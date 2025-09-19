La seguridad en el trabajo como estrategia de negocio: especialista señala caminos hacia la productividad y la competitividad

Las empresas que tratan la seguridad en el trabajo como una prioridad al mismo nivel que la producción pueden aumentar tanto la eficiencia como la moral. Al integrar prácticas de seguridad en la planificación estratégica, estas organizaciones no solo reducen riesgos de accidentes y ausencias, sino que también crean un ambiente de confianza en el que los colaboradores se sienten valorados y motivados para entregar mejores resultados.

La adopción de medidas preventivas, capacitaciones continuas y sistemas modernos de monitoreo eleva la calidad de los procesos, reduce el tiempo de paradas no planificadas y genera un mayor compromiso de los equipos con los objetivos de la empresa. En otras palabras, la seguridad deja de ser vista como un costo y pasa a ser un factor determinante para la productividad y la competitividad en el mercado.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, cada euro invertido en programas de prevención puede generar hasta 2,2 euros de retorno para la empresa. Además, informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales resultan en una pérdida de casi el 4% del PIB global cada año, debido a costos médicos, indemnizaciones e interrupciones en la producción.

“La seguridad en el trabajo engloba los procedimientos y medidas que protegen a los empleados de lesiones, enfermedades y riesgos. Sin embargo, muchas organizaciones se sienten sobrecargadas por los costos y esfuerzos necesarios para implementar estos programas. A menudo no perciben un punto crítico: ‘La seguridad y la productividad son dos caras de la misma moneda’, afirma Faisal Majeed, estratega en medio ambiente, salud y seguridad, invitado a colaborar en el tema principal de este reportaje.

“Cuando cada miembro del equipo asume la seguridad, los flujos de trabajo naturalmente se optimizan”, añade el especialista.

Faisal es estratega de EHS con más de 19 años de experiencia en liderazgo en los sectores de bienes de consumo de rápida rotación. Ha orientado operaciones de grandes multinacionales mediante iniciativas y programas de salud, seguridad, sostenibilidad y cumplimiento ambiental. Es Certified Safety Professional y miembro del International Institute of Risk and Safety Management.

Majeed también se desempeñó como jefe de cumplimiento en salud y seguridad para América del Norte y América Latina en una gran multinacional global. Tuvo una influencia significativa en el cumplimiento de salud y seguridad de los empleados en operaciones industriales en la región de las Américas, liderando notablemente la política y los programas de EHS para centros de manufactura en Cali (Colombia), São Paulo (Brasil) y Florencio Varela (Argentina). Bajo su liderazgo, la empresa estandarizó marcos de EHS, mejoró protecciones de maquinaria, el cumplimiento en seguridad de procesos e implementó hojas de ruta generales de mejora de la seguridad en las plantas.

La seguridad como estrategia

Majeed detalla el vínculo entre seguridad y productividad: tratar la seguridad como una estrategia central de negocios ayuda a las empresas a evitar costos significativos —muchas veces ocultos—. Los incidentes en el lugar de trabajo pueden generar paradas imprevistas que erosionan los ingresos; gastos médicos, reclamaciones de compensación laboral y multas regulatorias pueden acumularse rápidamente.

Más allá de esos gastos directos, las lesiones reducen la moral de los empleados y dañan la reputación corporativa. Accidentes de gran repercusión pueden derivar en litigios costosos, sanciones gubernamentales y, en los casos más graves, cargos penales contra ejecutivos. Al prevenir incidentes, las organizaciones protegen tanto a sus colaboradores como a sus balances frente a estas responsabilidades.

El especialista también afirma que las empresas con sólidos historiales de seguridad reportan mayor retención de talento y atraen a candidatos de alto nivel que buscan lugares de trabajo que valoren su bienestar. Una reputación de desempeño “cero daños” se convierte en una propuesta de valor única en mercados laborales competitivos, transmitiendo confianza a clientes, consumidores e inversionistas de que las operaciones son confiables y gestionadas de manera responsable.

Y esa confianza va más allá del taller, elevando la credibilidad corporativa a los ojos de reguladores y de la comunidad en general. Al demostrar un compromiso inquebrantable con la seguridad, las organizaciones no solo protegen a su fuerza laboral, sino que también fortalecen la confianza de las partes interesadas y consolidan su licencia social para operar.

El futuro de la productividad en la Industria 4.0

Majeed añade que los especialistas en EHS recomiendan incorporar metas de seguridad junto con las metas de producción en todos los niveles y vincular el desempeño de “cero daños” a incentivos. Esto significa que la seguridad debe estar presente desde la definición de los objetivos estratégicos hasta las metas individuales de cada colaborador, garantizando que todos compartan la responsabilidad de mantener un ambiente de trabajo libre de riesgos.

A medida que avanza la Industria 4.0, las organizaciones deben integrar los sistemas tradicionales de gestión de EHS con tecnologías como el monitoreo en tiempo real de equipos, sensores ergonómicos portátiles y análisis predictivos para identificar riesgos antes de que se transformen en daños.

“La seguridad no es un centro de costos; es un acelerador de productividad”, concluye Majeed. “Al ver la seguridad como parte integral de las operaciones, las empresas desbloquean mayor tiempo de actividad, menores costos y mayor compromiso de la fuerza laboral.”