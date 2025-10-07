Vilches Abogados celebra su convención anual reforzando su estrategia de crecimiento y marca

El despacho Vilches Abogados ha celebrado con éxito su convención anual en Madrid que tenía como objetivo reforzar la estrategia de crecimiento de la firma y consolidar la imagen de marca en un contexto de transformación y alta competitividad dentro del sector legal.

La convención ha permitido revisar los avances alcanzados en el último ejercicio y marcar los ejes que guiarán el futuro inmediato del despacho. Entre los objetivos cumplidos, destacan la consolidación de una línea estratégica de crecimiento sostenido, basada en el equilibrio entre la expansión de la firma y la preservación de su identidad como despacho cercano, y la reafirmación de la marca Vilches Abogados como sinónimo de confianza, excelencia y compromiso con el cliente.

Durante la jornada se definieron además los pilares estratégicos que marcarán el desarrollo de la firma en los próximos años. En primer lugar, se subrayó la importancia de continuar impulsando un modelo de crecimiento sostenible, capaz de adaptarse a un entorno cambiante sin perder el trato personalizado que caracteriza al despacho. Asimismo, se remarcó la apuesta por la excelencia jurídica, afianzando un equipo multidisciplinar altamente especializado que garantice respuestas eficaces y de calidad en todas las áreas del derecho. Otro de los ejes clave es la innovación y la digitalización, con el propósito de optimizar procesos internos y ofrecer a los clientes un servicio más ágil, transparente y adaptado a sus necesidades.

El CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, ha destacado que «esta convención ha supuesto un paso decisivo para alinear al equipo en torno a una misma visión de futuro». «Hemos logrado reforzar la cohesión interna, consolidar los valores que nos definen como firma y marcar una hoja de ruta ambiciosa, pero realista, que nos permitirá seguir creciendo sin perder de vista lo más importante: la confianza de nuestros clientes», ha concluido.

Con más de 25 años de trayectoria, Vilches Abogados se consolida como un despacho de referencia en Madrid con proyección nacional, capaz de dar respuesta a los retos jurídicos más complejos, combinando experiencia, innovación y un firme compromiso con la sociedad. Tal y como pone de manifiesto su labor en la representación de causas de interés general, como la defensa de la principal asociación de víctimas de la DANA, que ha convertido a Vilches Abogados en un referente nacional en la defensa de derechos colectivos.

Sobre Vilches Abogados

Con más de 25 años de experiencia, Vilches Abogados es un bufete especializado en derecho civil, sucesorio, de familia, penal y mercantil. El despacho destaca por su sólida trayectoria en casos complejos de herencias y divorcios vinculados al ámbito empresarial, ofreciendo siempre soluciones personalizadas y eficaces para proteger tanto los intereses personales como profesionales de sus clientes.

Cuenta con un equipo de más de 30 profesionales comprometidos con la excelencia jurídica, el trato humano y la cercanía. Con nueve sedes en la Comunidad de Madrid, Vilches Abogados opera en todo el territorio nacional, interviniendo en casos de relevancia como el de los afectados por la DANA en Valencia.

Su labor ha sido reconocida por Best Lawyers, que ha distinguido al despacho como una de las mejores firmas jurídicas de España en derecho civil durante tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.

Vídeos

Convención anual de Vilches Abogados: crecimiento, innovación y confianza