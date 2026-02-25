APE Grupo invierte siete millones en su división de baño para crecer un 25 % en tres años

APE Grupo ha anunciado una inversión de siete millones de euros durante el primer semestre de 2026 destinada al desarrollo y consolidación de su división de baño. Con esta apuesta, la compañía prevé incrementar su facturación en un 25 % en los próximos tres años, reforzando una nueva área de negocio que complementa su actividad histórica en cerámica.

La inversión prevista permitirá reforzar la estructura operativa, el desarrollo de producto y la capacidad de servicio de esta nueva área, garantizando una implantación sólida y sostenida en el tiempo.

La consolidación de la división de baño marca un punto de inflexión en la evolución del grupo. Este nuevo eje de actividad integra distintas capacidades y líneas de producto, y encuentra en Ilbagno su principal propuesta de desarrollo y posicionamiento, que se relanza ahora con una oferta ampliada y estructurada para responder a la demanda actual del mercado.

Ilbagno evoluciona hacia un planteamiento más integral, con cerca de 400 referencias entre mobiliario, lavabos, encimeras, grifería, espejos y bañeras. Aún así, la propuesta no se limita a ampliar catálogo, sino que busca ofrecer soluciones completas y coherentes para el baño contemporáneo, un espacio que ha ganado protagonismo en el hogar como entorno de bienestar, cuidado personal y diseño.

Este impulso se apoya en la experiencia acumulada por APE Grupo durante más de tres décadas en el desarrollo de producto, el diseño de colecciones y la gestión de una red de distribución consolidada. El canal profesional que tradicionalmente ha trabajado con la cerámica del grupo es, en gran medida, el mismo que demanda soluciones de baño, lo que facilita una integración natural de la nueva oferta. La nueva división combina diseño propio, capacidad de desarrollo técnico y una sólida cultura de servicio, manteniendo la coherencia con el posicionamiento histórico de la compañía.

La cerámica continúa siendo el núcleo del negocio y la base sobre la que se sustenta la trayectoria de APE Grupo, así como su principal motor de facturación y desarrollo. La apuesta por la división de baño no supone un cambio de rumbo, sino una ampliación estratégica del modelo empresarial, incorporando nuevas categorías complementarias que refuerzan la propuesta global del grupo. Esta evolución responde a una estrategia de crecimiento sostenible que busca consolidar el liderazgo en cerámica al tiempo que amplía su capacidad de actuación en el mercado.

APE Grupo integra actualmente cinco marcas —APE, Carmen y XLINING en cerámica; Ilbagno en baño y Vlook en suelos vinílicos SPC— que le permiten operar en distintos segmentos del sector. La consolidación de la división de baño se convierte así en uno de los principales vectores de desarrollo para los próximos años, reforzando el posicionamiento de la compañía como empresa de diseño aplicada al conjunto del hogar.

Esta operación se enmarca en la reciente reorganización de su estructura directiva, con el nombramiento de David López como director general, orientada a reforzar la gestión y acompañar los procesos de crecimiento y diversificación que marcarán el futuro del grupo.