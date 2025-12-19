Este es el vídeo de la brutal paliza a Justin Bieber que le propinó un paisano ante una asustada Hailey

Justin Bieber vuelve a ser el centro de atención gracias a un vídeo que se propaga como un incendio. En las imágenes, un hombre lo golpea en la cara con fuerza.

Hailey Bieber, su esposa, se encuentra cerca y se aleja corriendo al ver cómo vuelan los puños. Este clip, que fue filtrado por TMZ, es más antiguo, pero ha cobrado relevancia ahora en las redes.

El artista mantiene una discusión acalorada con un individuo de mayor tamaño.

Primero, él empuja. El otro responde con un golpe directo en la cara.

Bieber cae al suelo y, aunque intenta levantarse, es derribado de nuevo. Todo ocurre en cuestión de segundos, ante la mirada atónita de testigos. Hailey observa desde cerca antes de alejarse rápidamente.

Justin Bieber gets beat up in front of his girl.. pic.twitter.com/Sqvy9BZ4ne — Crazy Videos (@CrazyVideosOnly) December 16, 2025

El origen del lío

No está claro qué provocó esta situación violenta. Circulan dos teorías:

Un fan pide un autógrafo y Bieber no reacciona bien, lo que desencadena una discusión.

no reacciona bien, lo que desencadena una discusión. Una provocación relacionada con un partido de la NBA, donde intercambian palabras hasta llegar a los golpes.

Tras el incidente, Bieber publica una foto de su rostro en Instagram, donde no se aprecian marcas visibles. Sin embargo, elimina la imagen minutos después. Esa misma noche es visto saliendo de una discoteca con capucha puesta, sin quitarse la prenda ni dentro del local. Muchos interpretan esto como un intento de ocultar posibles moretones.

Hailey Bieber no se pronuncia sobre lo sucedido y su marido también guarda silencio. Los fans llenan las redes con comentarios preocupados; algunos temen por su seguridad, mientras que otros rememoran tiempos pasados llenos de escándalos y polémicas.

Escándalos y polémicas que marcan su vida

A lo largo de su carrera, Justin Bieber ha estado familiarizado con titulares negativos. Su trayectoria cuenta con varios capítulos oscuros. Aquí están algunos de los más memorables:

2011 : Acusación de paternidad por Mariah Yeater; una prueba de ADN lo exonera.

: Acusación de paternidad por Mariah Yeater; una prueba de ADN lo exonera. 2011 : Se manifiesta en contra del aborto diciendo: «Es como matar a un bebé». Recibe críticas contundentes.

: Se manifiesta en contra del aborto diciendo: «Es como matar a un bebé». Recibe críticas contundentes. 2012 : Aparecen vídeos antiguos donde hace chistes racistas; se disculpa públicamente.

: Aparecen vídeos antiguos donde hace chistes racistas; se disculpa públicamente. 2014 : Lanza huevos a la casa de un vecino; recibe una multa de 89.900 dólares y dos años de libertad condicional.

: Lanza huevos a la casa de un vecino; recibe una multa de 89.900 dólares y dos años de libertad condicional. 2014 : Es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol; enfrenta cargos adicionales por posesión de marihuana y agresión.

: Es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol; enfrenta cargos adicionales por posesión de marihuana y agresión. 2025: Tiene enfrentamientos con paparazzis y grita «soy un hombre de verdad con familia».

En febrero del 2025, discute acaloradamente con fotógrafos tras desayunar con Hailey, exclamando: «No quiero que estéis aquí. Tomad fotos y largaos». Pide respeto para su familia.

En abril, Hailey busca asistencia profesional para él debido a sus problemas mentales; está preocupada por su salud emocional, ya que muestra signos de manía y dificultades para comer y dormir.

Problemas de ira y salud mental

Bieber ha reconocido sus luchas internas. En junio, después de otro altercado con paparazzis en Malibú, escribe en Instagram: «Sé que estoy roto. Tengo problemas de ira». Manifiesta que está tratando de sanar desde hace tiempo pero se siente cada vez más agotado.

Los seguidores notan publicaciones erráticas; le ven fumar lo que parece ser marihuana durante Coachella y comparte conversaciones privadas que rompen amistades. Una foto en blanco y negro dice: «Soy un papá con el que no hay que meterse».

Las finanzas también son un tema complicado para él. En 2022 acumuló una deuda de 24 millones con una promotora, solicitando ayuda económica a Scooter Braun y vendiendo parte de su catálogo musical por 200 millones.