El II Simposio Bienestar Animal Europeo destaca las certificaciones acreditadas ante los cambios normativos

La interprofesional española de carne de vacuno, PROVACUNO, y las interprofesionales de carne de ovino y caprino de Hungría, JTT, y de España, INTEROVIC, han celebrado en Bruselas el en el marco del programa de promoción de «Bienestar Animal Europeo» que estas tres organizaciones vienen realizando cofinanciado con fondos europeos en el marco del programa de promoción de «Bienestar Animal Europeo» que estas tres organizaciones vienen realizando cofinanciado con fondos europeos.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de carácter internacional de diferentes ámbitos institucionales, académicos, asociativos y productivos, así como de miembros de diferentes eslabones de la cadena.

Desde la organización se considera un éxito de convocatoria a la que abalan los datos. Más de 730 inscritos que han podido participar tanto de manera telemática como presencial, de más de 25 nacionalidades representados por organismos oficiales, empresas, asociaciones, cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, técnicos, investigadores, e interprofesionales además de expertos y de miembros de las representaciones permanentes de varios Estados Miembros de la Unión Europea.

El evento, de una jornada completa de duración, se ha compuesto de tres mesas redondas en las que han participado expertos de la Organización Mundial de la Salud Animal (WOAH), Plataforma Europea de Bienestar Animal, European Federation of Animal Science (EAAP), COPA-COGECA, UECBV, Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA), Bureau Veritas, Textile Exchange, ICF Consulting, ASEDAS, The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union (CLITRAVI), la Sociedad Española de Protección y Bienestar Animal (SEPROBA) y la Unit SANTE G3: ANIMAL WELFARE.

Durante la jornada moderada por el periodista especializado, Andrea Bertaglio, los expertos han tenido la ocasión de compartir ideas, intercambiar opiniones y sumar voluntades para intentar conciliar los deseos y aspiraciones de los ciudadanos con las máximas garantías y fiabilidad que las certificaciones en Bienestar Animal puedan ofrecer.

Para Raúl Muñiz, presidente de Interovic, este Simposio ha aportado «reflexiones muy importantes sobre el bienestar animal europeo y sobre cómo aún queda margen para la mejora, pero todo ello debe ir acompañado del compromiso y reconocimiento del consumidor que lo refute a través del acto de compra ya que, en caso contrario, la dificultad de trasladar los costes asociados a las nuevas exigencias en Bienestar Animal, ponen en peligro la continuidad y viabilidad del sector».

Durante su intervención, Javier López, director general de Provacuno ha querido poner en valor la importancia de los programas de promoción cofinanciados con fondos europeos que no solo se consolidan como «una herramienta imprescindible para informar sobre la realidad de un sector comprometido con el bienestar animal, la sostenibilidad medio ambiental y la cohesión social y territorial de Europa». Además, López resaltó «que estos programas europeos de promoción permiten organizar simposios de calidad y envergadura, como el celebrado en Bruselas, y su continuidad es vital para el sector cárnico europeo.

Por su parte, el director general de JTT, Sandor Kukóvikcs, ha reivindicado «un mayor esfuerzo para que el ciudadano europeo reconozca y entienda el esfuerzo que conlleva producir los alimentos más seguros, de mayor calidad y más respetuosos con el bienestar animal del mundo». También ha solicitado que las nuevas normas sean «capaces de dar respuesta a todos, consumidores y productores», sin olvidar las dificultades que eso conlleva para el sector y el esfuerzo que éste tiene que realizar cada día.

Un evento europeo con una visión de apertura y diálogo internacionales

El evento ha celebrado tres mesas redondas durante la que se han podido extraer interesantes conclusiones para el futuro del bienestar animal en el sector, no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino también su traslado y su adaptación a terceros países.

Durante la primera mesa redonda que se ha celebrado, los expertos han analizado la actual situación del bienestar animal y han aportado su visión acerca de los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo para contribuir a su mejora, reivindicando la importancia de las interconexiones entre países, interprofesionales y legisladores que contribuyan a potenciarlo, todo ello sin olvidar remarcar la necesidad de que el consumidor sea también capaz de valorar el esfuerzo y la pasión aportados a diario por los ganaderos.

En el transcurso de la segunda mesa, en la que se trató sobre la importancia de la certificación acreditada y la necesidad de conciliar e interconectar aún más la ciencia con la parte productiva, el jefe de la unidad Animal Welfare SANTE.G.3, Andrea Gavinelli, ha lanzado una apuesta por el diálogo y por la necesidad de armonizar para conseguir entre todos una legislación adecuada y eficaz que concilie los puntos de vista de las diferentes partes implicadas.

En la tercera y última mesa redonda de la jornada se ha querido finalizar analizando la relación entre el consumidor, el bienestar animal y la parte productora, y sobre cómo las certificaciones acreditadas pueden conciliar todas las partes interesadas y hacerlo a nivel global, como ya ocurre en el caso de la certificación Textile Exchange con el que se ha abierto este último debate del Simposio.

«El etiquetado es una solución» de cara al consumidor

El evento ha sido clausurado por Ms. Joanna Stawowy, miembro del gabinete del comisario europeo de Agricultura Janusz Wojciechowski, quien abogó por realizar un «ejercicio político» en los próximos años para mejorar el estado actual del sector e impulsar este tipo de eventos. «Tenemos una oportunidad de diálogo entre todas las partes», ha concluido.

Desde la organización del Simposio han manifestado que en los próximos días la grabación de la jornada estará disponible en la página del evento. Más información en http://www.bienestaranimaleuropeo.com/simposio

Fuente Comunicae