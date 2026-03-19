Kategora obtiene la licencia hotelera de Kora Mostra, su nuevo complejo «Flex» en Barcelona

Kategora, promotora vasca con 20 años de trayectoria, lanza Kora Mostra, su primer proyecto en Barcelona, una de las ciudades con mayor atractivo turístico y de negocio a nivel mundial. Situado en L’Hospitalet, un barrio en pleno crecimiento y epicentro de nuevas inversiones culturales y empresariales, este complejo de alojamiento flexible combina diseño innovador, sostenibilidad y una ubicación estratégica junto a la parada de metro Avenida Carrilet —conectada en 10-25 minutos con el corazón de la ciudad— y en las inmediaciones del recinto ferial Fira de Barcelona.

Kora Mostra contará con 253 apartamentos y más de 2.000 m² de zonas comunes, donde arte, cultura y diseño se integran en cada detalle para reflejar la identidad de Barcelona y las nuevas corrientes artísticas. El proyecto está siendo comercializado por Kategora bajo su habitual modelo hotelero en división horizontal con una expectativa de rentabilidad neta estimada del 7 % para los compradores finales y precios a partir de 205.000 euros por apartamento.

El edificio, diseñado por el prestigioso estudio barcelonés ABAA, destaca por su arquitectura vanguardista, mientras que el equipo de Tres Cinco Uno firma un interiorismo inspirado en el estilo mediterráneo urbano y la herencia industrial de la zona. La propuesta paisajística, a cargo del grupo AELAND, servirá de puente entre el entorno y los espacios interiores. «Kora Mostra será un punto de encuentro entre la tradición y la modernidad, impulsando el arte, la cultura y las costumbres locales de L’Hospitalet desde un diseño único, funcional y sostenible», señala Kepa Apraiz, CEO y fundador de Kategora Real Estate y Kora Living, su marca hotelera.

Kora Mostra no solo ofrecerá una experiencia única para sus huéspedes, sino también una oportunidad excepcional para sus inversores. Ubicado en una ciudad líder en turismo global, el complejo cuenta con licencia hotelera, lo que aporta un marco de seguridad jurídica y estabilidad operativa en un entorno regulatorio especialmente exigente, caracterizado por la limitación de nuevas licencias y el refuerzo del control sobre el alojamiento turístico.

El complejo combina la comodidad de un Flex Living urbano con espacios dedicados al relax, la gastronomía, el trabajo, el intercambio de ideas y áreas específicas para el desarrollo de la cultura local. Sus zonas comunes incluyen un restaurante, un rooftop con piscina, gimnasio, espacios de coworking y áreas para la creación artística, como una cabina lounge adaptable para ensayos musicales, grabación de pódcast, talleres o conferencias. Además, Kora Mostra contará con múltiples zonas interiores y exteriores pensadas para eventos y presentaciones culturales, creando espacios donde tendrán cabida todas las formas y expresiones culturales, como escultura, música o gastronomía. Este enfoque convierte a Kora Mostra en un alojamiento que enriquece la ruta cultural de un distrito emergente.

Con el 50 % de los apartamentos ya vendidos, la apertura de Kora Mostra está prevista para 2028. Los precios de las unidades disponibles parten desde los 205.000 € y la compañía vasca estima una rentabilidad neta anual en torno al 7 % para sus inversores. Respaldado por el éxito de proyectos ya operativos como: Kora Green City (Vitoria-Gasteiz), Kora Nivaria Beach (Tenerife), Kora Kiliki (Pamplona), Kora Tigot (Tenerife) y Kora Lluna (Valencia); Kora Mostra se posiciona como uno de los activos más atractivos en la cartera de Kategora.

Con dos décadas de experiencia y una cartera de 21 complejos en 3 países, Kategora Real Estate ofrece una gestión profesionalizada 360º, desarrollando y operando soluciones alojativas innovadoras bajo tres líneas: Beach, Urban y Flex.

Kora Mostra, integrado en esta última, se posiciona como una oportunidad de inversión segura en Barcelona, un enclave estratégico para el alojamiento flexible, aprovechando el dinamismo de una ciudad líder mundial. Con una cartera de más de 1.300 inversores privados respaldados mediante un acompañamiento integral en todo el ciclo de la inversión, la promotora vasca consolida su liderazgo en el sector living, fusionando innovación, sostenibilidad y diseño en cada proyecto.

Sobre Kategora Real Estate

Kategora Real Estate, compañía vasca fundada en 2006, es una promotora inmobiliaria y gestora con 20 años de experiencia nacional e internacional en el sector living. Bajo un modelo de coinversión, desarrollan complejos inmobiliarios sostenibles, innovadores, perdurables y con un diseño atractivo orientados al alojamiento flexible y experiencial en destinos vacacionales y entornos urbanos. A través de su marca hotelera Kora Living, Kategora opera los complejos bajo tres líneas de producto: Beach, Urban y Flex. En la actualidad, cuentan con una cartera de inmuebles en 3 países que supera los 1.000 M€; 4 complejos en explotación y 17 en diseño y construcción, que les permitirá contar con más de 3.000 unidades alojativas en explotación en 2027.