La televisión vuelve a dar la espalda a la Liga F: el fútbol femenino es una ruina

La Liga F vuelve a comprobar su principal indicador comercial: la televisión. En esta jornada del 14 de agosto de 2026, y con el inicio de la temporada a un paso, el deporte femenino español se enfrenta a otra negociación complicada.

Hasta ahora nadie ha alcanzado el precio mínimo fijado en la primera ronda de pujas por sus derechos audiovisuales.

Este dato trasciende más allá de lo superficial. La competición ya había experimentado una ruptura anticipada con DAZN, el operador que había asumido el paquete completo, y ahora busca recolocar su producto en medios tanto abiertos como de pago, mientras el mercado responde con desconfianza.

La situación es clara: hay interés hacia el fútbol femenino, pero no al costo que requiere la Liga F, y aquí surge el viejo dilema entre visibilidad y rentabilidad.

Una venta que llega complicada

La primera ronda de la licitación culminó sin propuestas que alcanzaran el mínimo solicitado por la competición. ABC reveló que la organización pretendía conseguir al menos cinco millones de euros por los ocho partidos de cada jornada y dos millones por el lote en abierto, además de 800.000 euros por los derechos internacionales, pero el mercado no ha respondido favorablemente. Los operadores ahora cuentan con una segunda oportunidad hasta el 19 de agosto, ya sin un precio mínimo, lo que, en términos futbolísticos, significa salir al campo con el tiempo en contra y el marcador también en contra.

Desde la Liga F, se intenta proteger el relato de crecimiento mediante una estrategia mixta: partidos íntegros en DAZN, cuatro en abierto a través de RTVE y 3CAT/TV3, además de un encuentro que será transmitido por GOL Play, TEN y canales autonómicos, según manifestó la propia competición. El inconveniente es que la fórmula de la difusión ya no asegura ingresos por sí sola. Sí, permite alcanzar más hogares, pero no necesariamente induce a que las cadenas compitan por el paquete con el fervor de una subasta.

Una crisis esperada

La reacción del mercado audiovisual no es fortuita. En los últimos meses, se han ido acumulando señales de desgaste: disminución de la asistencia, dependencia de unos pocos clubes para mantener las cifras y crecientes dudas sobre la autosuficiencia del campeonato. El diagnóstico se repite con escasas variaciones: el producto existe, pero aún no genera la tensión comercial que otras competiciones consolidadas sí logran provocar.

Además, hay que considerar el precedente de DAZN. La plataforma había formalizado un acuerdo valorado en unos 35 millones de euros por cinco años, pero decidió salir antes de tiempo debido a unos resultados económicos insatisfactorios, según diversas informaciones de medios especializados y generalistas. Este hecho dejó una huella difícil de borrar: si el gran operador que entró con una fuerte apuesta termina dando marcha atrás, el resto del mercado lo nota.

A esto se suma un contexto competitivo poco favorable. El Barcelona sigue dominando con una autoridad casi insoportable para el suspense, mientras que la asistencia media se encuentra alejada de los estándares de las grandes ligas europeas. El resultado es un producto que, aunque cuenta con talento, exhibe desequilibrios evidentes y un techo comercial que aún parece más bajo de lo que se presenta en las notas institucionales.

El dinero, el público y la paciencia

La Liga F continúa dependiendo de varias fuentes para mantener su estructura económica. Una parte significativa de sus ingresos proviene de los derechos televisivos, otra del apoyo público y una más de iniciativas de visibilidad como la entrada en La Quiniela, que el Gobierno ha aprobado para la próxima temporada. A primera vista, el plan se presenta razonable; en la práctica, muestra que el campeonato aún requiere apoyos para mantenerse con dignidad.

La asistencia a los estadios tampoco contribuye a despejar incertidumbres. Informes recientes indican que la media de espectadores se sitúa entre 1.400 y 1.700 por partido, con una notable concentración de público en los partidos del Barcelona. Esto obliga a una reflexión menos romántica y más incómoda: el crecimiento existe, pero es desigual, y en el mundo del fútbol, esa irregularidad comercial puede tener un alto precio en el momento de negociar derechos.

En este marco, las perspectivas sobre el próximo contrato audiovisual son más cautelosas que optimistas. Lo más factible es que se produzca un reparto fragmentado, con presencia en abierto para asegurar el alcance y un paquete de pago que será menos extenso de lo que la Liga F aspiraba inicialmente. Por el momento, el mercado parece estar pidiendo una rebaja, tranquilidad y menos épica; justo lo opuesto a lo que generalmente se promueve en los comunicados de prensa.