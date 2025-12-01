FM Logistic Ibérica refuerza su flota con 40 nuevos tráilers rotulados para consolidar corredores de transporte más robustos

Esta inversión, realizada íntegramente por la Compañía, responde al objetivo de crear corredores de transporte más robustos y eficientes.

«Queremos ofrecer a nuestros clientes un servicio más estable, fiable y flexible. La ampliación de nuestra flota propia es clave para fortalecer nuestros corredores de transporte y garantizar un control total sobre la calidad y la sostenibilidad de las operaciones», ha afirmado María de Jesús, Directora de Transporte de FM Logistic Ibérica.

La nueva flota, totalmente rotulada con la identidad corporativa de FM Logistic, refuerza el posicionamiento de la Compañía como partner estratégico en soluciones logísticas integrales —almacenaje, transporte y copacking—. Además, contribuye al compromiso del Grupo con la eficiencia energética, la seguridad y la reducción del impacto ambiental.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de crecimiento de FM Logistic Ibérica, orientada a ofrecer un servicio de transporte más competitivo y sostenible, apoyado en una flota moderna, propia y gestionada bajo los más altos estándares operativos.

Sobre FM Logistic Ibérica

FM Logistic Ibérica es la filial en España del grupo internacional FM Logistic, especializado en almacenamiento, transporte, preparación de pedidos y soluciones de co-packing para sectores como gran consumo, retail, belleza, electrónica e industria. La compañía opera una red de plataformas distribuidas por el territorio nacional, con más de 430.000 m² de superficie logística y un equipo de alrededor de 1.500 profesionales.

Comprometida con la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad, FM Logistic Ibérica impulsa proyectos de eficiencia energética, automatización y reducción de emisiones en todas sus instalaciones, incluida su plataforma estratégica de Illescas (Toledo). Su objetivo es acompañar a las empresas en la transformación de sus cadenas de suministro, ofreciendo soluciones flexibles y ecoeficientes que respondan a las necesidades actuales del mercado.