Lola Índigo lo cuenta todo en ‘El hormiguero’: «Disfruto del sexo»

Lola Índigo no deja indiferente a nadie. La cantante y bailarina, cuyo nombre real es Miriam Doblas Muñoz, nacida en Madrid y criada en Granada, ha irrumpido estos días en la actualidad televisiva con una declaración contundente: «Libertad es expresar mi sexualidad libremente, sin ningún pudor, y decir que disfruto del sexo».

Su aparición en El Hormiguero ha sido uno de los temas más comentados, no solo por sus palabras sobre el deseo y el placer femenino, sino por su actitud directa y desinhibida ante las preguntas de Pablo Motos, que no siempre supo acompañar el tono reivindicativo de la invitada.

Parece mentira que Lola Índigo se diera a conocer en 2017 como Mimi en Operación Triunfo, donde fue la primera expulsada. Aquella eliminación temprana no frenó su carrera; al contrario, le impulsó a reinventarse como artista multidisciplinar. Con «Ya no quiero ná», su primer sencillo, logró un doble disco de platino y desde entonces no ha parado de sumar éxitos como «Mujer bruja», «Santería» o «Discoteka».

Lo llamativo de su éxito es cómo ha sabido mezclar el pop con el reguetón y el trap, siempre desde una estética poderosa y una coreografía explosiva. Pero más allá de la música, La artista se ha convertido en símbolo de libertad femenina. Ella misma lo resume así: «Creo que hay que hablar del sexo con naturalidad. El tabú solo genera miedo y vergüenza innecesaria».

De ‘Operación Triunfo’ a referente del empoderamiento femenino

Pese a su imagen segura, Lola Índigo no oculta que ha pasado momentos duros. Ha hablado abiertamente sobre el trastorno alimenticio que sufrió durante su adolescencia, cuando la presión por encajar en ciertos cánones físicos le pasó factura. Ahora utiliza su altavoz para concienciar sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado.

Sobre su vida sentimental, prefiere la discreción. Sí se sabe que mantiene una relación estable —aunque evita exponer detalles— porque considera que “lo importante es proteger lo íntimo para poder ser más libre en lo profesional”.

Antes de ser cantante fue bailarina profesional en China y Los Ángeles , colaborando con artistas internacionales.

, colaborando con artistas internacionales. Su apodo artístico surgió tras salir de Operación Triunfo, buscando una identidad nueva capaz de fusionar sus raíces andaluzas con un espíritu urbano.

Es una de las pocas artistas españolas invitadas al festival Megaland de Bogotá.

Posee varias viviendas; aunque nació en Madrid y se crió en Granada, reparte su tiempo entre ambas ciudades según sus compromisos profesionales.

Ha confesado que colecciona zapatillas deportivas y que tiene auténtica obsesión por los tatuajes.

Una presencia televisiva que genera debate

Su paso reciente por televisión ha reabierto debates sobre los límites del entretenimiento familiar. En El Hormiguero, algunos espectadores consideraron que las preguntas hacia Lola Índigo rozaron la incomodidad, pero la artista supo reconducir la conversación hacia un alegato a favor de la libertad sexual femenina. Frases como “no pienso callarme si me apetece hablar de sexo o placer” han sido compartidas miles de veces en redes sociales.

No es la primera vez que desafía lo establecido. En entrevistas anteriores ya había declarado: “Me cansé de pedir permiso para ser yo misma”. Ese mensaje cala especialmente entre los jóvenes, quienes ven en ella un ejemplo de autenticidad.

Lola Índigo: mucho más que una cantante

El fenómeno Lola Índigo va más allá de la música. Es icono pop, referente feminista y símbolo generacional. Sus letras abordan temas como el empoderamiento femenino, el amor propio o el derecho al disfrute sin culpa.

Algunos datos destacados sobre su trayectoria:

Su debut discográfico llegó tras años luchando contra el rechazo y el anonimato.

Ha trabajado como coreógrafa para otras estrellas antes de triunfar como solista.

En redes sociales supera los 2 millones de seguidores.

Su mensaje es claro: “La libertad es poder hablar sin miedo ni vergüenza”. Y ella lo practica cada día.