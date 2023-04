Jorge Javier Vázquez raja lo más grande: “Vasile me dejó de hablar cuando dije que ‘Sálvame’ era de ‘rojos y maricones’”

Jorge Javier Vázquez contra Mediaset España y contra Paolo Vasile, así se podría definir la última exclusiva que el presentador de ‘Sálvame’ le ha concedido en exclusiva a su revista de cabecera, Lecturas.

Recién operado de una blefaroplastia, Vázquez aprovecha para hablar de cirugías, adicciones y la crisis que pasó en Mediaset y que casi le cuesta su carrera.

Me he hecho una blefaroplastia, la zona de arriba y la de abajo. La operación consiste en que cortan la piel de los párpados que sobra y la estiran ligeramente. El doctor me dijo que la grasa que me han quitado en la zona de abajo me la han inyectado para cubrir la ojera. La cicatriz en el párpado de arriba casi no se ve. No me daba miedo pero es un tipo de cirugía que tiene sus riesgos, porque los ojos, como te los dejen mal hechos, no tiene remedio.