Muere a los 81 años Jimmy Cliff, el alma del reggae que llevó el corazón de Jamaica al mundo

Hoy, el latido de Jamaica se siente un poco más débil tras la triste noticia del fallecimiento de Jimmy Cliff, el emblemático cantante y actor que, con su voz única y su inagotable creatividad, jugó un papel crucial en llevar el reggae a todos los rincones del mundo.

A los 81 años, Cliff falleció en Kingston, su ciudad natal, debido a una convulsión que fue seguida de neumonía. Su esposa, Latifa Chambers, compartió la noticia a través de un emotivo mensaje en las redes sociales.

En sus últimos días, estuvo rodeado por su familia y sus hijos, Lilty y Aken, quienes enfatizaron que el apoyo constante de sus seguidores fue siempre “su fortaleza durante toda su carrera”.

La tristeza por su partida ha resonado desde los barrios más humildes de Jamaica hasta los grandes escenarios internacionales.

Han llegado homenajes de admiradores, músicos y figuras políticas. El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, lo describió como “un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”.

Cliff supo convertir su dolor, esperanza y lucha diaria en himnos universales como «Many Rivers to Cross», «You Can Get It If You Really Want» o «The Harder They Come».

El artista que conquistó el mundo a ritmo de reggae

Nacido como James Chambers el 30 de julio de 1944 en St. James Parish, Jamaica, Jimmy Cliff creció en un entorno donde la pobreza era palpable pero también había una rica vida musical. Su llegada a Kingston marcó el inicio de una trayectoria que pronto lo catapultó a la escena local con éxitos como «Hurricane Hattie». Más tarde cruzó el océano hacia el Reino Unido, donde su sencillo «Wonderful World, Beautiful People» alcanzó el top 10 británico en 1969.

Cliff fue uno de los más fervientes embajadores del reggae a nivel mundial. Su participación en la película «The Harder They Come» (1972) fue un punto de inflexión: no solo interpretó a Ivanhoe Martin, un antihéroe rebelde que se convirtió en símbolo de resistencia para toda una generación; también creó la banda sonora que catapultó al reggae como fenómeno global. Esta película es considerada por muchos como una obra maestra del cine caribeño y su banda sonora fue incluida en 2020 en el National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

Su música combinaba elementos del soul con la urgencia del ska. Abordaba temas como la injusticia social y la pobreza, pero siempre con un mensaje optimista y resiliente. Cliff nunca se alejó del compromiso: su canción «Vietnam» fue calificada por Bob Dylan como “la mejor canción de protesta jamás escrita”. Además, durante los años ochenta se unió al movimiento antiapartheid con su himno «Sun City».

Un legado respaldado por premios y colaboraciones

A lo largo de más de seis décadas en la música, Jimmy Cliff se reinventó constantemente y colaboró con artistas de diversos géneros. Su repertorio ha sido versionado por figuras como Bruce Springsteen, Willie Nelson y Cher. La lista incluye nombres tan ilustres como The Rolling Stones y Paul Simon. Cliff compartió escenario con muchos de ellos e incluso participó en proyectos tan variados como «We Are the World», donde presentó una versión de «Trapped», o la banda sonora de «Cool Runnings», donde su interpretación de «I Can See Clearly Now» volvió a escalar las listas en los noventa.

Entre sus logros destacan dos premios Grammy por los álbumes «Cliff Hanger» (1985) y «Rebirth» (2012), este último producido junto a Tim Armstrong de Rancid. En 2010 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un honor reservado para las figuras más influyentes de la música.

Testimonios y despedidas

Las muestras de duelo han llegado desde todos los rincones del planeta. Artistas y colegas han recordado su generosidad y capacidad para conectar culturas a través de su música. La familia ha pedido respeto y privacidad ante este difícil momento pero también ha agradecido las muestras de cariño recibidas. “Estoy agradecida a quienes le acompañaron en su viaje”, escribió Latifa Chambers resaltando el agradecimiento que Cliff sentía hacia sus seguidores. Jamaica se encuentra sumida en luto mientras prepara varios actos conmemorativos para honrar a este hijo predilecto cuya música continúa resonando como un canto a la vida y la libertad.

En las redes sociales, admiradores han compartido recuerdos e historias sobre él. Como dijo Cliff en una entrevista reciente: “todo lo que siempre quise fue sacar fuera esa necesidad creativa que tenía dentro”. Esa urgencia vital transformada en canciones ha dejado una huella imborrable que supera fronteras y generaciones.

Nombre completo: James Chambers

James Chambers Fecha y lugar de nacimiento: 30 de julio de 1944, St. James Parish, Jamaica

30 de julio de 1944, St. James Parish, Jamaica Fecha y lugar de fallecimiento: 24 de noviembre de 2025, Kingston, Jamaica

24 de noviembre de 2025, Kingston, Jamaica Causa de la muerte: Convulsión seguida de neumonía

Convulsión seguida de neumonía Educación y formación: Se trasladó a Kingston siendo joven donde comenzó su carrera musical

Se trasladó a Kingston siendo joven donde comenzó su carrera musical Hitos importantes: Inició su carrera en Kingston antes mudarse al Reino Unido durante los años 60 Protagonista principal en «The Harder They Come» (1972), película fundamental para difundir el reggae internacionalmente Éxitos globales incluyen «Many Rivers to Cross», «You Can Get It If You Really Want», «Vietnam», «Wonderful World, Beautiful People», e «I Can See Clearly Now» Reconocido por su activismo social y político mediante su música Colaboraciones con artistas internacionales así como participación en proyectos benéficos

Premios y reconocimientos: Grammy al Mejor Álbum de Reggae por «Cliff Hanger» (1985) y «Rebirth» (2012) Inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll (2010) Distinciones del Gobierno jamaicano además del reconocimiento internacional como embajador cultural

Información familiar: Esposa: Latifa Chambers Hijos: Lilty y Aken



La trayectoria vital de Jimmy Cliff es un verdadero viaje musical que llevó los ritmos vibrantes y poéticos propios de Jamaica hasta los lugares más inesperados del planeta. Su legado perdura entre aquellas generaciones que encuentran refugio e inspiración en sus canciones para navegar cualquier adversidad.