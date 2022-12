Cómo y cuándo reclamar un vuelo retrasado a Iberia

Fundada en el año 1927, Iberia es una compañía española y una de las más antiguas y más grandes aerolíneas de todo el mundo. Si alguna vez has viajado con ella y has sufrido una cancelación o un retraso de vuelo, seguramente te hayas planteado cómo realizar una reclamación. No en vano, muchos viajeros desconocen cuál es el verdadero procedimiento que hay que seguir para poder recuperar el dinero invertido en un viaje programado con Iberia. De ahí la importancia de recurrir a una empresa especializada en reclamaciones por retraso y cancelación de vuelos.

¿Cómo se de presentar una reclamación por vuelo cancelado o retrasado a Iberia?

Los primero que hay que tener en cuenta antes de reclamar un vuelo retrasado a esta compañía aérea es conocer quién es el auténtico responsable de la incidencia sufrida, es decir, Iberia o el aeropuerto desde el que debe despegar el vuelo. En la mayor parte de los casos, frente a un retraso o una cancelación de vuelo, la aerolínea suele ser la principal culpable. Si es así, existen indemnizaciones que se otorgan de manera prácticamente automática y que oscilan entre los 250 euros y los 600 en función de los kilómetros del trayecto.

Así mismo, existe la posibilidad de solicitar el reembolso del billete en el caso de que el pasajero decidiera no seguir con su viaje ante los cambios acontecidos. Además de exigir la devolución de los gastos que se ocasionen, se puede pedir también una compensación por daños morales, y por supuesto económicos, como por ejemplo, reservas perdidas de hotel o alojamiento y abonadas o comidas en el aeropuerto.

¿Cómo reclamar el reembolso por un vuelo cancelado a Iberia?

Si después de estudiar el caso, se comprueba que la aerolínea ha sido la responsable de la incidencia, se podrá reclamar a Iberia como mínimo, el reembolso del vuelo cancelado. Y es que legalmente, tanto la aerolínea como las agencias de viaje tienen la obligación de devolver, al menos, el coste del billete y la indemnización correspondiente, es decir, entre 250 y 600 euros por pasajero.

En el caso de que tú, como pasajero, estuvieras de acuerdo, Iberia podría reubicarte en un vuelo diferente al que inicialmente se había programado o en su defecto, ofrecerle un bono canjeable para otra fecha. En el caso de que prefieras el reembolso, la compañía estará siempre obligada a realizarlo.

¿Cuándo se considera retraso y cancelación?

Reclamar a Iberia por retraso o por cancelación de un vuelo se puede hacer siempre que la aerolínea sea la culpable. De esta forma, es apto de ser compensado todo vuelo que alcance su destino con al menos tres horas de retraso o que haya sido cancelado con menos de catorce días de antelación a la fecha programada de despegue.

De igual manera, tendrás derecho a indemnización siempre que haya overbooking, es decir, que la compañía te haya denegado el embarque o cuando hayas perdido tu vuelo de conexión, llegando por este motivo más de tres horas tarde a tu destino final. En el caso de que el motivo del retraso o de la cancelación sean unas condiciones meteorológicas adversas, la compañía quedaría eximida de toda responsabilidad frente a la incidencia.

¿Cuánto es la cuantía de la indemnización?

La cantidad con la que te tendrán que indemnizar va a depender de la distancia del vuelo. Así, en un vuelo de corta distancia, es decir, de menos de 1.500 km, los pasajeros que se vean afectados recibirán como compensación 250 euros. Los vuelos de media distancia, cuyo trayecto sea de entre 1.500 y 3.500 km, tendrán derecho a 400 euros por pasajero como compensación. Por último, los vuelos de larga distancia que son los que recorren más de 3.500 km, deberán ofrecer 600 euros de compensación a sus pasajeros.

¿Qué se puede conseguir en el aeropuerto en caso de retraso?

Si el retraso es bastante considerable, la compañía, en este caso Iberia, tendrá que proveer a los usuarios de los servicios básicos dentro del aeropuerto. Estos beneficios van a poder variar dependiendo también de la distancia del vuelo. Por ejemplo, en los vuelos de corta distancia, a partir de las dos horas de espera, tendrás derecho a bebidas gratuitas, a comida y a realizar dos llamadas telefónicas, así como a enviar correos electrónicos o faxes si lo consideras necesario.

En el caso de que tu vuelo retrasado sea de media distancia, vas a tener derecho a todo lo anterior a partir de las tres horas de espera, es decir, a comida y bebidas gratuitas, así como a dos llamadas de teléfono o en envió de faxes o emails. Si tu vuelo es de larga distancia, los beneficios los podrás disfrutar a partir de las cuatro horas de espera, teniendo exactamente los mismos que en los casos anteriores. Si se habla de overbooking, es obligatorio ofrecer todos los servicios de manera inmediata.

En el caso de que el retraso se prolongue más de cinco horas, ya puedes empezar a reclamar legalmente la cancelación de tu vuelo, estando la aerolínea obligada a reembolsarte el dinero y ofrecerte un transporte alternativo con el que llegar a tiempo a tu destino. Si el vuelo se va a ver afectado hasta la siguiente jornada, Iberia tendrá que proveerte de una noche en un hotel incluyendo, lógicamente, el transporte de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto. En este caso, recuerda solicitar por escrito un resguardo.