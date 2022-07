Biorest System consigue hacerse con el prestigioso Premio Empresas Sociales

La Fundación Gala, responsable de organizar y conceder esta distinción, considera que Biorest System ha sabido superar los filtros de un jurado tan exigente como el de los Premios Empresa Social, que preside actualmente Juan Manuel Romero. Con este premio, la corporación del bienestar y el descanso ha demostrado su implicación sincera con las causas sociales, además de poner ante los ojos de toda la comunidad el trabajo excelente que realizan los profesionales que componen todo el equipo de Biorest System.

Pelayo González, Julio César Suárez y Álvaro Ruiz fueron los socios encargados de recoger el galardón en la gala de entrega, que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en el Auditorio “La Nave” de la capital. Allí recibieron el aplauso y la enhorabuena de todos los asistentes, tanto nominados como invitados, que acudían a una velada esperada cada año para reconocer el buen trabajo de las mejores empresas en el plano del compromiso social.

Durante el acto de entrega, el socio Pelayo González destacó este aspecto de la compañía: “trabajamos muy duro en I+D no sólo para deportistas de élite, sino para cualquier persona que necesita mejorar su rendimiento o mejorar y tratar sus patologías”. A continuación agradeció a los jueces que “valoren nuestro trabajo. El mérito es gracias a un gran grupo de trabajo que componen todos los trabajadores del Grupo Biorest”. Para finalizar su intervención, advirtió que “seguiremos en la misma línea de trabajo para seguir aportando a la sociedad”.

Conseguir el Premio Empresa Social implica distinguirse sobre cientos de candidatos, tanto del ámbito nacional como internacional, que se dan cita en la gala tratando de competir con sus creaciones publicitaria durante todo el año para alcanzar las mejores posiciones dentro del ranking del festival. Gracias a este reconocimiento, el Grupo Biorest ha demostrado estar actualmente por encima del resto de compañías, que ponen en marcha las mejores tácticas empresariales que influyen en la transformación social, trazando estrategias de lo más innovadoras.

Como era de esperar, las empresas laureadas en esta edición fueron las grandes protagonistas de la velada, acaparando el foco de todas las miradas y el tema de conversación de todas las reuniones. El interés por saber cómo se consigue alcanzar ese nivel y la curiosidad por saber qué acciones desarrollarán estas empresas con el futuro centraron la atención de los asistentes, que buscaban un rato de coloquio con los socios que acudieron en representación del Grupo Biorest.

BIOREST SYSTEM es una empresa centrada en el desarrollo de una tecnología de última generación centrada en el descanso. Su objetivo es la mejora diaria de los elementos que ofrecen tranquilidad a sus clientes, proporcionando unas condiciones y comodidades que cambiarán por completo sus momentos de sueño y descanso. Sus clientes coinciden en que esta empresa ha conseguido mejorar su vida gracias a los productos que pone a disposición del consumidor.

Pero no sólo los clientes de BIOREST SYSTEM hablan y certifican las capacidades inigualables de los productos de esta empresa. La compañía ha recibido constantemente el reconocimiento de entidades científicas, especializadas y de prestigio como son la Universidad Complutense de Madrid, el Grupo de Investigación BiOPiEx de la Universidad de Extremadura o la Chinese Academy of Science of Beijing. Como ocurre con el premio recientemente recibido, estos títulos vienen a demostrar que el Grupo Biorest se compromete con un producto de calidad y el desarrollo constante de los mejores sistemas de descanso que se puedan encontrar en el sector.

El grupo BIOREST SYSTEM no sólo tiene presencia en nuestro país, sino que cuenta con oficinas físicas y clientes repartidos tanto a nivel nacional como internacional. La calidad de su trabajo y sus productos ha permitido su expansión por otros países en los que ya cuentan con una cifra nada desdeñable de clientes que confían en el buen hacer de esta corporación. Pero incluso ahora que ha conseguido trascender las fronteras nacionales, sus deseos de expansión siguen intactos y firmes como el primer día, como lo demuestra el proyecto de ampliación más importante de su sector y sede central en Las Rozas de Madrid.

A pesar de ser líderes y pioneros en los sistemas de descanso del sector, la compañía sigue invirtiendo buena parte de sus beneficios en la evolución y mejora de sus productos. Una de las premisas que los impulsan a ello es el compromiso tenaz de hacer sus sistemas de descanso accesibles a todas las personas, más allá de su nivel económico. Precisamente este gesto ha sido uno de los mejor valorados por los jueces en la decisión de otorgar en esta ocasión el Premio Empresas Sociales al Grupo Biorest.