Fallece la influencer Stacey Hatfield a los 30 años por una complicación extremadamente rara tras el parto

La comunidad digital de Australia se encuentra en un profundo luto. Stacey Hatfield, una conocida influencer en el ámbito gastronómico y nutricionista de 30 años, falleció el pasado 29 de septiembre en Melbourne tras experimentar una complicación médica considerada «extremadamente rara» poco después de haber dado a luz a su primogénito en casa.

Su esposo, Nathan Warnecke, confirmó la trágica noticia el domingo 19 de octubre mediante un conmovedor mensaje publicado en la cuenta de Instagram @naturalspoonfuls, un proyecto digital que ambos habían creado juntos y que contaba con más de 17.000 seguidores.

El parto de Axel, el hijo del matrimonio, transcurrió inicialmente sin contratiempos en su hogar, tal como lo había planeado Stacey.

Sin embargo, minutos después del nacimiento, su salud se vio comprometida de manera alarmante.

«Desgraciadamente, poco después surgió una complicación inesperada y rarísima, y falleció tras ser llevada al hospital», relató Warnecke en su mensaje. A pesar del esfuerzo del personal médico, que según el viudo «fue excepcional y dio lo mejor de sí», no se logró salvarla.

La influencer logró amamantar a su hijo antes de que las complicaciones fatales hicieran su aparición.

Una vida dedicada al bienestar natural

Stacey Hatfield había forjado una sólida reputación en el mundo digital como defensora de un estilo de vida saludable, libre de toxinas y en sintonía con la naturaleza. Bajo el seudónimo @naturalspoonfuls, compartía recetas elaboradas únicamente con ingredientes naturales y brindaba consejos para eliminar productos tóxicos del día a día de sus seguidores. Su filosofía se basaba en la simplicidad y el respeto por lo natural, valores que transmitía constantemente desde su plataforma creada en 2019.

Además de su proyecto principal, había fundado Waffl, una empresa centrada en contenido relacionado con el bienestar y la alimentación consciente. Gracias a su labor, se convirtió en una figura destacada dentro de la comunidad australiana enfocada en la salud natural y la vida sana. Nathan Warnecke describió a su esposa como alguien que «valoraba profundamente una vida sencilla y libre de estrés», cuyo lugar favorito era la naturaleza: «rodeada de árboles y sintiendo la arena bajo sus pies».

El tributo de un esposo devastado

En su emotivo mensaje, Nathan Warnecke recordó los nueve años que vivió junto a Stacey Hatfield, describiéndola como «la luz de mi vida y la razón por la que me levantaba cada mañana». El viudo expresó que las palabras no pueden reflejar lo devastadora que es esta pérdida para él y para todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer y amar a la influencer. «Ella fue mi faro en medio de la tormenta; el mundo es menos luminoso sin ella. Como esposo, no podría haber deseado una mejor compañera», escribió en sus redes sociales.

Warnecke evocó el día de su boda en una playa con arenas blancas en las Maldivas, describiéndolo como «el día más feliz» de su vida. Destacó que gracias a ella se convirtió en el hombre que es hoy: «Todo lo que tengo se lo debo a ella». La pareja estaba a solo dos meses de celebrar su primer aniversario cuando ocurrió esta tragedia. El viudo recordó a Stacey como «la persona más hermosa, cariñosa, trabajadora, disciplinada, inteligente y digna de confianza» que había conocido.

Los momentos favoritos para la nutricionista eran aquellos donde podía disfrutar placeres sencillos: leer un libro con una taza de té verde mientras acariciaba a Winter, el bulldog francés que compartían. Esta imagen refleja perfectamente la filosofía vital que promovía entre sus seguidores: un estilo más pausado y conectado con lo esencial.

Los riesgos imprevisibles del parto

Aunque Nathan Warnecke no especificó cuál fue exactamente la complicación que llevó al fallecimiento de su esposa, expertos consultados por medios españoles han identificado varios riesgos potenciales incluso durante partos sin factores previos preocupantes. Entre las complicaciones más severas están el desprendimiento prematuro de placenta durante el parto, nudos formados en el cordón umbilical o hemorragias posparto; todas ellas requieren atención médica inmediata.

El Dr. Tomás Gómez, ginecólogo experto y director médico del Centro AIMA en Málaga, recordó que «los partos son impredecibles» e hizo hincapié en cómo antes del avance médico moderno, entre finales del siglo XIX y principios del XX, la mortalidad materna oscilaba entre un 10% y un 30%, dependiendo del lugar donde ocurría el parto. Gracias a los avances médicos actuales y al acceso hospitalario adecuado, hoy esa mortalidad es significativamente menor. Sin embargo, casos como el vivido por Stacey Hatfield evidencian que incluso embarazos considerados normales pueden enfrentar complicaciones fatales inesperadas.

En Australia, al contrario que en España donde esta opción está prohibida, dar a luz en casa es legal para mujeres sin factores preocupantes. Stacey había disfrutado hasta ese momento de un embarazo completamente normal sin complicaciones ni para ella ni para su bebé. Esto le permitió optar por esta alternativa durante el parto. Su esposo destacó cómo ella pudo «dar a luz bajo las condiciones deseadas», cumpliendo así uno de sus sueños más anhelados.

Un futuro incierto para padre e hijo

Ahora Nathan Warnecke debe afrontar solo la paternidad mientras cuida del recién nacido Axel, quien jamás conocerá a su madre. «Nathan tiene un bebé recién nacido y deberá enfrentar ahora la vida como padre soltero», señala una campaña solidaria creada para ayudarles durante este complicado momento. Esta iniciativa busca proporcionar apoyo financiero para cubrir gastos funerarios, cuidados del bebé e ingresos perdidos por parte del viudo durante este difícil periodo.

La comunidad seguidora de Stacey Hatfield ha respondido inundando las redes sociales con mensajes solidarios y condolencias. Miles han expresado su conmoción ante esta pérdida dentro del mundo del bienestar y estilo saludable australiano . Muchos han destacado cómo las enseñanzas impartidas por Stacey impactaron positivamente sus vidas mientras ofrecían apoyo emocional a Nathan durante este tiempo tan doloroso .

El esposo lamentó que Stacey «solo pudo conocer brevemente esa alegría» antes del desenlace trágico. Sin embargo, enfatizó cómo ella falleció habiendo cumplido «su sueño más grande: ser madre», aunque todo terminara abruptamente . Durante su embarazo había compartido con entusiasmo sus expectativas sobre ser madre con sus seguidores.

El legado de una influencer comprometida

Stacey Hatfield deja tras sí un legado relevante dentro del ámbito alimentario consciente y saludable. Su proyecto Natural Spoonfuls se convirtió en un referente para miles interesados en adoptar hábitos más saludables mientras reducen sustancias tóxicas . A través de esta plataforma no solo compartía recetas; también promovía una filosofía integral basada en simplicidad, respeto ambiental y autocuidado mediante productos naturales .

Su labor como creadora iba más allá del simple entretenimiento gastronómico. Stacey construyó una comunidad comprometida con valores como sostenibilidad, consumo responsable e integralidad . Sus publicaciones combinaban información nutricional rigurosa con un estilo atractivo accesible para todos; esto le otorgó voz influyente dentro del movimiento saludable australiano .

La familia ha solicitado privacidad durante estos momentos difíciles y ha expresado gratitud por todas las muestras solidarias recibidas desde que se difundió la noticia . Mientras tanto, Nathan Warnecke enfrenta ahora el reto monumental de criar a Axel, manteniendo viva tanto la memoria maternal como los valores defendidos por ella. «El mundo brilla menos sin ella», concluyó el viudo reflejando así los sentimientos compartidos entre quienes conocieron o admiraron a Stacey Hatfield .

Esta tragedia ha reavivado discusiones sobre los riesgos vinculados al parto domiciliario; no obstante expertos subrayan que las complicaciones graves pueden surgir tanto en casa como dentro hospitales. Lo primordial es contar siempre con acceso inmediato a atención médica especializada ante cualquier eventualidad . El caso ocurrido con Stacey Hatfield resalta lo impredecible inherente al proceso del parto así como la importancia crucial adoptar protocolos seguros sin importar dónde se decida dar a luz.