El excampeón de la WWE confiesa los duros detalles de su asesinato: “Solo trataba de golpearlo con un ladrillo, no matarlo”

Duro golpe para la WWE.

El excampeón Marty Jannetty reconoció un asesinato y detalló alguno de sus aspectos más tétricos.

“Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese… Diablos, él había vuelto a casa de Vietnam hacía poco”.

Así comenzó la inesperada y escalofriante confesión del excampeón intercontinental de la WWE, lo que encendió las alarmas en el departamento de Policía.

En un posteo en su cuenta de Facebook, que al hacerse rápidamente viral decidió borrar, reconoció ser el autor del asesinato de un hombre en 1973.

“Solo tenía 13 años, estaba en un callejón comprando hierba a un cabrón que trabajaba ahí. Él puso sus manos encima de mí. Me arrastró al fondo del edificio, ya saben lo que iba a intentar hacer…”, comentó.

“Esa fue la primera vez que hice que un hombre desapareciera. Nunca lo encontraron. Deberían haber buscado en el río Chattahoochee”, agregó el excompañero de Shawn Michaels, con quien formó el dúo The Rockers, una famosa pareja entre los 80 y 90. Según informó TMZ, el departamento de policía de Columbus, en el estado de Georgia, comenzó una investigación a raíz del contenido de este mensaje.

Ante el enorme revuelo que se generó, Jannetty, de 60 años, dialogó con el programa Boston Wrestling Sports. El exdeportista aseguró que su agresor intentó violarlo dentro de un automóvil. “Era conocido por vender hierba. Lo que no sabía era que le atraían los niños pequeños”, esbozó.

Marty afirmó que fueron primero a un coche, y fue entonces cuando su agresor le agarró las partes íntimas. Cuando intentó escapar, este le sujetó el pelo y la camisa, arrastrándolo a la parte de atrás del callejón. “Cuando lo golpeaba en la cabeza con un ladrillo solo intentaba darle una lección, pero no intentaba matarlo”, confesó.

«¿Te imaginas arrastrando a un tipo que solo estaba tratando de violarte? ¿Te imaginas arrastrándolo al río y arrojándolo, y luego oyes que ese tipo ha desaparecido? Todo esto me afectó mucho», concluyó.

Según un portavoz de la división de homicidios y casos sin resolver le explicó a TMZ que “el primer paso será ver si tenemos casos de personas desaparecidas o restos no identificados que coincidan con esta información”.

Vale destacar que esta no es la primera vez que Marty Jannetty queda envuelto en medio de una polémica.

En 2017, también mediante un posteo en su cuenta de Facebook, escribió sobre su deseo de tener relaciones sexuales con una persona que supuestamente era su hija.

“Si me quieren tanto como yo los quiero a ustedes, me darán su opinión. Me acabo de hacer el ADN y ella no es mi hija. Ambos nos hemos abstenido de tener relaciones, porque no haces eso con tu familia… Pero ahora no lo somos. Desde un punto de vista varonil, ella es muy sexy, pero por lo menos durante un tiempo, ha sido como mi hija… Me gustaría que lo hagamos, pero no puedo alejar ese pensamiento de mi mente”.

Luego explicó que su cuenta había sido hackeada.