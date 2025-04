Russell Brand acusado de violación y agresión sexual en el Reino Unido

El reconocido comediante y actor británico Russell Brand, conocido por su estilo irreverente tanto en el escenario como fuera de él, enfrenta graves cargos legales.

La Policía Metropolitana de Londres anunció este viernes que se le imputan cinco delitos relacionados con agresiones sexuales: un cargo por violación, uno por violación oral, dos por agresión sexual y uno más por asalto indecente. Estas acusaciones involucran a cuatro mujeres diferentes y abarcan un periodo comprendido entre 1999 y 2005.

La investigación comenzó en septiembre de 2023 tras la publicación conjunta del programa Dispatches del canal Channel 4 y los periódicos The Sunday Times y The Times. En estos reportajes se detallaron testimonios impactantes que llevaron a varias mujeres a denunciar públicamente al actor. Según las autoridades, las víctimas han recibido apoyo especializado mientras continúa abierta la investigación.

Brand comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 2 de mayo para responder formalmente a los cargos. Mientras tanto, ha negado rotundamente todas las acusaciones mediante declaraciones públicas donde asegura que sus relaciones siempre fueron consensuadas.

Contexto mediático e impacto profesional

Las denuncias contra Russell Brand no solo han tenido repercusiones legales sino también profesionales. Desde que surgieron las primeras alegaciones en septiembre pasado:

Varias organizaciones rompieron vínculos con él.

Su agente literario dejó oficialmente de representarlo.

Tres espectáculos benéficos programados como parte del tour «Bipolarisation» fueron cancelados.

Entidades como la BBC iniciaron investigaciones internas sobre su conducta durante los años en los que trabajó para ellos (2006–2008).

En paralelo al proceso judicial, estas medidas reflejan cómo estas acusaciones han afectado profundamente su carrera artística.

Perfil: ¿Quién es Russell Brand?

Nacido el 4 junio de 1975 en Essex (Inglaterra), Russell Edward Brand saltó a la fama inicialmente como comediante stand-up antes consolidarse como presentador televisivo gracias al programa Big Brother’s Big Mouth. Más tarde incursionó exitosamente en Hollywood con películas icónicas como Forgetting Sarah Marshall (2008) o Get Him to the Greek (2010). Sin embargo:

Su vida personal estuvo marcada durante años por problemas relacionados con adicciones. En sus memorias (My Booky Wook) abordó abiertamente temas polémicos sobre promiscuidad sexual e inestabilidad emocional. En años recientes adoptó una postura pública más espiritual tras ser bautizado nuevamente bajo creencias cristianas ortodoxas.

Además del cine o televisión —donde acumulaba seguidores fieles— también destacó últimamente dentro plataformas digitales promoviendo discursos críticos hacia instituciones tradicionales bajo un enfoque anti-establishment.

Diez curiosidades sobre Russell Brand