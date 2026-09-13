Sondeo: Sánchez paga la traición de Ceuta y Abascal sube con fuerza a costa de Feijóo y hasta de Sumar

Nadie puede medir todavía, con precisión, el impacto electoral completo de la crisis de Ceuta.

Entre otras razones, porque el desastre tiene trazas de prolongarse en el tiempo y empeorar.

La sensación de descontrol en la frontera y la palabra «traición» siguen marcando el debate público, y sus efectos tardarán meses en asentarse.

Pero hay algo que ya no admite discusión: el desgaste de Pedro Sánchez es real, medible y creciente.

Y la erosión del PSOE es palpable.

Tan seria que, de celebrarse hoy elecciones y cumplirse los pronósticos, el centroderecha tendría diputados suficientes hasta para modificar el sistema electoral y mandar al basurero, como fuerzas de peso en política nacional, a proetarras de Bildu, nacionalistas de PNV, separatistas de ERC y xenófobos de Junts.

Lo dicen, con cifras, la encuesta de Target Point para El Debate y la de Hamalgama Métrica para Vozpópuli.

Los números del naufragio

Hay también un frente judicial. VOX no se conforma con capitalizar electoralmente la crisis de Ceuta: ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Sánchez, Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Seguridad por su actuación antes y después de la entrada masiva de invadores.

La formación les atribuye delitos de colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, según su comunicado sobre la querella.

La ofensiva tiene dos vías distintas.

Además de esa querella, Santiago Abascal busca apoyos parlamentarios para promover una actuación contra el marido de Begoña por traición, invocando el artículo 102 de la Constitución.

Son acusaciones e iniciativas de la formación, no delitos acreditados por los tribunales. Así lo recoge RTVE al explicar la iniciativa.

VOX reclama la expulsión inmediata de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada irregular, incluidos los menores, y rechaza su reparto entre comunidades autónomas.

También exige suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos mientras Rabat no reconozca expresamente la soberanía y la integridad territorial españolas.

Follow Q 🚨 Pedro Sánchez did NOT like that… VOX Party leader, Santiago Abascal, just called him a "TRAITOR" live in Parliament in front of the whole country. pic.twitter.com/L6tVVtrEuk — QThestorm RV🦅🇺🇲 (@17QStorm6RV) September 12, 2026

Este es un domingo de encuestas A la de Target Point para El Debate, centrada en la respuesta a la inmigración irregular, se suma la de Hamalgama Métrica para Vozpópuli, que dibuja un escenario especialmente adverso para la izquierda: “Ceuta descalabra a la izquierda: PP y Vox sumarían ya 212 escaños en las elecciones”.

El estudio de Vozpópuli, realizado entre el 1 y el 8 de septiembre mediante 1.000 entrevistas, mantiene al PP como primera fuerza con el 33,6 % de los votos y 145 escaños.

VOX alcanzaría el 19,3 % y 67 diputados, más del doble de los 33 obtenidos en 2023. Juntos sumarían el 52,9 % de los sufragios.

Los de Abascal disparan su suelo electoral y atraen voto de todo el espectro político, con el PP como principal caladero y fugas también desde la izquierda.

Es el partido que más crecería en las próximas elecciones generales, con un aumento de 1.656.896 votos y registrando el mayor aumento porcentual del Congreso: un 6,9% respecto a las elecciones de 2023.

Un 1,4% de los futuribles votantes de Abascal provendría de Sumar y en un pequeño porcentaje de Podemos. También resulta llamativo que un 7,7% del voto que recibirían en 2027 llegaría desde el PSOE.

Enfrente, el partido de Sánchez retrocedería al 25,1 % y 101 escaños.

Sumar se desplomaría hasta el 5,6 % y siete representantes, mientras Podemos lograría un 3,8 % y tres diputados.

Las tres fuerzas reunirían apenas 111 escaños, frente a los 152 que consiguieron PSOE y la candidatura unitaria de Sumar en las últimas generales.

🔴 ATENTOS a lo de Alba Carrillo: 🗣️ “Si tuvieran recursos en sus lugares de origen no vendrían aquí a aguantar a fachas como vosotros” 🤦🏻‍♂️ La inteligencia le persigue, pero ella siempre demuestra ser más rápida. pic.twitter.com/QuwJLCrGQQ — Raúl Gallart (GIRAUTERS) 📲 (@RaulGallart80) September 12, 2026

El avance del centroderecha tiene un protagonista claro: Santiago Abascal. Mientras el PP mejoraría alrededor de medio punto respecto al 23-J y ganaría ocho diputados, Vox sumaría casi siete puntos y, según la estimación, 1,66 millones de votos adicionales. Feijóo conservaría el liderazgo, pero sería Vox quien ampliaría con más fuerza la mayoría del bloque.

Las transferencias de voto explican parte del movimiento. Hamalgama atribuye a Vox una fidelidad del 93,1 %, además de la captación del 12,2 % de los antiguos votantes del PP y del 4,7 % de los del PSOE. Los populares retendrían al 85,2 % de su electorado y compensarían parte de la fuga hacia Abascal atrayendo al 10,5 % de quienes apoyaron a Sánchez en 2023.

El PSOE perdería apoyos hacia la derecha y hacia la abstención. Solo el 70,5 % de sus votantes repetiría: un 10,5 % elegiría al PP, un 4,7 % a Vox y un 9,6 % no acudiría a votar. Entre los electores de 2023 que ahora se abstendrían, el 45 % procede del PSOE y el 36,6 % de Sumar. La participación estimada quedaría en el 64,7 %.

El deterioro sería todavía más acusado en Sumar, que conservaría únicamente al 32,8 % de sus votantes. Un 25,9 % se decantaría por Podemos, un 20 % se abstendría y un 13,3 % pasaría al PSOE. Sumar y Podemos obtendrían por separado diez diputados, menos de un tercio de los 31 logrados por la candidatura conjunta en 2023.

Una bandera de España de 20cm los paraliza y se organizan para tirar la maceta que la sostiene. Cuando cae entran en éxtasis. Ese es el poder de los símbolos importantes. pic.twitter.com/QpbGOgq0ZM — Guillermo Díaz 🇪🇸 (@GuillermoDiazCs) September 12, 2026

Otro de los sondeos recogidos en la información, elaborado entre miércoles y jueves con 1.012 encuestas online, apunta en la misma dirección, aunque ofrece una mayoría más corta para la derecha: entre 201 y 203 escaños y el 50,4 % del voto. Sus cifras deben distinguirse de las de Vozpópuli: sitúa al PP en el 31,5 % y 135-136 diputados, al PSOE en el 25,6 % y a Vox en el 18,9 % y 66-67 escaños.

En esa medición, Vox es la única de las tres grandes fuerzas que mejora respecto a julio: gana 1,3 puntos, mientras el PP pierde seis décimas y el PSOE, medio punto. Abascal incorporaría 351.000 votos en dos meses, de los que 135.000 procederían del PP. La fidelidad popular sería del 75,8 % y la socialista, del 65,6 %, con unos 1,2 millones de antiguos votantes del PSOE indecisos.

También hay diferencias a la izquierda: este segundo estudio concede a Sumar un 6,9 % y diez diputados, tras recuperar casi un punto, y mantiene a Podemos en dos. Junts bajaría de siete representantes a tres o cuatro. El eventual bloque alternativo a PP y Vox seguiría lejos de los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

La encuesta de Target Point para El Debate completa el panorama desde otra perspectiva: el 76,9 % de los consultados respalda las devoluciones a Marruecos, aunque con condiciones distintas. Un 48,6 % pide que sean inmediatas e incluyan a los menores; otro 28,3 % las apoya con garantías legales y coordinación con Rabat. Un 13,9 % prefiere estudiar cada caso individualmente.

Las encuestas dibujan así una izquierda debilitada y una derecha que amplía su ventaja, especialmente por el crecimiento de Vox. La crisis de Ceuta ocupa el centro del debate, aunque estos datos, por sí solos, no permiten atribuirle todo el movimiento electoral. En el escenario de Vozpópuli, la distancia resulta contundente: 212 diputados para PP y Vox frente a 111 para PSOE, Sumar y Podemos.