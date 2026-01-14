HDBank completa emisión de bonos verdes de 100 M de dólares estadounidenses a inversores internacionales

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank (HDBank, símbolo bursátil: HDB) ha completado con éxito la emisión de un segundo tramo de bonos verdes internacionales por valor de 50 millones de dólares estadounidenses a favor del Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y British International Investment (BII), la institución financiera de desarrollo e inversor de impacto del Reino Unido, culminando así su iniciativa internacional de bonos verdes por un total de 100 millones de dólares en 2025.

El anuncio se realizó durante la Ceremonia de Divulgación de la Emisión de Bonos Verdes por 100 Millones de USD, celebrada recientemente entre HDBank y sus inversores en bonos verdes, entre ellos FMO, BII y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, en presencia del vicecónsul general de los Países Bajos y representantes del Consulado General Británico en Ciudad Ho Chi Minh.

Los bonos incluyeron 30 millones de dólares colocados de forma privada con FMO y 20 millones de dólares con BII. El primer tramo fue emitido a IFC, que facilitó la participación de FMO y BII en el segundo tramo.

Los bonos tienen un plazo de tres años, no son convertibles ni garantizados y se emitieron sin warrants.

Nguyen Huu Dang, director ejecutivo de HDBank, declaró: «Los objetivos de desarrollo sostenible están en el centro de la estrategia de HDBank, que se basa en ofrecer el máximo valor a clientes, socios y a la comunidad. Esta iniciativa internacional de bonos verdes marca un importante hito en nuestro camino hacia la consecución de dichos objetivos».

La emisión contribuye a diversificar las fuentes de financiación de HDBank, respalda su estrategia de crecimiento sostenible y sienta las bases para seguir atrayendo capital internacional adicional destinado a financiación verde, desarrollo sostenible y financiación inclusiva en Vietnam.

Esto, a su vez, facilita a los clientes el acceso a capital para desplegar proyectos de energía solar, vehículos eléctricos, edificios verdes y otras soluciones de eficiencia energética.

Los proyectos financiados con los ingresos de los bonos verdes deben someterse a rigurosos procesos de evaluación, cumplir con los requisitos de gestión de riesgos ambientales y sociales y ajustarse a los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco de Finanzas Sostenibles del banco. Se espera que estos proyectos reduzcan aproximadamente 102.000 toneladas de CO₂ en un periodo de 10 años, mejoren la calidad ambiental y contribuyan al compromiso de Vietnam de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Weichuan Xu, responsable del Grupo de Instituciones Financieras de IFC en Vietnam, Camboya y la RDP Lao, señaló que la emisión representa un paso significativo para ampliar la cartera de financiación climática de HDBank y avanzar en el progreso económico y social de Vietnam.

«Los fondos recaudados respaldarán proyectos que fomentan industrias sostenibles, generan empleo y fortalecen las comunidades», añadió.

Representantes de FMO y BII también destacaron la operación como una señal sólida de la creciente preparación y el potencial del ecosistema de financiación sostenible de Vietnam, ayudando a atraer más capital hacia proyectos responsables con el clima.

Con este hito, HDBank refuerza su compromiso con la financiación sostenible y la prosperidad a largo plazo de sus clientes, socios y de la comunidad, al tiempo que amplía su presencia en el mapa financiero global.