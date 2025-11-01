Este Getafe, además de un 2-1 al Girona, mete miedo a todos los demás equipos de la Liga

Asusta.

31 de octubre de 2025. El Coliseum fue testigo de una velada llena de emociones intensas y fútbol con sabor a Europa.

El Getafe, ese equipo del que todos se cuidan en estas fechas, reafirmó su condición de fortaleza local.

El Girona llegó con la ilusión de conquistar el sur de Madrid, pero se marchó con las manos vacías y un buen susto.

El 2-1 final no solo coloca a los azulones en lo alto de la tabla, también envía un mensaje claro: este Getafe da miedo, y no es solo una expresión.

Lo que parecía un encuentro equilibrado durante más de una hora se resolvió en una segunda mitad trepidante.

La estrategia del balón parado, los ajustes tácticos y el carácter de jugadores como Mario Martín y Borja Mayoral fueron decisivos.

El Girona, colista y con la moral por los suelos, solo pudo reducir distancias en el último instante gracias a un penalti convertido por Stuani, que aportó emoción pero no logró el milagro.

Mario Martín y la fórmula mágica de Bordalás

Una de las grandes virtudes del Getafe es la habilidad de José Bordalás para transformar partidos desde el banquillo. Tres sustituciones al inicio del segundo tiempo y una clara apuesta por la presión alta y la verticalidad dieron sus frutos. El resultado fue un control del juego notable, mayor profundidad ofensiva y, sobre todo, eficacia en ambas áreas.

El primer gol llegó en el minuto 73, tras una falta lateral ejecutada con maestría por Luis Milla. El centrocampista colocó el balón donde solo los valientes se atreven a ir y Mario Martín, con un salto espectacular, lo envió al fondo de la red con un cabezazo imparable. La afición estalló en júbilo mientras el Getafe manejaba los tiempos del partido ante un Girona que se desmoronaba en cada intento defensivo.

Borja Mayoral: récord histórico y un gol crucial

El segundo tanto llegó en el minuto 87 gracias a Borja Mayoral, quien no solo aseguró la victoria sino que se erigió como máximo goleador histórico del Getafe en Primera División, superando a figuras como Manu del Moral o Jaime Mata. El delantero originario de Parla remató un centro preciso de Sancris desde el segundo palo, dejando claro que incluso en un encuentro complicado, su capacidad goleadora es indiscutible.

Mayoral, siempre autocrítico y ambicioso, admitió tras el partido que no había sido su mejor actuación con el balón, pero «la que he tenido, la he metido». La afición le rindió homenaje coreando su nombre mientras celebraban un récord que parecía inalcanzable hace unos años.

Reacción tardía del Girona; penalti insuficiente

Con 2-0 parecía que todo estaba decidido. Sin embargo, el fútbol tiene su manera de sorprender. En tiempo añadido, un agarrón de Domingos Duarte sobre Stuani dentro del área fue sancionado como penalti tras revisión del VAR. El uruguayo, con sangre fría, engañó a David Soria y marcó el 2-1 en el minuto 94. Esto desató unos minutos finales llenos de tensión que añadieron dramatismo al marcador.

El Girona, colista con apenas una victoria en once partidos disputados, mostró signos alarmantes de debilidad defensiva y falta de ideas claras. Ni los cambios introducidos por Míchel ni el empuje final lograron sumar puntos en un campo donde cada error tiene consecuencias graves.

Análisis táctico y aspiraciones europeas

La victoria del Getafe no fue mera casualidad. El equipo supo aprovechar sus puntos fuertes: presión alta constante, solidez defensiva y jugadas a balón parado trabajadas al milímetro. La entrada de Mario Martín en la segunda mitad revolucionó el centro del campo mientras que el dúo Milla-Sancris resultó clave para elaborar las jugadas ofensivas.

En términos clasificatorios, el Getafe ocupa actualmente la sexta posición con 17 puntos y una dinámica ascendente que invita al optimismo. Por otro lado, el Girona continúa estancado en lo más profundo con tan solo 7 puntos acumulados; está más cerca del descenso que de cualquier tipo de redención. De cara a la próxima jornada, las apuestas favorecen al Getafe frente a rivales directos; mientras tanto, el Girona deberá reaccionar si no quiere ver cómo el miedo se apodera aún más de su situación.

Números destacados y curiosidades del partido

Borja Mayoral ha alcanzado ya 38 goles en Primera División con el Getafe; es un récord absoluto para la entidad.

ha alcanzado ya 38 goles en Primera División con el Getafe; es un récord absoluto para la entidad. Mario Martín anotó su primer gol en la élite precisamente en este momento crucial.

anotó su primer gol en la élite precisamente en este momento crucial. Allan Nyom asistió ambos goles demostrando su influencia en ataque.

asistió ambos goles demostrando su influencia en ataque. Esta temporada, el Getafe solo ha sufrido una derrota como local.

Con 7 puntos acumulados y una única victoria en 11 jornadas disputadas hasta ahora, los números ponen a Míchel bajo presión.

bajo presión. El encuentro tuvo lugar ante 12.000 espectadores; una noche de Halloween que resultó ser auténtica pesadilla para los visitantes catalanes.

Curiosidades para disfrutar del triunfo azulón

Aunque Borja Mayoral superó su récord goleador esa noche mágica de Halloween, confesó que no fue su mejor actuación técnica.

Más de la mitad de los goles anotados por el Getafe esta temporada han llegado mediante jugadas a balón parado.

El penalti señalado a favor del Girona fue el primero en seis jornadas.

Luis Milla recibió reconocimiento como MVP del partido gracias a su gran despliegue e intervención decisiva.

recibió reconocimiento como MVP del partido gracias a su gran despliegue e intervención decisiva. Desde 2019 no conocen la victoria los gerundenses cuando visitan el Coliseum; desde entonces han cosechado empates y derrotas.

Aunque José Bordalás celebró sin disfraz esta victoria especial, muchos aficionados acudieron caracterizados por Halloween aportando un ambiente festivo al triunfo azulón.

Una gran noche para recordar: victoria memorable y un Getafe que ya no sorprende; simplemente asusta.