Telefónica lidera el 5G en España con cobertura en 5.700 municipios para más del 94% de la población

La operadora ha desplegado nodos dentro de más de 5.000 municipios, de los cuales cerca de 3.000 disponen de nodos de la banda de 3.500 MHz de altas prestaciones.

La cobertura móvil en el país se complementa con nodos en la banda de 5G de 700 MHz, activos en 5.000 municipios.

La red 5G desplegada por Telefónica ya es 5G Stand Alone (5G SA), que ofrece máximas prestaciones especialmente útiles para el tejido empresarial.

Telefónica consolida su liderazgo en 5G en España con un despliegue que llega a un total de 5.700 municipios de toda España, lo que supone ofrecer este servicio a más del 94% de la población.

Esta cobertura 5G de la operadora es posible gracias al despliegue de nodos en más de 5.000 municipios (un nodo puede dar cobertura a varios municipios) por toda la geografía española en las dos principales bandas en las que actualmente opera el 5G en España (banda de 3.500 MHz y 700 MHz).

Telefónica también ostenta el liderazgo en el 5G+ o de altas prestaciones (3.500 MHz), con nodos activos en cerca de 3.000 municipios (igualmente cada nodo puede ofrecer 5G en distintas localidades), una cifra que ha crecido exponencialmente desde marzo de este año cuando la operadora contaba con 2.000.

Esta banda dispone de velocidades ultrarrápidas (más de 2Gbps) y muy baja latencia, lo que permite una mejor experiencia móvil, con descargas casi instantáneas, streaming de alta calidad, además de una red más robusta sobre la que desplegar prestaciones avanzadas para ofrecer los mejores servicios 5G tanto a usuarios particulares como empresariales.

Telefónica completa su cobertura 5G con el despliegue de nodos en la banda de 700 MHz en 5.000 municipios, cifra que también se ha incrementado en 1.000 localidades más con respecto al primer trimestre. Esta banda refuerza el 5G en edificios y en superficies extensas, lo que se traduce en un servicio más amplio en zonas rurales, carreteras e interiores.

Todo este despliegue convierte a la actual red móvil 5G en España de Telefónica en la más relevante del país, tanto en número de nodos como en el de municipios, y de forma destacada en lo que se refiere a la red 5G de altas prestaciones.

Liderazgo en 5G SA

Telefónica destaca por su red 5G Stand Alone (5G SA), de modo que los 5.700 municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas, ofrecen máximas prestaciones especialmente útiles para las empresas.

El 5G SA potencia las capacidades del 5G al emplearlo en toda la infraestructura de red, lo que implica mayores velocidades de datos, menor latencia y permite facilitar la implantación de funcionalidades como el Network Slicing o el Edge Computing, que son de gran relevancia en sectores como la industria o la logística (puertos o transporte por carretera) y en servicios públicos como la atención al ciudadano (Smart Cities).

Telefónica trabaja en las posibilidades empresariales del 5G SA desde hace varios años y ha realizado diversos casos de uso con clientes reales. En este sentido, el pasado año Telefónica ya se convirtió en la primera operadora en España en lanzar un servicio de conectividad móvil con Network Slicing 5G para empresas y lo ha instaurado de manera pionera en el servicio de emergencias del 112 de Extremadura.