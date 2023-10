5 Errores a evitar en tu currículum

Un Curriculum Vitae sólido y bien elaborado, es clave para abrirse puertas hacia nuevas oportunidades profesionales. Entre más evites los errores en tu candidatura, más ventaja tendrás de pasar a la etapa de la entrevista, y posteriormente ser contratado. Aunque pueden parecer errores obvios, muchos candidatos suelen cometerlos. Por ejemplo, muchos currículums se presentan con imágenes mal tomadas y con filtros. Estos pequeños detalles que no se tienen en cuenta, al final terminan dañando todo el perfil del candidato.

En este artículo, te explicaremos cuáles son los cinco errores más comunes que debes evitar por completo a la hora de elaborar tu Hoja de vida o currículum. Al comprender estos errores, podrás presentarte a la vacante de manera más segura y aumentar tus posibilidades de destacar entre la multitud de los candidatos. Esfuérzate en crear una marca personal atractiva a través de tu currículum.

1. Escoger una plantilla de currículum incompleta

Muchos candidatos se suelen enfocar en plantillas de currículum que se vean solamente lindas, pero no miden realmente la utilidad de esta. Además de escoger un formato de Curriculum Vitae que se vea limpio y ordenado, se debe tener en cuenta otros elementos como su estructura y contenido. No tiene sentido seleccionar un currículum que no contenga por ejemplo, el apartado de educación, pues en este espacio los reclutadores pueden validar cuáles son tus conocimientos.

Para que puedas evitar este error de escoger una plantilla de currículum incompleta, se recomienda primero escribir toda la información en un archivo normal, y dependiendo de la extensión de este, se escoge la mejor plantilla. Si tienes poca experiencia laboral, te vendrá mejor un modelo de currículum que tenga un diseño atractivo y con formas, que ayude a ocupar el vacío de la experiencia profesional. En cambio, si tienes mucha experiencia, lo mejor es seleccionar plantillas para currículum simple y con bastante espacio para escribir.

2. No incluir el perfil de LinkedIn

A nivel mundial LinkedIn es conocida como una importante red social de carácter profesional, y aunque es común entre muchos profesionales incluir en su currículum un enlace hacia su perfil de LinkedIn, hay otro gran porcentaje de personas que omiten este importante paso en la elaboración de su documento. Es clave que el candidato además de crear su Curriculum Vitae, se pueda interesar en crear un perfil en esta red. Al hacerlo, no solamente le está diciendo al reclutador que está actualizado, sino que también le dará de manera indirecta la oportunidad de conocer más en profundidad quién es a nivel laboral.

Antes de enviar tu currículum evalúa muy bien la importancia de incluir tu perfil de LinkedIn. Quizás sin imaginarlo, hasta los mismos reclutadores u otras empresas se pongan en contacto contigo para ofrecerte una entrevista de trabajo.

3. Incluir información muy personal

Aunque puede sonar raro, muchas personas siguen añadiendo a sus currículums información personal como la dirección exacta de residencia, o su estado civil. Puede que esta información si te la soliciten los reclutadores de manera personal, pero en un contexto de entrevista. Recuerda que la única información personal que se debe incluir en el currículum son los datos de ciudad de residencia, número de contacto y correo electrónico. Incluso, ahora las personas del departamento de Recursos Humanos piden menos que los candidatos incluyan la edad.

4. Extenderse demasiado en la información

Si tienes mucha experiencia profesional y crees que no puedes resumir mejor tu currículum, es importante tomarte el tiempo de preguntarte si determinada experiencia será relevante enseñarla para el nuevo puesto de trabajo al que quieres aplicar. No todos los trabajos hechos tendrán la misma importancia o relevancia para determinados puestos.

Si por ejemplo, has podido adquirir experiencia profesional como secretaria, y ahora buscas oportunidades en el área de derecho y leyes, sería importante evaluar qué relevancia tendría este para el nuevo puesto de abogada. Sin embargo, si se cuenta con muy poca experiencia siempre es bueno recurrir a cualquier actividad que acerque al profesional de manera real al mundo laboral.

5. Foto de perfil poco profesional

La primera imagen que el reclutador tenga de ti será fundamental para empezar de manera positiva o negativa el proceso de contratación. Aunque puedas pensar que es solamente una fotografía, ten en cuenta que el lenguaje corporal puede decir mucho de una persona. Ten en mente siempre escoger una foto que transmita confianza y profesionalidad.

Evita también poner fotos con poca iluminación y con encuadres poco favorecedores. Además, es fundamental no utilizar gorros o accesorios que cubran por completo tu rostro.

Teniendo en cuenta estos errores al hacer tu currículum, tendrás la oportunidad de competir de manera competitiva con otros profesionales. Cuidando cada detalle en la elaboración y redacción de este importante documento, podrás asegurar el siguiente paso, la entrevista profesional.