíen demasiado en la campanada del californiano, aunque su saque y su juego agresivo podrían forzar más de un tiebreak. De hecho, el mercado pronostica un partido largo, con más de 3.5 sets (cuota 1.50) y alta probabilidad de desempates parciales (1.45).

¿Una opción atractiva para los apostantes? Apostar por un resultado ajustado pero favorable a Alcaraz: victoria por 3-1 (cuota 1.56). Y ojo al hándicap: el murciano ha ganado por más de 5.5 juegos de diferencia en cuatro de sus cinco partidos este Wimbledon. Si repite esa tendencia, habrá poco margen para sorpresas.

Taylor Fritz: diez curiosidades para entender al rival

Nació en San Diego, California, el 28 de octubre de 1997. Hijo de Kathy May, ex top-10 mundial en los años setenta. Es uno de los pocos estadounidenses recientes con títulos ATP sobre césped. Este año ha ganado los torneos de Stuttgart y Eastbourne antes de Wimbledon. Es su primera semifinal en Wimbledon… ¡y solo la segunda en Grand Slam! Alcanzó cuartos de final en Wimbledon 2022 pero cayó ante Nadal tras cinco sets épicos. Supera habitualmente los diez aces por partido en hierba. Es conocido por su potente primer saque y su juego plano desde el fondo. Es fanático declarado del fútbol americano y seguidor fiel de Los Angeles Chargers. En redes sociales presume tanto de sus victorias como… ¡de sus habilidades como gamer!

Sinner vs Djokovic: otra semifinal imperdible

Por si fuera poco, tras este duelo titánico llegará otro choque estelar: Jannik Sinner, número uno mundial y sensación italiana, frente al eterno Novak Djokovic, que busca su Grand Slam número veinticinco. El partido entre Sinner y Djokovic comenzará inmediatamente después del Alcaraz-Fritz, previsiblemente alrededor de las 17:20 horas (hora peninsular española), aunque dependerá siempre de la duración del primer encuentro. La retransmisión será idéntica: Movistar Plus+ para España; BBC para Reino Unido; ESPN/Disney+ para América Latina; ESPN+ y Tennis Channel para Estados Unidos.

Sinner llega como ligero favorito tras ganarles a todos menos a Alcaraz esta temporada en Grand Slam, aunque Djokovic se crece cuando pisa la hierba sagrada británica —y más cuando hay récords históricos en juego.

El escenario y lo que está en juego

La edición 2025 del Campeonato más antiguo del mundo corona hoy a sus dos finalistas masculinos tras semanas cargadas de emoción, sorpresas —y alguna que otra polémica tecnológica— bajo el cielo inglés. Para Alcaraz sería su tercera final consecutiva sobre césped londinense; para Fritz supondría una consagración largamente esperada por el tenis estadounidense masculino.

En las gradas no faltarán celebridades ni leyendas del tenis británico brindando por la nueva generación. ¿Veremos un nuevo capítulo dorado del tenis español o será la consagración definitiva del californiano? Apostar contra Carlitos parece temerario… pero si algo nos enseña cada edición de Wimbledon es que nada está escrito hasta el último punto.

Curiosidades extra sobre Taylor Fritz y Wimbledon

Su entrenador es Michael Russell, otro extenista estadounidense con fama de batallador incansable.

Taylor fue campeón júnior del US Open antes de dar el salto al profesionalismo.

Adora las zapatillas personalizadas: cada torneo luce modelos nuevos inspirados en sus hobbies.

En Wimbledon suele entrenar con música rock californiana… ¡dicen que le da suerte!

Participó activamente en campañas benéficas durante la pandemia donando material médico.

¿Quién dijo que las semifinales eran solo cuestión de raquetas? Que comience el espectáculo.