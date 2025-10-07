TerraMaster ofrece ofertas por el Prime Day octubre 2025

Principales recomendaciones de productos
Los productos de TerraMaster son conocidos por su rentabilidad y sus características robustas. Los siguientes 10 modelos son algunos de los aspectos más destacados de esta oferta.
Para usuarios domésticos e individuales:
• F2-424 NAS 2-Bahías: Equipado con un procesador Intel N95 de cuatro núcleos, 8 GB de memoria DDR5, puertos Ethernet duales de 2,5G y dos ranuras M.2 NVMe para caché SSD, con soporte para transcodificación por hardware GPU — ideal para PLEX y reproducción de vídeo en HD. (30% de descuento)
• F4 SSD NAS 4-Bahías: NAS all-flash compacto y silencioso de 4 bahías que admite almacenamiento M.2 NVMe de alta velocidad, ofrece velocidades de transferencia 5GbE, funciones de copia de seguridad y clasificación de fotos impulsadas por IA y sólidas capacidades de streaming 4K. Unido a la app móvil TNAS, es perfecto para centros multimedia domésticos y copias de seguridad. (20% de descuento)
• D1 SSD Plus: Diseñado para creadores de medios, este DAS soporta USB4 con hasta 40 Gbps de ancho de banda y ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 3853/3707 MB/s, adecuado para edición de vídeo 4K/8K y aplicaciones multiplataforma. La app móvil TDAS soporta copias de seguridad con un clic de fotos y videos del teléfono. (20% de descuento)
• D4-320 Caja USB 4-Bahías: DAS de 4 bahías que soporta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), ofreciendo velocidades de lectura/escritura de hasta 1030 MB/s. Ideal para almacenamiento de gran capacidad, edición de vídeo 4K, fotografía y profesionales creativos que necesitan transferencias rápidas. (20% de descuento)
Para pequeñas y medianas empresas y desarrolladores:
• F4-424 Pro NAS 4-Bahías: Este NAS de 4 bahías está equipado con un procesador Intel Core i3-N305 de 8 núcleos, 32 GB de memoria DDR5 y puertos Ethernet duales de 2,5G, entregando velocidades de transferencia de hasta 283 MB/s. Ideal para pymes y desarrolladores que requieren almacenamiento de alto rendimiento y seguro. (25% de descuento)
• F4-424 Max NAS 4-Bahías: NAS de gama alta de 4 bahías impulsado por un Intel Core i5-1235U de 10 núcleos, 8 GB DDR5 (ampliable a 64 GB) y puertos duales 10GbE (hasta 20 Gbps), compatible con decodificación de vídeo 4K y servicios de archivos multiprotocolo. Perfecto para pymes, creadores de contenido profesionales y usuarios de alto rendimiento para virtualización, streaming 4K y copias de seguridad a gran escala. (30% de descuento)
• F6-424 Max NAS 6-Bahías: Este NAS de 6 bahías cuenta con un Core i5-1235U de 10 núcleos y 12 hilos, 8 GB DDR5 4800 MHz y puertos Ethernet duales 10GbE. Diseñado para pymes y creadores profesionales, proporciona almacenamiento de alto rendimiento para edición de vídeo 4K/8K, virtualización y gestión de proyectos de gran escala. (20% de descuento)
Para profesionales creativos y de medios: (20% de descuento)
• F8 SSD Plus NAS 8-Bahías: NAS all-flash de 8 bahías con Core i3-N305 (8 núcleos / 8 hilos), 16 GB DDR5 4800 MHz y un puerto Ethernet de 10 Gbps. Orientado a profesionales creativos y del sector audiovisual, ofrece almacenamiento de alto rendimiento para edición 4K/8K, virtualización y gestión de proyectos a gran escala.
• D4 SSD Caja NVMe 40 Gbps 4-Bahías: Diseñado para creadores de medios, soporta USB4 con hasta 40 Gbps de ancho de banda. En modo RAID 0 alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 3257 MB/s, ideal para edición 4K/8K y aplicaciones multiplataforma. La app exclusiva TDAS permite copias de seguridad con un clic de fotos y vídeos desde dispositivos móviles.
• D8 Hybrid 8-Bahías: DAS híbrido de 8 bahías (soporta 4 HDD y 4 M.2 SSD) con USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Combinando alta capacidad y rendimiento, es perfecto para pymes y profesionales para copias de seguridad a gran escala, producción de medios y necesidades de almacenamiento de alto rendimiento.
¿Por qué elegir TerraMaster?
La línea de productos TerraMaster atiende una amplia gama de necesidades, desde copias de seguridad personales hasta almacenamiento de nivel empresarial. Ya sea el F4 SSD para centros de entretenimiento doméstico o la solución de copia de seguridad integrada BBS para copias empresariales eficientes, TerraMaster es conocido por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso. Esta promoción de Prime Day ofrece a los usuarios la oportunidad de adquirir soluciones de almacenamiento de vanguardia a precios rebajados.
Oferta por tiempo limitado
Durante la promoción Prime Day, productos seleccionados disfrutan de descuentos de hasta el 20–30 %. No perder la oportunidad de mejorar la capacidad de almacenamiento de datos a los mejores precios durante el Amazon Prime Day de octubre de 2025.
