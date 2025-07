Nick Kyrgios dice que Sinner será mejor tenista que Alcaraz porque al español le gustan mucho las chicas

Hoy, sábado 5 de julio de 2025, el tenis mundial no solo vibra con la hierba de Wimbledon, sino también con las declaraciones incendiarias de Nick Kyrgios.

El australiano, más famoso últimamente por sus salidas de tono que por sus victorias, ha vuelto a poner patas arriba el circuito.

Esta vez, su objetivo es Carlos Alcaraz, al que señala como “demasiado aficionado a las chicas y la fiesta”, en contraposición al “equilibrado y centrado” Jannik Sinner.

Kyrgios, en una charla junto al entrenador Patrick Mouratoglou durante la Ultimate Tennis Showdown, apostó sin titubeos por Sinner para tener una carrera más sólida:

El australiano incluso fue más allá, asegurando que esa supuesta vida social podría acabar pasándole factura al murciano en el largo plazo, una afirmación que ha generado un auténtico terremoto mediático y ha abierto un debate tan antiguo como el propio deporte: ¿importan más el talento y la cabeza fría dentro de la pista o lo que ocurre fuera de ella?

