La reina Letizia revela su rutina matinal: «Me despierto con voces, no con alarmas»

En un mundo dominado por pantallas, algoritmos e inteligencia artificial, la reina Letizia ha sorprendido a todos con una confesión que pocos esperaban: su fidelidad inquebrantable a la radio como compañera de despertar. Durante su asistencia al Centenario de Radio Madrid, la monarca ha compartido detalles de su rutina matinal que revelan un lado más personal y cotidiano de su figura.

«Somos muchos millones de españoles los que no podemos vivir sin la radio… En mi caso, no me despierto con alarmas ni con pitidos, yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida», confesó la reina ante los asistentes al evento, celebrado en la Cuesta de Moyano de Madrid. Una declaración que muestra su preferencia por los medios tradicionales frente a las tecnologías más modernas.

Una reina «viejuna» y orgullosa de serlo

La esposa de Felipe VI no dudó en reivindicar su apego a formatos que muchos considerarían anticuados en la era digital. «Si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor tiene razón, pero yo siempre con la radio y con el libro», afirmó con naturalidad, mostrando su pasión por estos medios que considera atemporales.

Esta confesión sobre su rutina matinal se suma a otras revelaciones que la reina ha hecho a lo largo de los años sobre sus hábitos diarios. En una entrevista recuperada recientemente, cuando aún era presentadora del Telediario Matinal de Televisión Española, Letizia explicaba que su desayuno era fundamental, ya que se levantaba a las 3 de la madrugada y pasaba muchas horas sin ingerir alimentos.

Lejos de las tostadas y el café tradicionales, la entonces periodista optaba por opciones más contundentes: «una merlucita en salsa, caldillo extremeño…», menús que le proporcionaban la energía necesaria para afrontar largas jornadas de trabajo.

10 curiosidades que quizás no conocías sobre la reina Letizia

La revelación sobre su despertar radiofónico es solo una de las muchas facetas interesantes de la monarca. A continuación, repasamos algunas curiosidades menos conocidas:

Es la primera reina consorte de origen plebeyo en la historia reciente de España. Desciende del rey Fernando II, rey de León, por parte de su abuelo paterno. Vivió en México en 1995, cuando solo tenía 23 años. Escribe personalmente sus discursos y los del rey Felipe VI. Cuando era niña estudiaba en el colegio La Gesta de Oviedo. En su anillo favorito lleva grabada la inscripción «Amor che tutto move» («El amor todo lo mueve»), una cita de la Divina Comedia. Para su retrato oficial con Annie Leibovitz, accedió a quitarse la corona, algo que la reina Isabel II se negó a hacer cuando fue retratada por la misma fotógrafa. En su boda con Felipe VI, su vestido de Pertegaz pesaba 15 kilos. La lluvia obligó a modificar algunos detalles de su boda, teniendo que usar un Rolls-Royce en lugar del carruaje previsto inicialmente. Recientemente recibió como regalo un abanico realizado por artesanos de la «zona cero» de la DANA valenciana.

Entre la tradición y la modernidad

La revelación de la reina sobre su rutina matinal ha tenido lugar durante un evento que celebraba el centenario de Radio Madrid, donde Letizia estuvo acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Durante su visita, la monarca aprovechó para felicitar a todos los trabajadores de la Cadena SER y destacar la importancia de la radio en un mundo cada vez más digitalizado: «La radio en España acaba de cumplir 100 años y vosotros, el mes que viene, vais a celebrar el primer Centenario de Radio Madrid. Felicidades a todas las personas que trabajan en la Cadena SER en Madrid y a los oyentes».

«En este siglo XXI del despegue de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las redes y de las pantallas, estar hoy en la Cuesta de Moyano celebrando el libro, pero también la radio, es una fantasía», añadió la reina, subrayando la importancia de preservar estos medios tradicionales.

La pasión de Letizia por la lectura también quedó patente durante el evento, donde según informaron varios vendedores de la Cuesta de Moyano, se mostró cercana e incluso compró algunos libros.

Una reina comprometida con la alimentación

Más allá de sus hábitos matinales, la alimentación ha sido siempre un tema importante para la reina. Desde 2015, Letizia es Embajadora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), agencia que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre y garantizar el acceso a alimentos de calidad para todos.

Este compromiso con la alimentación saludable se refleja también en sus hábitos personales, como demuestran sus declaraciones sobre la importancia del desayuno durante su etapa como periodista.

La combinación de tradición y modernidad, de cercanía y protocolo, define a una reina que no duda en compartir detalles de su vida cotidiana mientras cumple con sus obligaciones institucionales. Su confesión sobre despertar con la radio cada mañana la acerca a millones de españoles que mantienen este mismo hábito, en un gesto que humaniza la figura de la monarca y la conecta con tradiciones que resisten el paso del tiempo y el avance tecnológico.