BYD desafía a Porsche: así es el Denza Z9GT, la berlina de lujo china que pisa fuerte en Europa

El desembarco de Denza en Europa no es una noticia cualquiera. La marca premium de BYD irrumpe con fuerza en el segmento más exclusivo del automóvil, presentando en Milán su Denza Z9GT. Este modelo no solo aspira a competir con gigantes como Porsche, sino que también supone una declaración de intenciones: las marcas chinas ya no solo apuestan por volumen, ahora van a por el prestigio y la sofisticación.

El momento elegido para el debut —la Brera Design Week— y la puesta en escena dejan claro que el objetivo es seducir al cliente europeo. El Z9GT es una berlina shooting brake de casi 5,20 metros, con un diseño que recuerda inevitablemente al Porsche Taycan Cross Turismo. La estrategia es clara: atacar allí donde los europeos se sienten más fuertes, el lujo y la deportividad eléctrica.

Denza: historia y ambición global

Nacida en 2010 como una joint venture entre BYD y Mercedes-Benz, Denza ha evolucionado hasta quedar bajo control total de BYD. El giro de timón llegó hace apenas unos años: nueva imagen, gama premium y un claro enfoque internacional. En 2025 arranca la ofensiva europea, empezando por Italia y con una hoja de ruta que incluye España antes de final de año.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, lo resume así: “Estamos encantados de presentar Denza a los clientes europeos… Esta es una marca con raíces en el diseño europeo y estamos seguros de que los clientes encontrarán inspiración en cómo combinamos esa influencia con tecnología sofisticada y artesanía”.

Z9GT: tecnología china, inspiración europea

El Denza Z9GT se ha diseñado desde cero bajo la batuta del alemán Wolfgang Egger, ex-Audi y Alfa Romeo. La receta combina proporciones musculosas (5,18 metros de largo, 1,99 de ancho), estética elegante y soluciones técnicas muy avanzadas:

Plataforma e3 exclusiva para Denza

Batería integrada estructuralmente en el chasis

Tres motores eléctricos (uno delantero y dos traseros) en la versión EV

Potencia total en la versión eléctrica: alrededor de 950-965 CV

Aceleración 0-100 km/h: 3,4 segundos

Autonomía homologada (CLTC): hasta 630 km

Versión híbrida enchufable (PHEV): suma un motor gasolina 2.0 turbo a tres eléctricos para superar los 1.000 CV y alcanzar hasta 1.100 km de autonomía combinada.

El habitáculo no desmerece: cinco pantallas digitales, asientos traseros con masaje, ventilación y calefacción, sistema Devialet con 20 altavoces y hasta dos frigoríficos integrados para mantener frías las bebidas. El aislamiento acústico es propio de una limusina alemana y los materiales —desde cuero a aluminio— elevan la experiencia sensorial por encima del estándar asiático.

Estrategia BYD: precio competitivo frente al lujo europeo

Mientras que BYD ha construido su éxito global apostando por la relación calidad-precio, su enfoque premium con Denza busca otra cosa: conquistar al cliente que exige lo último sin mirar tanto el coste. Si bien el precio estimado para Europa rondará los 100.000 euros —por encima del coste en China pero competitivo respecto a sus rivales alemanes—, la propuesta tecnológica y prestacional supera ampliamente lo que ofrecen modelos equivalentes básicos de marcas como Porsche o Mercedes.

Modelo Potencia (CV) Autonomía (km) Precio estimado (€) Denza Z9GT EV 950-965 630 ~100.000 Porsche Taycan CT hasta 761 500 desde 110.000 Zeekr 001 hasta 544 hasta 620 desde 60.000

Retos para Denza: percepción de marca y regulación europea

La llegada del Z9GT no está exenta de desafíos:

El cliente europeo sigue viendo las marcas chinas como “baratas”. Convencerle requiere tiempo y un servicio posventa a la altura.

La competencia reacciona: Porsche , Mercedes-Benz o BMW refuerzan sus gamas eléctricas premium.

, o refuerzan sus gamas eléctricas premium. El contexto regulatorio europeo endurece las condiciones para importaciones chinas; aranceles e impuestos pueden encarecer el producto final.

La infraestructura de carga rápida aún presenta desigualdades entre países clave.

A pesar de todo, BYD ve margen para crecer rápidamente: las ventas globales del grupo han pasado de menos de 3.000 unidades en 2015 a más de 126.000 anuales solo en vehículos premium.

Innovación como bandera

El Z9GT incorpora tecnologías inéditas en su segmento:

Dirección independiente trasera (cada rueda puede girar hasta 15º)

Control activo del movimiento del vehículo (VMC) supervisa suspensión, frenos y dirección cada milésima de segundo

Modos específicos de conducción deportiva (Sport+) capaces de modificar radicalmente la entrega de potencia

Climatización multizona inteligente

Esto permite al Z9GT ofrecer una conducción ágil pese a su tamaño y peso —algo imprescindible para medirse con Porsche o Audi— sin perder el confort propio del lujo asiático.

Próximos pasos: gama completa Denza

Tras el lanzamiento del Z9GT, BYD tiene previsto introducir otros modelos bajo la marca Denza:

Monovolumen D9 (posible rival del Lexus LM)

SUV N8 o X (pendiente confirmación)

Futuro crossover compacto premium

La idea es cubrir todos los subsegmentos donde los fabricantes alemanes han dominado históricamente.

Conclusión implícita: un giro histórico

Con el Denza Z9GT, BYD demuestra que China ya compite —y desafía— a las grandes marcas europeas no solo en volumen sino también en lujo, tecnología e imagen. Para el consumidor español y europeo se abre una opción inédita: disfrutar del máximo confort eléctrico sin renunciar ni al diseño ni a las prestaciones más exclusivas.

El reto está servido; ahora toca ver si el cliente tradicionalmente fiel a Mercedes o Porsche se atreve a cambiar su garaje por una berlina china tan ambiciosa como esta.