Antes de pedir un presupuesto, quien compra merchandising para personalizar entra en Google y mira dos cosas que ningún catálogo garantiza: que el pedido llegue bien y que llegue a tiempo.

Hasta hace poco, comprar regalos de empresa era una cuestión de costumbre. Se contactaba al proveedor de siempre y punto. Pero esto ha cambiado. Hoy en día, el responsable de marketing o de recursos humanos ya ha llevado a cabo una búsqueda previa, ya ha mirado en internet, ha comparado precios y ha leído lo que dicen otros clientes. La reseña constituye así el primer filtro.

El peso de las reseñas

Mantener una valoración de 4,9 con cuarenta opiniones no tiene mucho mérito; mantenerlo con más de mil, bastante. Cuantas más valoraciones se acumulan, menos mueve cada una la media, así que una nota alta sostenida en el tiempo solo se explica de una forma: cumpliendo encargo tras encargo, de forma continuada, a lo largo de muchos años.

Es el caso de Grupo Billingham, una de las compañías líderes en regalos de empresa y merchandising personalizado en España, que supera las 1.400 reseñas en Google sin bajar del 4,9 sobre 5. Al leer los comentarios, lo que más se repite no es el producto en sí mismo, sino el plazo de entrega: pedidos que llegan en fecha, y muchos de ellos antes de lo prometido.

Los plazos y la experiencia como factores decisivos

Un catálogo ya no es un elemento diferenciador. La diferencia llega después, en lo que el cliente no ve. Personalizar el producto, comprobar que el resultado está bien y entregarlo en plazo cuando el evento es el día 20 y no hay un día 21. Ese trabajo es el que de verdad separa a unos proveedores de otros.

Por eso una parte del sector ha empezado a poner por escrito lo que antes se daba de palabra. Te mandan el boceto del logo para que lo apruebes antes de estampar, se comprometen con la fecha en el propio presupuesto y, si el resultado no convence, repiten el pedido o devuelven el dinero. Más que un argumento de venta, es quitarle el miedo a quien va a poner su marca, y todo su valor, en cientos de objetos.

Y luego está el oficio, que no aparece en ningún catálogo. Las empresas con décadas a la espalda y miles de pedidos detrás huelen el problema antes de que estalle, saben orientar al que llama sin tener clara la idea y sacan adelante la urgencia de última hora, que en este negocio cae casi cada semana. No se nota hasta que lo necesitas, pero es justo lo que hace que un cliente repita en vez de empezar cada año de cero.

Para quien tiene que elegir, el consejo es práctico: antes de fijarse en el catálogo, conviene mirar las reseñas y preguntar qué garantía ofrece el proveedor si el pedido sale mal. Esos dos datos anticipan, mejor que cualquier folleto, si el encargo va a llegar bien y a tiempo.