La sostenibilidad es, sin duda, uno de los conceptos que más —y merecido— impulso ha ganado en los últimos años. Esta creciente relevancia abarca diversas facetas de la sociedad y, más recientemente, también la esfera corporativa. En este contexto, la industria del ocio y el entretenimiento no se ha quedado atrás en analizar y adoptar importantes medidas contemporáneas en materia de sostenibilidad.

Es en este escenario donde el especialista Alejandro G. Santoro ha construido una amplia experiencia a lo largo de su carrera. El profesional argentino tiene una sólida trayectoria en Ingeniería de Sistemas, con un fuerte enfoque en soluciones de automatización e Internet de las Cosas (IoT) para la industria del ocio y el entretenimiento —un camino fértil que ha dado lugar a otros artículos como este.

Santoro también ha desarrollado un conocimiento considerable en sostenibilidad, especialmente en comprender cómo esta puede establecer una relación profunda y beneficiosa con los sectores del ocio y el entretenimiento. Su formación teórica y práctica le permite entender cómo la búsqueda por combinar diversión y alegría puede coexistir con un consumo responsable enfocado en la supervivencia de las futuras generaciones.

“Analizar el papel de la sostenibilidad en las industrias del ocio, la cultura, el turismo y, especialmente, el entretenimiento nos lleva a integrar prácticas ambientales, sociales y éticas en todas las etapas —desde la producción audiovisual, eventos y gaming, hasta el contenido distribuido—, buscando minimizar impactos negativos como emisiones y desechos, al tiempo que se promueve el bienestar social, la diversidad y la responsabilidad corporativa. Esta integración también influye en el comportamiento del consumidor y en la eficiencia empresarial”, afirmó el especialista al reflexionar sobre esta creciente conexión.

El panorama de la sostenibilidad

La atención global hacia la sostenibilidad comenzó a intensificarse hace aproximadamente medio siglo. En algunas civilizaciones, estas preocupaciones surgieron incluso antes —aunque de forma más sutil—, pero sin la misma conciencia y fuerza global que se desarrollaría posteriormente.

En varios países, esta evolución llevó incluso a cambios en los marcos legales, incentivando a empresas y proveedores de servicios a adoptar prácticas sostenibles en sus operaciones y producción. Una proyección difundida el año pasado indicó que, para finales de este año, las inversiones internacionales en sostenibilidad podrían superar los 50 billones de dólares.

Según especialistas como Alejandro G. Santoro, el uso de fuentes de energía renovable, como la energía solar, ha sido uno de los avances más notables en esta industria. El uso de tecnologías modernas —otro sello de la trayectoria de Santoro— ha contribuido significativamente a este progreso. Del mismo modo, la adopción de plásticos sostenibles y materiales menos perjudiciales para el medio ambiente también ha desempeñado un papel clave.

“El uso adecuado de energía sostenible es crucial para combatir el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente. También garantiza la seguridad energética, promueve el desarrollo económico mediante la creación de empleo y la innovación, y preserva los recursos naturales para las futuras generaciones.

De manera similar, la importancia de utilizar plásticos sostenibles radica en reducir el impacto ambiental mediante el uso de recursos renovables o materiales reciclados, disminuyendo la dependencia del petróleo no renovable. Estos materiales previenen la contaminación, protegen la vida marina y la salud humana, y ayudan a combatir el cambio climático mediante la captura de CO₂. Además, fomentan el uso circular de la energía, cumplen con las demandas de los consumidores y regulaciones, y mejoran la reputación de las empresas.”

Orígenes y evolución del ocio y el entretenimiento

El concepto colectivo de ocio y entretenimiento, en su forma moderna, se remonta a siglos anteriores. Durante el siglo XVIII, la Revolución Industrial emergió en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra —un entorno propicio para que surgieran las primeras preocupaciones sociales.

“El creciente número de trabajadores que abandonaban las zonas rurales para jornadas extensas y exigentes en los centros urbanos comenzó a llamar la atención de los administradores públicos. Esta sobrecarga laboral, que inicialmente generó protestas entre los trabajadores desatendidos por empleadores y gobiernos, llevó a los gestores públicos a comprender que los mercados y las sociedades no podían autorregularse indefinidamente.”

Así, la salud, la educación y la seguridad pública se convirtieron en prioridades clave, inspirando muchas constituciones modernas y abriendo camino para que otras causas —como el ocio— ganaran importancia. A medida que avanzaba la conciencia social en las instituciones públicas, el sector privado comenzó a identificar nuevas oportunidades.

Esta conexión se fortaleció gradualmente. Datos de 2024, el segundo año completo después de la pandemia de COVID-19 (2022 a mediados de 2023), indicaron que el mercado global del entretenimiento creció aproximadamente un 20%. En algunos países, especialmente aquellos inmersos en crisis económicas en ese período, el ocio, el entretenimiento, la cultura y el turismo se convirtieron en vías fundamentales para la recuperación y el bienestar.

La trayectoria del especialista

El especialista argentino Alejandro G. Santoro es un emprendedor tecnológico y fundador y CEO de NLJ Technologies, con sede en Utah, EE. UU. Se especializa en automatización, IoT e integración de sistemas, con enfoque en crear soluciones innovadoras para la industria de entretenimiento familiar.

Uno de sus mayores logros es el desarrollo del GoKart ShowMaster, una avanzada plataforma de automatización que integra IoT, comunicación inalámbrica LoRa, iluminación DMX, medios controlados por IA y sistemas automatizados de seguridad. Esta solución ha sido implementada en grandes centros de entretenimiento como The Rush Funplex y Crush Golf & Grill, mejorando la seguridad, reduciendo el consumo energético y optimizando la experiencia de los visitantes.

Santoro ha completado diversas certificaciones profesionales del MIT xPRO en Arquitectura de Sistemas e Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos, aplicando estos conocimientos directamente en proyectos prácticos. También ha desarrollado tecnologías sostenibles, incluyendo máquinas de niebla ultrasónica que eliminan la necesidad de recargas químicas y protocolos automatizados que reducen el consumo eléctrico hasta en un 30%.

A través de su trabajo y dedicación a la innovación, la sostenibilidad y el impacto empresarial, Santoro ha ayudado a organizaciones a operar de manera más eficiente mientras promueven experiencias más seguras y agradables para familias y comunidades.

Basándose en sus años de experiencia, concluye enfatizando que el prometedor futuro de la sostenibilidad en el entretenimiento ya está en marcha —un fenómeno que exigirá una preparación significativa por parte de los profesionales involucrados en dichos proyectos. Esto, afirma, justifica los esfuerzos continuos realizados hasta ahora y señala una evolución progresiva y constante sin un final a la vista.