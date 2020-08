Escándalo en el US Open por la carta que hacen firmar a los tenistas ante el COVID-19: «Asumo cualquier riesgo, incluso la muerte»

La crisis por el coronavirus trae al deporte internacional de cabeza.

La más reciente polémica explotó en el mundo del tenis, específicamente ante la llegada del US Open.

La Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) hizo llegar un documento a los jugadores que tienen previsto competir en el Abierto de Estados Unidos.

En ella, eluden cualquier responsabilidad sobre posibles contagios e incluso la muerte por COVID-19, mientras que tanto la ATP como la WTA han negociado un seguro para los participantes.

Este escrito de dos páginas ha sido filtrado en redes sociales por el tenista holandés Wesley Koolhof, 17 del mundo.

Además, la agencia de noticias EFE ha constatado con un representante de jugadores que prefiere permanecer en el anonimato, que existe ese documento en el que los participantes asumen toda la responsabilidad en caso de complicaciones derivadas del coronavirus.

«Estoy de acuerdo en que todas las controversias y reclamaciones que surjan de o en relación con esta renuncia o mi presencia en las instalaciones durante la pandemia de COVID-19 deben ser perseguidas de manera individual solamente. Al firmar este documento, renuncio a mi derecho a iniciar, o ser parte de, cualquier acción o reclamación colectiva”, señala el documento.

Al recibir este aviso el competidor asumiría las consecuencias y renunciaría a iniciar acciones legales contra la organización, si se diera el caso.

US Open Covid19 waiver

"I voluntarily assume full responsibility for any risks … including … death, that may be sustained by me or by others who come into contact with me, as a result of my presence in the Facilities, whether caused by the negligence of the NTC or otherwise." pic.twitter.com/xoOYRnFtu9

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 9, 2020