Atos, reconocido como Líder en el informe ISG Provider Lens® 2025 para Servicios de Analítica Avanzada e IA

El informe evalúa a los integradores de servicios que aplican técnicas científicas y tecnologías avanzadas -como IA y machine learning- para ayudar a las empresas a modernizar sus ecosistemas de datos y BI mediante una gobernanza integrada, unificando la inteligencia para mejorar la precisión en la toma de decisiones y alcanzar un valor transformacional con mayor calidad, seguridad y cumplimiento normativo.
Atos ha sido reconocido por ISG en los siguientes cuadrantes:
Data Science and AI Services para grandes compañías
- Enfoque AI Factory: Atos acelera la adopción empresarial de IA con la plataforma Atos Polaris AI, que da soporte a todo el ciclo de vida del machine learning y permite crear agentes autónomos para flujos de trabajo empresariales. Su AI Readiness Assessment guía la transformación hacia una IA responsable.
- Integración de IA e IoT: El marco de digital twin de Atos ofrece visibilidad en tiempo real sobre activos y procesos, combinando IoT, datos de sensores y visualización 3D para operaciones proactivas en sectores como manufactura, energía y logística.
- Aceleración de la transformación empresarial: Sus aceleradores de GenAI y el prompt toolkit simplifican el desarrollo de aplicaciones basadas en LLM, mientras que los flujos de trabajo MLOps y GenOps garantizan un rendimiento operativo transparente y coherente a escala corporativa.
- IA aplicada a sectores verticales: Atos integra IA en sectores complejos y regulados mediante marcos personalizados que cumplen los requisitos de compliance y mejoran la gestión del riesgo.
- Integración escalable de datos a insights: La plataforma Polaris AI y el marco GUIDE unifican la modernización de datos con analítica avanzada, permitiendo una transición desde sistemas de BI aislados hacia una inteligencia de decisión más sofisticada.
Servicios de Modernización de Datos y Analítica, Grandes compañías
- Modernización de datos impulsada por IA: Atos ayuda a las organizaciones a convertirse en empresas data-centric mediante la modernización completa del ciclo de vida del dato -estrategia, arquitectura, ingeniería, gobernanza, calidad, visualización y operaciones- logrando menores costes, mejor acceso a datos e inteligencia en tiempo real.
- Ecosistema de datos centrado en la gobernanza: Su filosofía de modernización basada en gobernanza y sus programas de gestión de datos incorporan modelos alineados con DAMA, garantizando cumplimiento de políticas, control de acceso basado en roles y trazabilidad completa.
- Supervisión de cumplimiento normativo mediante IA: Atos utiliza la IA para aplicar principios de mínimo privilegio, automatizar la gobernanza basada en políticas y monitorizar el cumplimiento regulatorio, alineando la ciberseguridad con la gestión estratégica del riesgo.
- Datos como producto: Las arquitecturas data mesh y data fabric inteligentes de Atos democratizan el acceso al dato, generan productos orientados a dominios con gobernanza federada y consolidan la información para una toma de decisiones unificada y rentable.
- Integración de metadatos, linaje y calidad: Atos refuerza el valor de la modernización integrando estrechamente catálogos de metadatos, visualización de linaje y mecanismos de calidad, alineando los resultados con los objetivos de aseguramiento del dato a nivel corporativo.
ISG destaca fortalezas constantes de Atos en todas las regiones y categorías evaluadas:
Arquitectura de modernización estructurada
Atos emplea un modelo unificado de modernización que acelera la incorporación de datos y la integración versionada entre entornos, creando una base escalable para la analítica.
Enfoque AI Factory
Atos sobresale por su experiencia en IA agentiva, NLP, analítica predictiva y IA responsable. Su plataforma Polaris AI y su enfoque AI Factory aceleran la adopción de IA, mientras que la integración de IA e IoT permite crear gemelos digitales con mayor visibilidad y capacidad de respuesta en sectores industriales.
Impulso de la IA Responsable a gran escala
Atos proporciona servicios y soluciones de gestión de datos e IA que ayudan a las organizaciones a impulsar el crecimiento empresarial y evolucionar con la IA de forma segura, ágil y responsable. Sus casos de uso preconfigurados, las inversiones en IA agentiva y el enfoque AI Factory permiten desarrollar, desplegar y escalar soluciones de IA responsable de nivel empresarial.
Sólida posición en Europa y Estados Unidos
ISG reconoce la capacidad de Atos para ayudar a las empresas a operacionalizar la IA y modernizar sus data estates a gran escala en Europa y EE. UU. En Europa, destaca especialmente sus capacidades de digital twin combinando IA e IoT para inteligencia operativa en tiempo real. En EE. UU., ISG resalta su enfoque estructurado de modernización, la madurez en MLOps y su sólida gestión de metadatos, linaje y calidad de los datos.
«Atos destaca por su capacidad para modernizar ecosistemas de datos complejos e industrializar la IA, respaldado por una sólida experiencia contextual y activos propios. Su enfoque en la IA responsable, la nube soberana y modelos específicos por industria permite a las empresas construir modelos operativos inteligentes, resilientes y basados en datos», afirmó Saravanan M. S., Analista Senior en ISG.
«Especialmente en el mercado estadounidense, Atos demuestra un enfoque sólido y centrado en la gobernanza para la analítica avanzada y la IA, combinando modernización profunda con ingeniería de modelos y automatización. Sus marcos Polaris y AI Factory reflejan una inversión sostenida en arquitecturas híbridas escalables que equilibran cumplimiento e innovación, reforzando su liderazgo en modernización empresarial», añadió Gowtham Sampath, Director Adjunto y Analista Senior en ISG.
«Este reconocimiento pone de manifiesto nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes en todo el mundo a acelerar su adopción de IA mediante un porfolio amplio y competitivo de servicios que abarcan la modernización de datos a escala empresarial y capacidades de transformación impulsadas por IA. También refuerza nuestra fortaleza innovadora para ofrecer soluciones escalables, responsables y fiables que abordan desafíos específicos de cada industria», señaló Narendra Naidu, Director Global de Datos e Inteligencia Artificial en Atos.