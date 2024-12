Ocho aprendizajes sobre el papel del bienestar en las estrategias de Employer Branding

La sesión inaugural de Bienstart, el primer HUB de tendencias en bienestar laboral en España, estuvo focalizada sobre el papel del wellbeing en las estrategias de Employer Branding empresariales. Para abordar el impacto de las estrategias de bienestar en la capacidad de atraer y retener talento humano se sumaron a esta jornada la experta en filosofía de empresa, Pilar Llácer, y en comunicación corporativa, Bárbara Yuste. Y es que, ambas disciplinas tienen la llave hacia el nuevo mindset que necesitan las organizaciones. Aquel que las ayude a sortear los nuevos desafíos y a garantizar su desarrollo sostenible.

«El concepto de bienestar es fundamental para las organizaciones, para la sociedad, para lograr ese compromiso y atraer a esos jóvenes», Pilar Llácer, Linkedin Top Voice y autora de Por qué deberías tener un filósofo en tu empresa. «Viene una generación que reclama ese espacio de atención a su vida personal, que reclama ese no me estreses, que no sirve para nada«, explicaba la filósofa a propósito de uno de los grandes inconvenientes que señalan prácticamente todas las organizaciones de hoy en día: la escasa capacidad de atraer a perfiles jóvenes cualificados, de enamorarlos con el proyecto, de motivarlos y de retenerlos.

Cuatro ejes a tener en cuenta

Son varios los estudios lanzados en España a lo largo del último año, donde se demuestra que las empresas que invierten en employer branding ven como aumenta significativamente la satisfacción y el compromiso de sus empleados y empleadas, y con estos, el rendimiento y competitividad empresarial. La clave, sin embargo, pasa por definir el tipo de acciones que han de llevarse a cabo para que respondan a las nuevas expectativas de la sociedad.

No en vano, la personalización de las iniciativas al respecto forma parte de los cuatro ejes que deben priorizar los departamentos de RRHH en toda estrategia de bienestar en favor del employer branding. Los otros tres serían: la medición del impacto real de las iniciativas en los KPI de la empresa, la integración de las estrategias con la cultura organizacional y la dotación de presupuesto y recursos necesarios. Todo ello forma parte de un cambio de mentalidad que ha de nacer desde la dirección empresarial y trascender a todas las capas de la organización. Y en ese propósito, la comunicación resulta fundamental.

Una buena estrategia de employer branding puede reducir las tasas de rotación en un 28% y disminuir los costes por contratación a la mitad.

El bienestar como estrategia de employer branding

Esa comunicación que emana del liderazgo precisa, en opinión de Bárbara Yuste, la figura del influencer interno. También del externo. «Los influencers con propósito, no influencers de otro tipo, son una palanca, una herramienta fundamental para desarrollar esa estrategia de branding enfocada al bienestar», explicaba Yuste. De hecho, esta figura se convierte, para esta directiva, en una poderosa fuente de branding, «porque transmiten la confianza y refuerzan la imagen de credibilidad de la compañía«.

«Incorporar el bienestar hace que las marcas sean más humanas, sean más cercanas y sean también más auténticas en su presencia y su posicionamiento dentro del mercado», Yuste.

«La influencia es un concepto que está en todo el proceso de comunicación, de liderazgo; si no eres influyente no eres líder y si no eres influyente no vas a ser capaz de llevar el mensaje y la imagen de tu compañía fuera, es decir, que es un concepto fundamental en las estrategias de Employer Branding», explicaba la experta en Comunicación Corporativa e Influencia. «Hemos pasado de dedicar los esfuerzos en comunicación, en marketing y en publicidad en vender productos a vender valores, a ponernos como punta de lanza lo que se denomina hoy también como activismo corporativo; las empresas ya son activistas también, son agentes de cambio y el bienestar es una de las mejores herramientas para ello», subrayaba Yuste durante el acto.

«No hay que hacer un plan de bienestar como una moda, es una necesidad».

Ocho aprendizajes sobre el papel del bienestar en las estrategias de Employer Branding

Gracias a su expertise, las ocho empresas que integran Bienstart, Amadeus, Ferrer, Redeia, ING, Mahou San Miguel, Grupo Uvesco, Santalucía y Wellat, pusieron sobre la mesa aquellas fórmulas que aplican en sus propias organizaciones con muy buenos resultados. De todas ellas, se pueden extraer varios aprendizajes, extensibles al resto de las empresas españolas:

La estrategia del bienestar no solo ha de estar presente en la gestión de talento o en el liderazgo, también debe proyectarse hacia fuera, a través de los procesos de selección que llevan a cabo los departamentos de RRHH. El bienestar debe ser un objetivo gerencial, todos los equipos y todos los jefes del departamento y jefas deben implicarse y trasladar estas metas a sus equipos. De hecho, incluso debe tratarse en jornadas con los consejeros y consejeras. Mejorar la comunicación de la estrategia de bienestar hacia dentro, que esta sea tan ambiciosa como la que se hace hacia afuera, porque a menudo las empresas comunican mejor hacia el exterior, y los empleados y empleadas adolecen de cierta falta de información. Ofrecer beneficios para aumentar el bienestar de los equipos de trabajo en base a necesidades detectadas, no hacer las cosas por modas ni por tendencias. Hay que elaborar estudios, encuestas, informes epidemiológicos…, para saber cuáles son las necesidades de la plantilla. Diseñar planes de bienestar con la posibilidad de poder abordar la especificación individual que demandan cada uno de ellos y ellas. El bienestar en las empresas no ha de ser una moda, sino una necesidad. Y por esa razón, debe contarse con profesionales que pueden participar del bienestar y diseñar una estrategia a largo plazo, porque la moda es una cosa puntual y la necesidad es algo a largo plazo, es algo estudiado y es algo fundamentado. Las estrategias de comunicación deben captar la atención de los más jóvenes. Las empresas deben engancharles con una propuesta de valor adaptada y hablando su mismo idioma, utilizando sus mismos códigos. Buscar el apoyo de la tecnología para realizar un bienestar de precisión, es decir, un bienestar único para cada persona apoyado en herramientas tecnológicas innovadoras.

Vídeos

Bienstart: ocho aprendizajes sobre el papel del bienestar en las estrategias de Employer Branding