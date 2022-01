Jesús Calleja la lía en el Dakar: dos pilotos casi llegan a las manos por su culpa

Al término de la especial cronometrada de la primera etapa de Rally Dakar 2022 ocurrió algo insólito. Una vez terminado el recorrido, el piloto lituano Vaidotas Zala se fue directo a por los hermanos Coronel con claras muestras de enfado. A gritos, el lituano los acusaba de haber estado a punto de provocar un accidente ante la perplejidad de estos.

Según Zala, su enfado se debía a que los Coronel habían pasado a escasos diez centímetros de su ‘buggy’, obligándole a frenar en seco para evitar una casi segura colisión y ni siquiera se habían preocupado por lo sucedido. Uno de los hermanos, Tom, intentando explicarle que no sabía de lo que estaba hablando Zala, no daba crédito a las acusaciones.

Zala, después de varios minutos convenciéndole de que el coche del que hablaba no era el de los Coronel, se disculpó en repetidas ocasiones con estos y hasta les regaló una tarta tradicional de su país horas más tarde para dar por zanjado el tema.

Oops! 😨 Quite the shock! Luckily we weren’t guilty 😅 Thanks for the cake 🍰 #Dakar2022 pic.twitter.com/GJTpVWZ21B

— Tom Coronel (@TomCoronel) January 3, 2022