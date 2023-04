Almudena Cid liquida a Christian Gálvez: intento de suicidio tras la infidelidad

Almudena Cid ha decidido hablar sobre el doloroso proceso de su repentina separación, todo indica que tras una infidelidad de su marido con la presentadora de Telecinco, Patricia Pardo… Y lo hace recordando su matrimonio con Christian Gálvez. Pues la exgimnasta ha salido en una entrevista en ‘Hola’ con mucha dureza para contar cómo se sentía con su expareja y el dolor que la embargaba. Pues ha revelado algún que otro detalle sobre cómo fue su tormentosa relación con el presentador.

«He estado triste, enormemente triste. Nunca pensé que iba a sentir que no servía para nada», explica Cid. Y añade. «Era una inmadura en lo que respecta a las relaciones personales».

Cid lanzaba,a a continuación, una ‘bomba’. Y explica con detalle algo que enaltece. «Agradezco a la vida no haber sido madre. Había algo de mí que me decía que no lo fuera, y acerté», sentenciaba, tras llegar a la conclusión que el final de ese amor puede que haya sido la mejor noticia. «Mucha gente me decía que agradeciera no había tenido hijos», indicaba.

Almudena ha confesado que ha sufrido mucho por amor, y que su vida dio un giro de 180 grados al separarse del presentador de televisión: «Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo.Nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación«.

A todo ello, la exgimnasta ha explicado que no reconoce al exfutbolista y agente deportivo Gerardo Berodia como su nueva pareja, aunque las imágenes de los últimos meses hablan por sí solas. Pero tiene claro qué quiere en una nueva relación: transparencia, comunicación y, sobre todo, que no exista el estrés entre la pareja. «Solo pido no vivir en tensión. Necesito seguir estando relajada y ser como soy».

