La ‘skater’ Andrea Benítez acudirá a Tokio gracias al positivo por coronavirus de la neerlandesa Candy Jacobs

La ‘skater‘ Andrea Benítez sí representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La deportista de algecireña se unirá a la delegación española tras ser elegida por el COI como la sustituta de la neerlandesa Candy Jacobs, que no podrá participar tras dar positivo por coronavirus, según confirmó la Federación Española de Patinaje.

La FEP recordó que tras las pruebas de clasificación olímpica, Benítez ocupaba el puesto número 20 del ránking y terminó como primera suplente por la plaza adjudicada a África después de los Campeonatos del Mundo que se celebraron en Roma del 31 de mayo al 6 de junio.

Ahora, viajará este viernes a la capital japonesa para unirse a Julia Benedetti, Danny León y Jaime Mateu en el equipo de ‘skate’ y siendo la primera en debutar en la modalidad de ‘Street’, ya que sus compañeros competirán en ‘Park’.

«Quedarme fuera fue un palo muy grande. Estuve durante todo el año en posiciones de clasificación y en la última prueba me quedé a las puertas. Cuando he recibido la noticia me he quedado en ‘shock’, no me lo creía y tengo que reconocer que me han saltado las lágrimas. A continuación he escrito a Candy, mi amiga e inspiración durante muchos años para desearle una pronta recuperación y darle muchos ánimos», señaló la andaluza, que no ha dejado de patinar «durante estos últimos dos meses» y que mantenía «la esperanza».