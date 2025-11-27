Así queda la clasificación de la Champions tras las victorias de Real Madrid y Atlético y la derrota del Barça

Paso de gigante de blancos y colchoneros y batacazo de los azulgranas.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la fase de grupos de la Champions League ha cambiado por completo.

En una noche repleta de acción, se disputaron nueve partidos simultáneamente y se anotaron un total de 42 goles, alterando notablemente los pronósticos iniciales.

El Arsenal arrasó al Bayern Múnich por 3-1. Con esta victoria, los gunners alcanzan los 15 puntos, una cifra perfecta tras cinco jornadas. Sin embargo, lo más relevante radica en cómo los equipos españoles han logrado una remontada que les sitúa en posiciones favorables para avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, el Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en el Pireo. Los blancos viajaron a Atenas con la necesidad de recuperar su mejor versión y lo lograron con contundencia frente al Olympiacos. Kylian Mbappé brilló con luz propia, anotando cuatro goles que evidencian su capacidad para decidir partidos cruciales. Esta goleada sitúa a los dirigidos por Xabi Alonso en quinta posición con 12 puntos, regresando así al top-8 que asegura el pase directo a octavos.

Es especialmente significativo que el Madrid haya conseguido esta victoria tras un inicio irregular en las jornadas previas, mostrando que la capacidad de reacción es clave en competiciones europeas.

El Atlético de Madrid entre los grandes y el resto de españoles en la cuerda floja

La actuación del Atlético de Madrid no se queda atrás. En el Metropolitano, superaron al Inter de Milán por 2-1 en un partido crucial para sus aspiraciones. Los colchoneros, bajo las órdenes de Diego Simeone, han demostrado que son un rival formidable para cualquier grande europeo. Esta victoria les mantiene en duodécima posición con 9 puntos; aunque están en zona de playoff, se encuentran a solo tres puntos del deseado top-8. Lo interesante es que aún les restan tres jornadas para mejorar su clasificación, lo que significa que matemáticamente tienen opciones reales de acceder directamente a octavos.

Este triunfo del conjunto rojiblanco es especialmente relevante porque saca al Inter de Milán del top-8, uno de los favoritos iniciales para terminar entre los ocho primeros. Esto subraya que la competición sigue abierta y no hay certezas hasta las últimas jornadas. En el fútbol europeo élite, la consistencia suele ser más determinante que las expectativas previas.

En contraste, el panorama para otros equipos españoles es más complicado. El Barcelona sufrió una dura derrota en Londres ante el Chelsea, cayendo 3-0 en Stamford Bridge. Los azulgranas llegaban a esta jornada con posibilidades reales de clasificar entre los ocho primeros; sin embargo, ahora ocupan la decimoctava posición con apenas 7 puntos. Esta derrota se agrava por la expulsión de Araujo durante el primer tiempo y complica sus opciones para acceder directamente a octavos. El equipo dirigido por Hansi Flick deberá remontar si quiere evitar caer en playoffs.

El Athletic Club, por su parte, sigue atrapado en una situación complicada. Con solo 4 puntos tras cinco jornadas, los vascos están fuera del grupo de los 24 equipos que continuarían en competición; no obstante, todavía tienen opciones matemáticas. Su empate a domicilio no fue suficiente para mejorar su situación y necesitan urgentemente empezar a sumar victorias si quieren seguir soñando con Europa.

El caso del Villarreal es aún más preocupante entre los clubes españoles. Con únicamente 1 punto acumulado hasta ahora, los dirigidos por Marcelino García Toral están prácticamente eliminados matemáticamente. La dolorosa goleada sufrida ante el Borussia Dortmund (4-0) ha dejado huella; aunque aún quedan jornadas por jugarse, es evidente que su andanza europea este año pende de un hilo muy frágil.

La clasificación: un panorama completamente indefinido

Concluida la quinta jornada, la clasificación ha experimentado cambios significativos. El Arsenal lidera con 15 puntos; le siguen varios equipos con 12: PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán y Real Madrid. El equipo parisino bajo la batuta de Luis Enrique mostró su poder ofensivo al vencer al Tottenham por un contundente 5-3, donde destacó Vitinha anotando tres goles. Los franceses continúan siendo uno de los principales favoritos al título; sin embargo, su defensa podría ser un punto débil a tener en cuenta más adelante.

En el grupo del top-8 que accede directamente a octavos también figuran el Borussia Dortmund, el Chelsea, y el Sporting Portugal, todos ellos con 10 puntos. Estos ocho primeros clasificados evitan así tener que disputar playoffs en dieciseisavos, lo cual representa una ventaja considerable respecto al descanso y continuidad dentro del torneo.

Los equipos siguientes acceden a playoff como cabezas de serie e incluyen al Manchester City, seguido por la Atalanta, el Newcastle, el Atlético de Madrid, el Liverpool, y el Galatasaray, todos ellos rondando las mismas cifras (9 o 10 puntos). Este grupo es donde se libra la batalla más intensa; cualquier resultado puede modificar drásticamente sus posiciones.

Con tres jornadas aún pendientes por disputarse, todo sigue abierto dentro del torneo. El objetivo del Real Madrid será consolidarse entre los ocho primeros; mientras tanto, el Atlético peleará por alcanzar esa posición privilegiada también. Por su parte, el Barcelona necesita reaccionar urgentemente si quiere evitar caer al playoff; así mismo tanto Athletic como Villarreal están obligados a ganar sus próximos encuentros si desean mantener vivas sus esperanzas europeas.

Lo fascinante es cómo esta competición ha demostrado que no existen jerarquías fijas establecidas. Equipos como el Arsenal han ganado todos sus partidos hasta ahora mientras otros han enfrentado sorpresas amargas. La competitividad dentro de la Champions League 2025/26 es palpable y promete un desenlace apasionante para esta fase liguera.

El nuevo sistema basado en fases liga —que sustituye al antiguo formato grupal— está funcionando tal como se esperaba: generando incertidumbre y manteniendo vivas las posibilidades para muchos clubes hasta el final; cada jornada resulta decisiva. Los equipos españoles reflejan perfectamente esta realidad: dos situados cómodamente y otros dos luchando contra viento y marea por sobrevivir.