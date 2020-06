Vandalismo e idiotez en Londres: los manifestantes la toman con las estatuas de Churchill y Lincoln

Miles de personas se unieron este sábado 6 de junio en multitudinarias manifestaciones en diferentes partes del mundo en solidaridad con las protestas antirracistas ‘Black Lives Matter’ derivadas del asesinato de George Floyd.

Pero, todo se salió de control en Londres cuando los manifestantes pintaran a una estatua de Winston Churchill con grafitis y se le colgó un letrero con la consigna del movimiento antirRacista, en la Plaza del Parlamento, en Londres.

Esto ocurrió por tildarlo de racista, hecho que fue repudiado por distintos sectores que desacreditaron la denuncia de racismo contra el expremier.

«Era un racista”, escribieron bajo el nombre del histórico ex primer ministro.

En los vídeos difundidos en redes sociales se puede ver la estatua y un grupo de gente gritando consignas como «Churchill era un racista» y «Boris (Johnson) es un racista». También se pueden ver otro grupo de manifestantes parecía intentar proteger la estatua.

The statue was just cleaned and has been re-defaced. People saying “fuck Churchill” #blacklivesmatttersuk pic.twitter.com/YzOaSXC5BN

Las autoridades no pudieron identificar a los culpables que dañaron el monumento del líder británico pero, al darse cuenta de la situación pudieron resguardarla.

Por otro lado, en Bristol, la escena fue más violenta. Un grupo de manifestantes tumbaron la estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston. Los manifestantes en la localidad del suroeste de Inglaterra derribaron el controvertido monumento de bronce erigido en 1895 en el centro urbano y lo hicieron rodar por las calles hasta echarlo al agua en el puerto.

La estatua de Colston (1636-1721), fue un benefactor de la ciudad que obtuvo su dinero del comercio y la explotación de esclavos, ya había sido objeto de polémica y motivó una petición ciudadana para que fuera retirada.

Sin embargo, a pesar del llamado a las manifestaciones pacíficas por el repudio del racismo a nivel mundial, algunos han optado por otro camino: el del vandalismo.

A este respecto, otro grupo de manifestantes de Londres arremetieron también contra la estatua de Abraham Lincoln, el presidente de EEUU que abolió la esclavitud.

Abraham Lincoln’s statue in London was vandalized during a #BlackLivesMatter protest.

For context, Abraham Lincoln is the President who freed the slaves.

London is in the United Kingdom, a 9 hour flight from Minneapolis.

None of this has to do with George Floyd anymore. pic.twitter.com/NvSaLrafe5

— Errol Webber For Congress (CA-37) (@ErrolWebber) June 6, 2020