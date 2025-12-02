  • ESP
OpenAI se une a la Global Anti-Scam Alliance como miembro fundador para combatir estafas habilitadas por IA

La nueva colaboración marca un avance significativo en la misión conjunta de combatir el fraude impulsado por IA y fortalecer la seguridad digital en todo el mundo

Archivado en: Notas de Prensa

A medida que los estafadores adoptan métodos cada vez más sofisticados impulsados por la inteligencia artificial, la coordinación global y la innovación responsable se han vuelto esenciales para proteger a los consumidores. Hoy, la Global Anti-Scam Alliance (GASA) y OpenAI anuncian que OpenAI se ha unido a GASA como miembro fundador, lo que supone un avance significativo en la misión compartida de combatir el fraude habilitado por IA y reforzar la seguridad digital a nivel mundial.

OpenAI es una empresa de investigación y desarrollo de IA cuya misión es garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. La compañía invierte fuertemente en seguridad y prevención del uso indebido, incluidas iniciativas para detectar y frenar intentos maliciosos de utilizar sistemas de IA para estafas, phishing, fraude y otros daños. OpenAI también comparte públicamente las lecciones aprendidas de este trabajo para fortalecer las defensas colectivas y reforzar su compromiso con la transparencia y el despliegue responsable.

«El auge de las estafas habilitadas por IA exige una acción coordinada en tecnología, política y aplicación de la ley. Los esfuerzos de OpenAI para detectar y frenar el uso malicioso de los sistemas de IA están estrechamente alineados con nuestra misión. Su decisión de unirse a GASA como miembro fundador envía un mensaje claro: proteger a los consumidores en la era de la IA requiere inteligencia compartida, responsabilidad compartida y un propósito compartido», afirmó Jorij Abraham, director general de GASA.

«Las estafas son una de las amenazas de más rápido crecimiento a las que se enfrentan las personas en línea, y nuestras herramientas son cada vez mejores para detectarlas. Por eso OpenAI se une a la Global Anti-Scam Alliance: para compartir conocimientos, fortalecer nuestras defensas colectivas y ayudar a mantener a las personas seguras. Este trabajo encaja plenamente con nuestra misión de construir herramientas de IA que beneficien a toda la humanidad», señaló Will McCants, director de Inteligencia e Investigaciones en OpenAI.

Al unirse a GASA como miembro fundador, OpenAI contribuirá a la investigación global, al consejo asesor internacional y a la colaboración intersectorial centrada en reducir el impacto de las estafas habilitadas por IA. Esta alianza refuerza el esfuerzo colectivo para construir ecosistemas digitales más seguros y garantizar que la innovación vaya acompañada de salvaguardas, responsabilidad e inteligencia compartida.

Leer el comunicado completo aquí.

