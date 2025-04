Beatriz Corredor, exministra de Vivienda durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, preside desde 2020 Red Eléctrica de España (hoy Redeia), un puesto estratégico por el que percibe un salario de 546.000 euros anuales.

Nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, su designación ha sido cuestionada debido a su falta de formación o experiencia en el sector energético.

Licenciada en Derecho y registradora de la propiedad, Corredor carece de un historial profesional vinculado a la gestión de infraestructuras eléctricas, lo que ha avivado las críticas sobre su idoneidad para liderar una empresa clave en la seguridad del suministro eléctrico del país.

Su trayectoria, marcada por la polémica gestión de la crisis inmobiliaria entre 2008 y 2010, pone en entredicho la decisión de Moncloa de colocarla al frente de una compañía que cotiza en el Ibex 35 y en la que el Estado, a través de la SEPI, controla el 20%.

El pasado 9 de abril, Red Eléctrica, bajo la presidencia de Beatriz Corredor, afirmó en redes sociales que no existía «riesgo de apagón» en España, destacando la robustez del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, este lunes 28 de abril de 2025, a las 12:32 horas, un apagón masivo dejó sin suministro a gran parte del país, desmintiendo las garantías ofrecidas por el operador eléctrico y el Gobierno de Pedro Sánchez. La contradicción ha generado indignación, especialmente porque el Ejecutivo, que ejerce un control significativo sobre Red Eléctrica, no solo respaldó el mensaje de tranquilidad, sino que mantuvo en el cargo a una presidenta cuya falta de experiencia en el sector energético es señalada como un factor de riesgo. Este incidente pone en cuestión la gestión de una empresa crítica para la infraestructura energética española.

La designación de Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica ha reavivado el debate sobre las puertas giratorias en la política española.

Cercana a Sánchez y afiliada al PSOE, Corredor asumió el cargo tras la dimisión de Jordi Sevilla, otro exministro socialista, en medio de tensiones con la vicepresidenta Teresa Ribera. Su nombramiento, con un sueldo de 546.000 euros al año, ha sido criticado por partidos como Vox y sectores de la opinión pública, que lo ven como un ejemplo de favoritismo político por encima de la meritocracia. El apagón de este lunes, uno de los más graves en la historia reciente de España, intensifica las demandas de responsabilidades y cuestiona la capacidad del Gobierno Sánchez para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, mientras figuras como Corredor, sin expertise energético, ocupan puestos clave.

Este 28 de abril, España se vio sumida en una crisis eléctrica sin antecedente reciente, con un apagón que afectó a la práctica totalidad del país, excepto a las islas Baleares y Canales.

En el centro de esta crisis, la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, ha sido el objetivo de críticas por su falta de comunicación y su «desaparición» durante el incidente. Aunque no se ha esclarecido su exacta «desaparición» física, su falta de comparecencia ha sido ampliamente censurada.

La crisis eléctrica se desencadenó cuando, a las 12:33 horas, desaparecieron súbitamente 15 gigavatios de energía, lo que equivale al 60% de la energía que se estaba consumiendo en España en aquel momento.

El socialista Sánchez ha prometido un «trabajo a destajo» para restablecer el suministro y descubrir las causas del apagón, pero aún no se han determinado las causas exactas del incidente.

Crisis Eléctrica en España: Un Panorámica General

El apagón eléctrico del 28 de abril ha sido descrito como un episodio «jamás visto» y de «gravedad extrema» por fuentes gubernamentales. La interrupción del servicio eléctrico afectó a la práctica totalidad de las ciudades del país, excepto a las Islas Baleares y Canarias. La causa principal del apagón se ha relacionado con una pérdida súbita de generación eléctrica, que provocó una desconexión del sistema eléctrico de España del sistema europeo. Aunque se han recuperado alrededor del 50% del suministro eléctrico, el restablecimiento completo se ha visto retrasado por una «asimetría territorial» entre comunidades, que oscila entre el 90% y el 15% de la demanda habitual. Red Eléctrica de España aseguraba tras desatarse la crisis que tardarían horas en recuperar completamente el servicio eléctrico. Sin dar una explicación clara sobre las causas del apagón, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que todas las hipótesis están abiertas y que se están estudiando todas las causas potenciales. En este escenario, la falta de comunicación de Beatriz Corredor ha sido especialmente censurada.

Con prácticamente toda España sin electricidad, la máxima responsable del suministro ha sido el centro de las críticas por su falta de comunicación durante la crisis. Aunque no se ha esclarecido su exacta «desaparición» física, su falta de comparecencia ha sido ampliamente censurada. Con un salario anual de 546.000 euros, su pasado político incluye haber sido ministra durante la etapa de Zapatero. Su «desaparición» ha sido especialmente censurada en las redes sociales, especialmente después de que Red Eléctrica desmintiera recientemente posibles alertas sobre apagones. En un momento en el que la comunicación era clave, la falta de explicaciones de Corredor ha sido visto como un fallo en la gestión de la crisis.

Ciberataque, fallos técnicos o factores naturales: Las posibles causas del apagón

Aunque no se han determinado las causas exactas del apagón, se han planteado varias hipótesis. Un ciberataque no es la única explicación posible; el sistema eléctrico es extremadamente sensible a fallos físicos, desequilibrios entre producción y demanda, errores humanos o fenómenos naturales extremos.

Un fallo en una subestación clave o en una línea de alta tensión podría haber desencadenado la caída. También un error en los sistemas de protección y control podría haber sido el origen del problema, como sucedió en Alemania en 2006, cuando una desconexión mal planificada provocó apagones en varios países europeos. La volatilidad de las energías renovables, especialmente del viento y del sol, podría haber jugado un papel si una caída brusca en la generación no pudo ser compensada a tiempo.

De igual forma, fenómenos extremos como una tormenta solar pueden desestabilizar redes eléctricas a gran escala, aunque no se ha detectado ninguna de gran intensidad en el momento del apagón. En cualquier caso, los sistemas modernos disponen de múltiples salvaguardias para evitar que pequeños incidentes escalen a grandes apagones.

El hecho de que el apagón haya sido tan generalizado apunta a una disrupción de gran magnitud, sea por causas técnicas, humanas o externas. Las autoridades han movilizado equipos técnicos de varios ministerios para analizar el origen de los apagones, pero por ahora, fuentes oficiales admiten que aún no tienen una respuesta clara sobre lo ocurrido. En este escenario, la falta de comunicación de Beatriz Corredor ha sido especialmente censurada.

El Gobierno ha sido críticado por su tardanza en comunicar información durante la crisis. Pedro Sánchez tardó seis horas en comparecer, lo que ha sido visto como un fallo en la gestión de la comunicación. Además, el Gobierno no activó el sistema ES-Alert, una herramienta de comunicación que podría haber informado a la ciudadanía de manera más ágil. En un momento en el que la información era clave, la falta de comunicación ha sido especialmente censurada.

El papel de la interconexión europea en la crisis

El sistema eléctrico europeo está altamente interconectado, lo que le proporciona una gran resiliencia pero también implica que un problema en un punto puede propagarse rápidamente a otros. Un antecedente ilustrativo se produjo en noviembre de 2006, cuando un fallo de coordinación en Alemania provocó una desconexión en cascada que dejó sin electricidad a más de 15 millones de personas en Europa Occidental. En el caso del apagón en España, la desconexión del sistema eléctrico del sistema europeo ha sido un punto clave en la crisis.

La interconexión con Francia y Portugal a través de varias líneas de alta tensión podría haber jugado un papel en la amplitud del corte, aunque aún no se han determinado las causas exactas del incidente.