Contratan a esta modelo para que seduzca sexualmente a Djokovic y arruinar así su matrimonio y su carrera

Los serbios dicen que el objetivo era arruinar la carrera y la familia del gran Novak Djokovic, pero no hay que descartar que el ‘corruptor’ tuviera en mente lograr con cámara oculta una de esas escabrosas exclusivas que se venden por millones a los tabloides británicos y a los programas rosa de las cadenas de televisión de medio mundo.

O que la maciza, como hacen en plan cateto muchas y muchos de los que van en españa a programas como ‘Sálvame’, se lo monte para hacer ruido, ganar fama, y cobrar con las declaraciones.

La revista serbia Svet&Scandal publica en su última portada el intento de acabar con el matrimonio de Novak Djokovic y exponer públicamente al tenista, durante la celebración de su récord de más semanas consecutivas como número uno del ranking ATP.

Un facineroso, cuya identidad no ha sido facilitada, contrató a la modelo Natalija Scekic para que sedujese y se acostase con Djokovic, grabando las imágenes y publicándolas posteriormente.

La ‘trampa’ debía concretarse en la fiesta de celebración, que el jugador llevó a cabo en uno de los restaurantes de su propiedad.

Una fuente de Svet&Scandal revela que la persona en concreto que hizo la proposición era inglesa.

“Es cierto que un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”.

“Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada”.