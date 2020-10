Jesús Calleja defiende con prepotencia el blanqueo a Fernando Simón: «Hubiese sido de necios no entrevistarle»

Es obligación de todo aquel que lleva el peso de un programa defender a capa y espada su producto.

Sin embargo, en el contexto de una situación de pandemia por coronavirus que realmente ha dejado ya en España una cifra cercana a los 55.000 fallecidos, anunciar un programa a bombo y platillo con Fernando Simón resulta chirriante, al menos para aquellas familias que han perdido a uno de sus miembros por culpa del Covid-19.

Jesús Calleja, el responsable de ‘Planeta Calleja’ (Cuatro), ha ido vendiendo el programa que este 2 de octubre de 2020 se podrá ver en la primera cadena de Mediaset, en Telecinco:

En declaraciones recogidas por el diario ABC, el aventurero y la propia cadena salen a dar la cara por su invitado y lo hacen con cierta prepotencia:

Por supuesto que va a suscitar una gran atención. Está en el ojo del huracán. Lo sabíamos, pero nunca hemos rehuido esto y habría sido de necios tenerlo a tiro y no hacerle la entrevista. La libertad, la pluralidad y la democracia se han de imponer por encima de todo. Aceptamos las críticas, pero haremos el trabajo con más ganas que nunca. Poder charlar con Simón y desperdiciar esa oportunidad sería de necios

Incluso, con toda la segunda oleada de casos por coronavirus, Simón se prestó a la grabación y ahora, según lo que Calleja cuenta, advirtió que si se producía algún episodio severo debía regresar a Madrid al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias:

Me dijo que estaba colapsado y que así no era productivo, que podía tomar decisiones equivocadas. Tenía que resetear. En el equipo obligan a tomar descansos porque trabajan 16 horas diarias, sábados y domingos, y tienen el imperativo de parar.

Aseguró que en algunos momentos de la grabación había que parar por llamadas que recibía de su equipo:

Y sigue con el blanqueo al ‘experto’ que predijo que la pandemia en España sería cuestión un par de casos:

Me sorprendió su capacidad de inhibirse de la presión exterior. Y fuera de cámara es exactamente igual. Es un poco rebelde. Me da la sensación de que no se deja asesorar mucho. Creo que tiene aplomo para encajar y es muy educado, lo que también es importante. Cada uno tiene que sentirse como es, expresarse de forma natural sin ninguna coacción. Busco la neutralidad, aunque muchas veces las preguntas son incómodas. Y luego nunca cabalgo sobre la respuesta.