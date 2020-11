Ni rico ni fascinante: Carmen Lomana quita la careta a su novio y rompe con él por haber sido «un Judas»

Los desengaños amorosos no entienden de edad ni de clase social y, en esta ocasión, es la socialité Carmen Lomana quien se ha llevado un inesperado chasco en el plano sentimental.

Meses después de referirse al empresario argentino Hugo Vailanti Bermani como el hombre culto, divertido y fascinante que había logrado despertar su ilusión, la televisiva ha reconocido a Jaleos (El Español) que «ha sido un Judas conmigo», pues «después de haberme portado con él como una señora, salió ‘negándome’ igual que Judas negó a Jesucristo».

«No sé dónde ha salido lo de millonario, no tiene nada. Está canino, pero ¿qué se ha creído?», ha asegurado la televisiva notablemente irritada sobre la persona con la que se planteaba un futuro hace solo unas semanas, al tiempo que ha hecho referencia a las recientes declaraciones de Vailanti en las que alegó ante la prensa que no tenía «nada que ver a nivel sentimental con Carmen Lomana, más allá de que la he tratado y he tenido una amistad, pero amistad sin más».