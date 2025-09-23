Tom Holland, hospitalizado de urgencia tras un aparatoso accidente en el rodaje de Spider-Man

El set de Spider-Man: Brand New Day en Glasgow se transformó el pasado viernes en un lugar de inquietud y sobresaltos.

Tom Holland, el talentoso actor británico que ha encarnado al icónico superhéroe de Marvel en los últimos años, sufrió una caída mientras filmaba una escena de acción que le causó una conmoción cerebral.

Este incidente, que tuvo lugar en los célebres Leavesden Studios, llevó a detener inmediatamente la producción de la esperada cuarta entrega de la saga.

De acuerdo con lo que relatan testigos y miembros del equipo, Holland estaba realizando una de las acrobacias que caracterizan su interpretación del famoso personaje cuando perdió el control y terminó en el suelo tras un fuerte golpe en la cabeza.

Una ambulancia lo trasladó rápidamente a un hospital de Glasgow, donde le realizaron las pruebas pertinentes para descartar lesiones más graves. Los primeros informes médicos indican que se trata de una conmoción leve; según su círculo cercano, el actor está fuera de peligro, aunque se mantendrá alejado del set “por precaución” durante unos días.

La producción, con un presupuesto superior a 150 millones de libras, ha quedado temporalmente suspendida. Los responsables del rodaje y la productora han decidido reorganizar el calendario y reforzar los protocolos de seguridad, mientras que el resto del equipo aguarda con paciencia la reanudación de las actividades.

A pesar del susto y la atención mediática desatada por su accidente, Tom Holland no tardó en hacer su primera aparición pública. Apenas un día después de su paso por el hospital, el actor asistió junto a su prometida y co-protagonista, Zendaya, a una gala benéfica en apoyo a The Brother’s Trust, la fundación familiar que dirige junto a sus hermanos. El evento, celebrado en la prestigiosa casa de subastas Christie’s en Londres, sirvió para tranquilizar a los seguidores y demostrar que su recuperación avanza favorablemente.

Durante la velada, Holland se desempeñó como maestro de ceremonias en un “posh pub quiz” y se le vio animado, aunque se retiró temprano para descansar, tal como confirmó su padre, Dominic Holland. La presencia de Zendaya, quien lució un elegante vestido negro diseñado por un modisto reconocido, capturó la atención tanto de medios como de seguidores, consolidando a esta pareja como uno de los tándems más sólidos y mediáticos del cine actual.

¿Retrasos a la vista? El futuro de la saga y el calendario Marvel

La caída sufrida por Tom Holland ha llevado a Sony Pictures y Marvel Studios a reconsiderar su calendario. Aunque fuentes cercanas al rodaje aseguran que esta pausa será “temporal y por precaución”, existe una gran presión para evitar retrasos en la fecha prevista para su estreno programado para julio de 2026. La franquicia Spider-Man es uno de los pilares comerciales dentro del universo Marvel; cualquier contratiempo podría afectar significativamente la estrategia global relacionada con estrenos y promociones.

La dirección esta nueva entrega está a cargo de Destin Daniel Cretton, quien afronta el desafío creativo de reinventar la historia del superhéroe arácnido. Esta vez se están utilizando localizaciones reales para filmar, algo distinto al enfoque adoptado durante la última entrega; según palabras del propio Holland, esto aporta frescura y un mayor realismo al relato.

Curiosidades y datos locos sobre el rodaje y la saga