Clean Air Metals presenta informe técnico PEA del proyecto de minerales críticos Thunder Bay North

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Compañía») (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) se complace en anunciar que ha presentado la evaluación económica preliminar (PEA) y los recursos actualizados que se completaron para su proyecto Thunder Bay PGE-Cu-Ni, cerca de Thunder Bay, Ontario, Canadá. Los resultados de la PEA y los recursos se dieron a conocer previamente en el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 9 de octubre de 2025.

La PEA describe una vida útil de la mina de 11 años (+ 2 años de actividades de preproducción) con una producción de 2500 toneladas por día a partir de una operación subterránea de acceso por rampa cercana a la superficie.

El informe está disponible en el perfil de la empresa en www.Sedarplus.ca y estará disponible en el sitio web de la empresa en www.cleanairmetals.ca.

Todas las cifras están expresadas en dólares canadienses, a menos que se especifique lo contrario.

Aspectos destacados

El proyecto tiene un VAN antes de impuestos de $219.4 millones a una tasa del 8 % frente a un costo de capital del proyecto de $89.5 millones. El VAN después de impuestos es de $157.5 millones.

La tasa interna de rendimiento (TIR) antes de impuestos es del 39 %, y la TIR después de impuestos es del 32 %.

A precios al contado de 8 de octubre, el VAN antes de impuestos a una tasa del 8 % asciende a $316 millones, con una TIR antes de impuestos del 52 %.

La recuperación de la inversión es de 2,5 años desde el inicio de la producción, gracias a unos márgenes operativos saludables del 45 %.

Los estudios medioambientales de referencia se han completado en su mayor parte para respaldar la futura concesión de permisos para el proyecto.

El proyecto se encuentra cerca de la ciudad de Thunder Bay (Canadá), donde se ubican las principales infraestructuras y servicios de autopistas y electricidad.

La empresa mantiene relaciones positivas y colabora estrechamente con las comunidades indígenas cercanas para permitir una participación plena y significativa en el proyecto.

El recurso se ha actualizado con perforaciones adicionales y nuevos precios, destacando un recurso indicado de 14,9 millones de toneladas con una ley de 2,66 g/t 2PGE2, 0,40 % Cu y 0,24 % Ni.

Además, hay 2,49 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley de 1,62 g/t 2PGE2, 0,31 % Cu y 0,19 % Ni. No hay reservas.

El proyecto Thunder Bay North contiene varios minerales críticos y, por lo tanto, se encuentra en una posición ideal para cumplir los objetivos prioritarios de los gobiernos federal y provincial, entre los que se incluye el avance de una reconciliación económica significativa con varias comunidades indígenas. El activo está diseñado desde cero como un productor de bajo coste y alto margen con acceso al yacimiento en los primeros siete meses desde la apertura del portal de la rampa. El proyecto maximiza el uso de infraestructuras temporales y utiliza el servicio de molienda en una instalación cercana.

La PEA ha sido elaborada de forma independiente por el Sr. Denis Decharte, ingeniero de SLR, el Sr. Michael Selby, ingeniero de Technica Mining, el Sr. Charlie Buck, ingeniero de XPS, y la Sra. Maria Story, de Story Environmental, considerados «personas cualificadas» independientes según la Norma Nacional 43-101 sobre divulgación de información relativa a proyectos mineros.

Fortaleza continuada en el mercado de los PGE y camino a seguir

La PEA y los recursos actualizados se publican en un momento oportuno, ya que el mercado de los PGE ha experimentado una recuperación tras varios años de mínimos. Este resurgimiento se ve subrayado por el creciente interés de los gobiernos de Ontario y Canadá por impulsar con urgencia proyectos mineros críticos, lo que refuerza aún más las perspectivas positivas del proyecto TBN.

El director ejecutivo de Clean Air Metals, Mike Garbutt, declaró: «La PEA y los recursos actualizados suponen un importante paso adelante en el avance de este proyecto y son la culminación del trabajo dedicado del equipo. La intersección de la sólida economía de la PEA, impulsada no solo por los PGE, sino también por el sólido valor del cobre, el nuevo potencial de escala que presenta el reciente éxito de la exploración en profundidad y el renovado interés por los PGE, esbozan un potencial positivo a corto plazo para la empresa».

La empresa mantiene su compromiso de avanzar en el proyecto, con el pleno apoyo del consejo de administración. Entre las actividades críticas previstas se incluyen:

Avanzar en los estudios, la ingeniería, las actividades medioambientales y de obtención de permisos adecuados según la norma NI 43-101, incluida la exploración avanzada.

Continuar las consultas con las comunidades indígenas locales y la investigación de oportunidades de participación.

Comenzar a elaborar el plan de financiación de la construcción, incluyendo el apoyo de los gobiernos federal y provincial, así como del sector privado.

Explorar todas las oportunidades de procesamiento disponibles.

Continuar la exploración en la caída Escape para dar seguimiento al éxito inicial en el pozo de 400 m, tal y como se detalla en el comunicado de prensa del 20 de octubre.

Recaudación de capital para financiar el trabajo mencionado anteriormente

Información técnica y personas cualificadas

Además de las personas mencionadas anteriormente en este comunicado como «personas cualificadas» para la PEA, la información técnica de este comunicado ha sido revisada y verificada por el Dr. Lionnel Djon, P.Geo, vicepresidente de Exploración de Clean Air Metals, y el Sr. Mike Garbutt, P.Eng, presidente y director ejecutivo de Clean Air Metals, quienes son «personas cualificadas» a efectos de la Norma Nacional 43-101.

Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de desarrollo y exploración que está impulsando su proyecto insignia, Thunder Bay North Critical Minerals («TBN»), del que es propietaria al 100 %, situado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y situado junto a infraestructuras ya establecidas, alberga dos (2) yacimientos, el Current y el Escape, separados por solo 2,5 km.

El proyecto TBN, uno de los pocos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de las relaciones duraderas con las Primeras Naciones locales. Con su equipo técnico de probada solvencia, Clean Air Metals se compromete a aumentar los recursos del proyecto TBN y a crear valor a largo plazo para los accionistas.