Caldwell amplía sus capacidades globales en finanzas y bienes raíces con Ben Sturnham como nuevo socio

La firma de búsqueda ejecutiva de contratación exclusiva Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) anunció hoy la incorporación de Ben Sturnham como socio en las prácticas de servicios financieros y bienes raíces de la firma. Con base en Londres, Sturnham asesora a clientes en la selección de miembros para los consejos de administración y puestos de alta dirección en todo el sector de bienes raíces, servicios financieros y financiación inmobiliaria en el Reino Unido, Europa y Oriente Medio. Con más de dos décadas de experiencia global en búsqueda ejecutiva, evaluación de liderazgo y desarrollo organizacional, Sturnham es conocido por ayudar a inversores, prestamistas y operadores a construir equipos de liderazgo de alto rendimiento.

«Ben es un profesional de búsqueda profundamente respetado, cuyo conocimiento, credibilidad y visión sectorial lo convierten en un asesor excepcional para clientes en todo el ecosistema de capital inmobiliario y servicios financieros», dijeron Glenn Buggy y Paul Heller, socios directores globales de la Práctica de Servicios Financieros de Caldwell. «Su incorporación refuerza significativamente la conexión entre nuestras prácticas y amplía nuestra capacidad para apoyar a los clientes en mercados globales. Estamos muy complacidos de darle la bienvenida».

La experiencia de Sturnham abarca firmas de capital privado, REITs, fondos soberanos, promotores, inversores institucionales, bancos de inversión y plataformas de asesoría inmobiliaria. Su trabajo cubre toda la cadena de valor del sector inmobiliario, incluyendo captación de capital, gestión de inversiones, desarrollo, operaciones y optimización de activos en los sectores residencial, hotelero, comercial, minorista, industrial y de usos mixtos. Antes de unirse a Caldwell, fue socio sénior de clientes en la práctica inmobiliaria de una firma global de búsqueda ejecutiva y previamente ayudó a construir la división inmobiliaria de una boutique australiana de búsqueda ejecutiva. Comenzó su carrera profesional como jugador de rugby, representando a Saracens, Bath y a la selección inglesa a nivel internacional.

Sturnham es miembro de larga trayectoria del Built Environment Leadership Group de The King’s Trust y apoya activamente varias iniciativas benéficas.

«Esta es una incorporación importante para Caldwell mientras seguimos ampliando nuestra plataforma y fortaleciendo nuestras capacidades en servicios financieros y bienes raíces», señaló Chris Beck, director ejecutivo. «El entendimiento de Ben sobre el ciclo completo del sector inmobiliario, la dinámica de los mercados de capital y el panorama inversor mejorará aún más nuestra capacidad para ayudar a los clientes a diseñar y construir equipos de liderazgo extraordinarios que transformen el mundo».

Acerca de Caldwell

Caldwell es una firma líder de búsqueda ejecutiva de contratación exclusiva que conecta a los clientes con talento transformador. Junto con IQTalent, es una firma de adquisición de talento impulsada por tecnología, especializada en reclutamiento a todos los niveles. A través de las dos marcas distintas —Caldwell e IQTalent— la firma aprovecha las últimas innovaciones en IA para ofrecer un espectro integrado de servicios proporcionados por equipos con profundo conocimiento en sus respectivas áreas. Los servicios incluyen desde investigación y localización de candidatos hasta reclutamiento completo a nivel profesional, ejecutivo y de junta directiva, así como una gama de herramientas de estrategia y evaluación de talento que ayudan a los clientes a contratar a las personas adecuadas y luego gestionarlas e inspirarlas para lograr los máximos resultados empresariales.

Las acciones ordinarias de Caldwell cotizan en la Bolsa de Toronto (TSX:CWL) y se negocian en el mercado OTCQX (OTCQX:CWLPF). Más información en www.caldwell.com.